Что мы знаем о пятом сезоне «Очень странных дел». Собрали всю официальную информацию и фанатские теории

16 июля Netflix выпустил тизер финальных серий «Очень странных дел», одного из самых популярных проектов стриминга. Пятый сезон станет кульминацией истории, которую зрители по всему миру наблюдали на протяжении девяти лет. Рассказываем, что показали в ролике, вспоминаем предыдущие сезоны и делимся главными фанатскими теориями.

Что было в предыдущих сериях

Милли Бобби Браун

История началась с внезапного исчезновения Уилла Байерса (Ноа Шнапп) 6 ноября 1983 года в тихом городке Хокинс. Его друзья — Майк (Финн Вулфхард), Дастин (Гейтен Матараццо) и Лукас (Калеб Маклафлин) — начали собственное расследование и вскоре познакомились со странной девочкой. Так в их жизни появилась Одиннадцатая (Милли Бобби Браун), сбежавшая из лаборатории, где над ней проводили жестокие эксперименты. Оди помогла друзьям связаться с Уиллом и приоткрыла завесу в Изнанку — параллельный мир, полный зловещих тайн. В каждом сезоне герои сталкивались с новыми опасностями и боролись не только за свою жизнь, но и за возможность сохранить в себе человечность.

В четвертом сезоне Одиннадцатая, истощенная после финала третьего сезона, вновь училась управлять своими способностями, в то время как семья Байерс пыталась начать новую жизнь в Калифорнии. Уилл и Оди мучительно тосковали по друзьям. Воссоединение с Майком, приехавшим погостить летом, прошло неловко: вместо долгожданных каникул наступил очередной кризис и угроза для Хокинса. Макс, Дастин, Лукас вновь оказались в опасности. Пока Джим Хоппер (Дэвид Харбор) и Джойс (Вайнона Райдер) боролись за жизнь на Камчатке, родной город постепенно разваливался на части. Несмотря на героизм Эдди (Джозеф Куинн) и усилия всей команды, злодей Векна к финалу сезона добрался до Макс (Сэди Синк), сломленной чувством вины за смерть брата Билли (Дэйкер Монтгомери).

Джейми Кэмпбелл Бауэр

Развязка сезона принесла важное откровение: Векна — это Генри Крилл (Джейми Кэмпбелл Бауэр), мальчик, убивший свою семью с помощью способностей и ставший первым экспериментом в лаборатории Бреннера (Мэттью Модайн). Он был наставником Оди и раскрыл ее силу, но она в ужасе отвернулась от него, открыв портал и заточив Генри в Изнанке. В этом болезненном мире парень начал выстраивать собственную вселенную и личных монстров, а значит, если герои победят Векну, исчезнет и все, что он создал, включая Изнанку.

Когда выйдет пятый сезон и сколько в нем будет серий

Разработка финального сезона стартовала сразу после выхода второй части четвертого в июле 2022-го, а полноценный процесс создания сценария начался в августе того же года. Однако реальность внесла свои коррективы: пандемия и затяжные забастовки в Голливуде вынудили команду сдвинуть график выхода шоу.

Официальное заявление Netflix прозвучало на мероприятии Tudum: стало ясно, что пятый сезон будет разделен на три части. Первая порция из четырех серий выйдет 26 ноября 2025 года, вторая — 25 декабря (в ней будет три серии), а финальный эпизод покажут на Новый год. По словам шоураннеров, в сезоне почти не будет филлеров, герои окажутся в центре конфликта с первых минут.

Названия серий уже опубликованы, и в них можно прочесть намеки на будущие повороты сюжета. Все начинается с The Crawl — первой главы, в которой зрителя буквально втаскивают обратно в мрачный и изломанный мир. Далее следуют The Vanishing Of…, The Turnbow Trap и загадочный эпизод Sorcerer, в котором, возможно, будет много внимания уделено Уиллу, ранее появившемуся в сериале в костюме волшебника. Ближе к развязке атмосферу накаляют Shock Jock, Escape From Camazotz и The Bridge. Финальная серия носит символичное имя The Rightside Up, словно обещая возвращение мира в прежнее состояние. Последний эпизод завершит все сюжетные линии и станет самым масштабным по хронометражу (в сети ходят слухи о трехчасовом финале, но сами Дафферы это опровергают).

Как изменились съемочная группа и актерский состав

Режиссер «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт вместе с братьями Даффер и продюсером Шоном Леви поработал над третьим и пятым эпизодами. К команде также присоединился Дэн Трахтенберг, известный по фильму «Кловерфилд, 10» (он работал над одним из эпизодов).

