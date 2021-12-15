Работа над ошибками: вспоминаем, за что ругали «Эмили в Париже»

В начале октября прошлого года на Netflix вышел сериал «Эмили в Париже», где американка Эмили (Лили Коллинз) перебирается во французскую столицу для работы в сфере маркетинга и пытается интегрироваться. Шоу сразу возглавило топ популярного на стриминге и стало самой обсуждаемой темой в Twitter. Затем сериал неожиданно получил две номинации на «Золотой глобус» при негативных отзывах критиков. А за год до этого членов HFPA, как оказалось, пригласили на съемки проекта во Францию, где поселили в дорогих отелях. Теперь журналистам Ассоциации запретили принимать подарки от студий, стримингов и кинематографистов. Промотуры тоже под запретом. Между тем HFPA продолжает работать над реформами, чтобы «Золотой глобус» не отменили (от его трансляции ранее отказался телеканал NBC).

Уроженец Франции и преподаватель Кембриджа Артур Ассераф в прошлом году сделал смешной тред-рецензию, высмеяв все клише, доведенные в сюжете «Эмили в Париже» до абсурда. При просмотре второго сезона, который выйдет на Netflix 22 декабря, предлагаем вам держать под рукой нашу шпаргалку, чтобы проверить, исправили ли ошибки создатели сериала. Шоураннер Даррен Стар пообещал, что дальше героиня сможет больше встроиться в новую жизнь.

Собрали девять основных претензий к сериалу.

Создатели сериала строят его на клише и стереотипах

Эйфелева башня появляется уже на четвертой минуте первой серии, чтобы зрители сразу поняли, где происходит действие. Но Париж, показанный в сериале, не похож на реальный город, а скорее, на его фантастическую версию из «Амели». Местные жители с утра до вечера ничем не заняты, пьют вино и всюду опаздывают. А сами французы здесь выглядят очень ленивыми, отсталыми сексистами, которые к тому же редко моются.

Главная героиня продолжает жить в нулевых

Зрителям и критикам не понравился гардероб Эмили: ее наряды кажутся вычурными и устаревшими. Она как будто застряла в нулевых, где миром моды правят Christian Louboutin, одежда в крупных логотипах и сумки, которые все должны узнавать. А вот популярного в современном Париже стритвира словно не существует. Но зато у Эмили есть красный берет, чтобы никто не сомневался в ее принадлежности к французской культуре.

Эмили не интересны ни ее новая страна, ни ее жители

Героиня, которая отправляется работать во Францию, почти ничего о ней не знает и не говорит по-французски, из-за чего ее отношения с новыми коллегами сразу не складываются. Но, вместо того чтобы постараться влиться в коллектив и больше узнать о новом месте и живущих там людях, Эмили смеется над местным акцентом и нарочито коверкает слова.

Французов показывают как тупых снобов…

Парижане не очень-то жалуют Эмили. Во-первых, как только она выходит на работу, ее начальница Сильви сразу начинает ею пренебрегать. Во-вторых, парижане, с которыми Эмили встречается вне офиса, ведут себя пассивно-агрессивно. Начиная с пекаря, который укоряет ее за неправильный французский («Эмили, ты слышишь меня? Мы говорим „UN pain au chocolat“, а не „pain au chocolat“»), или флориста, который по непонятной причине просто отказывается продать ей цветы, которые она хочет, и заканчивая консьержкой ее дома, которая ни слова не говорит и не понимает по-английски, но постоянно ругает ее по-французски.

…которые к тому же помешаны на сексе

Новая подруга Минди (Эшли Парк) рассказывает Эмили, что у всех парижан есть любовник или любовница. Более того, она утверждает, что зачастую партнер знает об их существовании и принимает это как данность — так уж устроены отношения в этом городе.

За самой Эмили тоже пытаются приударить все встреченные французы. Агент по недвижимости, который передает ей ключи от новой квартиры, сразу приглашает ее на ужин. С кем бы ни коммуницировала Эмили в последующих сериях, все оказываются от нее без ума.

Эмили становится звездой Instagram, ничего не делая

Для того чтобы добиться популярности, героиня просто выкладывает однотипные фотографии и использует дурацкие хештеги, которые устарели семь лет назад. Мода, романтика и круассаны — и вот уже число подписчиков начинает расти в геометрической прогрессии.

Депрессию в сериале тоже показывают нереалистично...

Одна из самых нелепых сцен тут — модельер Пьер Кадо (Жан-Кристоф Буве) в разгар депрессии. Лежа на кровати, он держит перед собой поднос, полный маленьких крем-брюле. Будет ли он их есть? Конечно, нет. Единственное удовольствие Пьера — отламывать чайной ложкой тонкую корочку карамелизированного сахара поверх крема, совсем в стиле Амели.

...как и жизнь в Париже

Квартира, в которой живет Эмили, — это, предположительно chambre de bonne (комната горничной) с ванной на этаже. Обычно комната горничной — это крохотное помещение по 8 или 10 кв. м. Но в сериале показывают помещение, которое намного больше, и душ там не «дальше по коридору».

Более того, Эмили сразу заселилась в дом, который находится на Левом берегу Сены, а этот район исторически считается кварталами парижской богемы. Учитывая, что из-за бюрократии и строгих правил иногда даже у местных не получается найти себе съемное жилище, такая удача Эмили выглядит неправдоподобно.

Всех парижан показывают курильщиками

Пристрастие французов к табачным изделиям тут доведено до сумасшествия, а сигарета становится самостоятельным персонажем. Особого упоминания заслуживают Сильви (​​Филиппин Леруа-Больё), босс Эмили, которая говорит, что иногда вместо обеда она предпочитает выкурить сигарету, и три девушки в спортивной одежде, которые яростно курят прямо у входа в спортзал.