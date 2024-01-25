«Май декабрь»: драма Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур о запретной связи

В российский прокат вышел «Май декабрь» — номинант на «Оскар» за лучший сценарий. Новый фильм Тодда Хейнса — набор его прежних идефиксов: мелодраматический сюжет на грани китча, едкая ирония, яркие цвета, патетический саундтрек, героини-женщины. Однако Станислав Зельвенский увидел в этом классическом наборе остросовременный сюжет о влиянии киноаппарата на реальную жизнь.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В сонную Саванну, штат Джорджия, приезжает известная актриса Элизабет Берри (Натали Портман); она занимается ресерчем для своей следующей роли. Роль зовут Грейси Атертон-Ю (Джулианна Мур). Грейси в 1990-е стала звездой национальных таблоидов, в 36 лет забеременев от 13-летнего семиклассника, мальчика корейских кровей по имени Джо Ю (Чарльз Мелтон). Грейси попала в тюрьму, а освободившись, воссоединилась с повзрослевшим Джо. Теперь, почти четверть века спустя, они по-прежнему вместе, образцовая семья: старшая дочь в колледже, у близнецов помладше на носу выпускной вечер в школе и тоже колледж. Но проницательная Элизабет быстро понимает, что все не так безоблачно.

Немного южная готика и немного мыльная опера, где-то Дуглас Сирк, где-то бергмановская «Персона» — Тодд Хейнс («Вдали от рая», «Кэрол», «Темные воды») никогда не делал секрета из своих кинематографических привязанностей. «Май декабрь» (английское выражение, которым описывают роман с большой разницей в возрасте) раскрывают, а точнее сказать, слегка приоткрывают, фирменные хейнсовские темы в его фирменной же стилизованной, старомодной манере. Но это еще и самый игривый и иногда попросту смешной фильм режиссера — двойной женский портрет, написанный густыми ядовитыми красками.

Натали Портман и Джулианна Мур

Мур, любимица Хейнса, в этот раз держится немного в тени: Грейси — объект расследования, а мы, скорее, принимаем сторону расследующего, то есть Элизабет. Та опрашивает свидетелей и участников — первого мужа Грейси и сына от первого брака (оба до сих пор, кажется, не пришли в себя), знакомых, по-прежнему поглядывающих на пару не без скепсиса. Пытается разговорить жертву — мягкого, вроде бы уверенного в себе Джо. И, конечно, тенью ходит за самой героиней. Как она печет свои знаменитые пироги? Какой помадой пользуется? Элегантный эпизод с косметикой позволяет подключить настоящее зеркало к символическому.

Элизабет даже отправляется на место преступления — в подсобку магазина животных, где произошло роковое соблазнение. Попытки воспроизвести эту гротескную сцену мы еще увидим дважды (про Грейси когда-то сняли дешевый телефильм), пока же актриса, оставшись в подсобке одна, постанывает, входя в образ.

Мотивы и методы самой Элизабет постепенно вызывают у нас все больше вопросов. Чего она хочет добиться? Какой ценой? Профессионально пускающая пыль в глаза собеседникам (чего стоит чересчур откровенная творческая встреча с местными школьниками), актриса явно не заслуживает доверия. То же, разумеется, касается и Грейси с ее перепадами настроения и пассивно-агрессивными реакциями. Согласившаяся на фильм, но категорически неготовая честно взглянуть на свою историю со стороны, она изо всех сил хватается за легенду про любовь, победившую обстоятельства. Хотя реальность, очевидно, сложнее, и бедолага Джо, в тридцать с чем-то провожающий детей в колледж, тоже далеко не так прост и доволен жизнью, как кажется. Не говоря уже про самих детей.

Натали Портман и Чарльз Мелтон

Хейнс мастерски раскручивает этот клубок скрытых неврозов, но не водит зрителя за руку, оставляя простор для интерпретаций. Кто кем манипулирует? Кто кого эксплуатирует? Это классический материал мелодрамы, но в то же время очень современный разговор про кино и его паразитические отношения с реальностью. И при всей полноте чувств автор никогда не забывает про иронические кавычки. Ими служит, в том числе нарочито, неуместно драматический фортепианный саундтрек, частично основанный на мелодии Леграна из «Посредника» Лоузи — деконструкции викторианских нравов.

Портман и Мур составляют изумительный, страстный дуэт, и, разоблачая героинь в их токсичном сотрудничестве-противостоянии и поиске идентичностей, Хейнс никогда не перестает ими любоваться. Трансформация бабочек, с начальных титров проходящая через фильм, может показаться тяжеловесной метафорой, но, среди прочего, это просто очень красиво. И немного страшно.

Впервые этот материал был опубликован 22 мая 2023 года во время Каннского фестиваля. Мы обновили его к российской премьере.