Актерский состав остался практически без изменений. На экраны возвращаются Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Наталия Дайер, Джо Кири, Чарли Хитон и другие постоянные участники проекта. Свое участие также подтвердили Сэди Синк, Бретт Гельман, Майя Хоук, Эмибет Макналти и Джейми Кэмпбелл Бауэр. Последний вновь сыграет Векну. В одном из интервью он признавался, что, несмотря на внушительный размах четвертого сезона, пятый будет еще более грандиозным. Мэтт Даффер подтверждает: «Этот сезон — самый масштабный за всю историю».

Будут ли новые герои

Линда Хэмилтон

Авторы решили отказаться от добавления ярких новых персонажей, которые могли бы затмить основную историю. Но остаться полностью при старом составе не удалось. В финальном сезоне появятся Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро. Фишер, в частности, сыграет повзрослевшую Холли Уилер, младшую сестру Майка и Нэнси. На Tudum в 2023 году было также анонсировано появление Линды Хэмилтон — легендарной актрисы, известной по образу Сары Коннор в «Терминаторе». Она исполнит роль доктора Кей, но другие подробности пока держатся в секрете. Тем не менее Хэмилтон уже мелькнула в тизере.

С чего начнется пятый сезон

Финн Вулфхард и Калеб Маклафлин

Действие перенесет нас в осень 1987 года, спустя год после катастрофических событий в Хокинсе в финале четвертого сезона. Город окутан мраком, Изнанка продолжает просачиваться в реальность, распространяясь как смертельно опасная болезнь. Школы закрыты, жители на грани паники, всюду расставлены армейские патрули, а в тени все так же зреет угроза.

Измученные, но не сломленные герои намерены найти и уничтожить врага. Одиннадцатая снова вынуждена скрываться, теперь от правительства, объявившего ее угрозой для национальной безопасности. Надвигается очередная годовщина исчезновения Уилла, и героям придется собраться вместе в последний раз, чтобы раз и навсегда расправиться с Векной.

Хотя бюджет эпизодов официально не раскрыт, он явно будет внушительным: только на гонорары актерскому составу ушло 78 млн долларов. Серии четвертого сезона в среднем стоили 30 миллионов, и можно предположить, что в пятом суммы еще подросли. Но главная ставка сделана не на зрелищность, а на эмоции. По словам Мэтта Даффера, сценарий заставил руководство платформы плакать. Финал не обещает хеппи-энда, напротив, над Хокинсом сгущаются трагические тучи.

Фанатские теории

Уилл сыграет ключевую роль в развязке?

Ноа Шнапп

Один из самых тревожных вопросов финального сезона касается судьбы Уилла Байерса. После возвращения из Изнанки он сохранил с ней связь. Некоторые фанаты уверены, что мальчик знал о надвигающейся катастрофе с самого начала, а может, это и вовсе не Уилл, а его двойник из обратного мира.

Кадры из тизера показывают, как он в панике что-то кричит, его лицо искажается от страха: Уилла снова ждет очередное тяжелое испытание. Актер Ноа Шнапп в интервью намекнул, что его персонажу готовят важную роль в финале, потому что история «Очень странных дел» началась с него и им же должна закончиться. Не стоит забывать, что время в Изнанке остановилось 6 ноября 1983 года, в день исчезновения Уилла. Возможно, тайна замороженного времени станет одной из центральных тем пятого сезона.

Макс станет кем-то вроде Гарри Поттера?

Сэди Синк и Калеб Маклафлин

В четвертом сезоне девушка столкнулась с Векной лицом к лицу и чудом выжила. Ее тело изломано, но сознание продолжает бороться в параллельном мире. Фанаты предполагают, что, возможно, Макс будет связана с сознанием Векны, как Гарри Поттер был связан с Волан-де-Мортом. Вероятно, именно эта связь сделает Макс особенной, той, кто поймет, как победить злодея. Чтобы вернуть подругу назад, Одиннадцатой, скорее всего, придется рискнуть собственным сознанием, погрузившись в опасное измерение.

В сериале появится новый монстр?

Векна не побежден, и его возвращение неизбежно. Однако это может быть не единственный ужас, с которым предстоит столкнуться героям. Фанаты всерьез обсуждают появление нового чудовища — Фессалгидры, змееподобного монстра из «Подземелий и драконов» с восемью головами, которая символизировала абсолютное зло еще в первом сезоне. В тизере слышен крик Уилла: «Бегите!» Может быть, речь идет о новом кошмаре, который наконец выходит из тени, пока друзья готовятся к последней схватке.

Нас ждет много смертей?

Наталия Дайер и Чарли Хитон

В первом сезоне братья Даффер собирались убить Стива, но героя спасли обаяние и, как следствие, популярность среди зрителей. В четвертом планировали окончательно проститься с Макс, но по тем же причинам решили отложить развязку. Однако в финале сценаристы вряд ли будут столь мягкими. Вероятно, мы потеряем сразу нескольких любимых героев.

Смерть Одиннадцатой — теория, которую обсуждают особенно горячо. Некоторые предполагают, что она отправится в прошлое, в 1950-е, чтобы изменить ход событий. Другие считают, что именно она должна отдать жизнь за закрытие ворот. Тизер также заставляет тревожиться и за судьбу Джонатана: фанаты полагают, что чрезмерное внимание к его персоне может указывать на скорую кончину.

Линия Холли расширится?

Кара Буоно и Нелл Фишер

Младшая сестра Майка и Нэнси, похоже, получит больше экранного времени. Роль перешла к актрисе Нелл Фишер, а в тизере девочка появляется сразу в нескольких напряженных сценах. Напоминаем, что название одного из эпизодов намеренно наполовину скрыто, и фанаты уверены, что он будет называться «Исчезновение… Холли Уилер». Она может оказаться новой жертвой Векны. Мы видим, что Холли вместе с Карен бросается под воду, словно пытается скрыться от кого-то.

Эдди вернется?

Надпись «Гори в аду» на могиле Эдди, появляющаяся в тизере, заставила фанатов заново переживать трагическую потерю. Сам Джозеф Куинн, исполнивший эту роль, в 2022 году намекнул на «странное предчувствие», будто его персонаж может еще появиться. В фанатской теории Эдди ассоциируют с персонажем Касом из Dungeons and Dragons — правой рукой Векны, которая в конце концов предает своего хозяина. Есть версия, что Эдди мог бы вернуться в виде союзника зла, чтобы затем стать причиной его падения и спасти друзей.

Оди и другие смогут путешествовать во времени?

Путешествия во времени — теория не новая, но до сих пор не реализованная. Мир «Очень странных дел» с его монстрами и Изнанкой вполне допускает и такую реальность. Но скептики считают, что внедрение такой концепции на позднем этапе истории выглядело бы неестественно, поэтому, даже если временные скачки и появятся, это вряд ли будет классическое перемещение во времени. Скорее нас ждут воспоминания или сны.

Что будет с Робин?

Ноа Шнапп и Майя Хоук

Робин, одна из любимиц фанатов, пока почти не фигурирует в фанатских теориях. Однако сама Майя Хоук однажды сказала, что хотела бы, чтобы ее героиня умерла в пятом сезоне, но при условии, если это будет красивый эмоциональный финал. Возможно, шоураннеры пойдут навстречу и сделают смерть героини поворотным моментом. Тем не менее актриса также выразила готовность сыграть Робин в спин-оффе, где они со Стивом живут в Нью-Йорке, тусуются в клубах и решают другие странные дела.

Нэнси станет причиной чьей-то смерти?

Напомним, что Векна схватил Нэнси, но, вместо того чтобы убить ее, показал мрачное будущее Хокинса. Среди фанатов ходят разные теории, однако за судьбу самой героини переживать, видимо, не стоит: героиня Наталии Дайер способна постоять за себя и сразиться с десятком монстров.

На Reddit активно обсуждают одну из сцен нового трейлера, где Нэнси плачет и смывает с рук кровь. Одни считают это просто видением, другие же видят серьезный намек на скорую потерю кого-то очень важного. Среди вероятных жертв называют мать или отца Нэнси — Карен и Теда, а также Стива или Джонатана. Особенно много разговоров вокруг Теда. Пользователи заметили, что на IMDb он числится в титрах лишь в первой серии, что дает повод предположить: именно его смерть стоит ждать в самом начале финального сезона.

Будет ли продолжение

Вайнона Райдер

Дафферы твердо стоят на своем: пятый сезон финальный. Однако зрители прощаются с оригинальной историей, но не с ее вселенной, ведь мир «Очень странных дел» давно перерос формат одного сериала. За девять лет он оброс комиксами, видеоиграми, коллекционными фигурками, официальными книгами и, наконец, театральной постановкой. В лондонском Вест-Энде уже идет спектакль «Очень странные дела: Первая тень», написанный сценаристкой Кейт Трефри и благословленный братьями Даффер. Это приквел, разворачивающийся в 1959 году, где на авансцену выходит юный Генри Крилл, будущий Векна, а вместе с ним подростки Джойс Байерс, Джим Хоппер, Карен Уилер и Лонни Байерс. Постановка раскрывает не только истоки зла, но и атмосферу Хокинса задолго до событий основного сериала. По информации Deadline, «Первая тень» лишь первая из трех запланированных пьес.

Также официально объявлено о разработке анимационного спин-оффа «Очень странные дела: Сказки из 85-го», премьера которого запланирована на 2026 год. Сериал будет стилизован под субботние утренние мультфильмы 1980–90-х годов наподобие «Настоящих охотников за привидениями» и «Скуби-Ду», но визуально ориентирован на эстетику «Аркейна» и «Человек-паук: Через вселенные». Шоу перенесет нас в зиму 1985 года, между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Каждая серия будет самостоятельным приключением новых и знакомых героев.

Автор: Яна Телова