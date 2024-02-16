20 лет угадываем победителей «Оскара»! Стартовала юбилейная игра — голосуйте за фаворитов

Игра «Угадай победителей „Оскара“» возвращается в 20-й раз. Ищите ваш любимый конкурс по ссылке и читайте наш оскаровский спецпроект, куда мы собираем все новости и сюжеты, связанные с 96-й церемонией вручения премии. Здесь вы найдете описания фильмов-номинантов этого года, списки победителей «Оскара» прошлых лет, наши рецензии и репортажи с красных дорожек.



На Кинопоиске стартовала юбилейная, двадцатая игра «Угадай победителей „Оскара“». Голосование начнется 16 февраля и закроется 11 марта в 01:30 по московскому времени. Результаты игры будут опубликованы на странице спецпроекта 14 марта.

Правила игры прежние: голосование начнется 16 февраля и закроется 11 марта в 01:30 по московскому времени. Результаты игры будут опубликованы на странице спецпроекта 14 марта. 100 участников конкурса, чьи прогнозы оказались самыми точными, получат в подарок свитшот с дизайном от Кинопоиска и годовую подписку Плюс.

Номинантов на «Оскар-2024» объявили 23 января. Церемония награждения начнется в ночь с 10 на 11 марта, в 02:00 по московскому времени. Кинопоиск будет вести текстовую трансляцию премии в Telegram-канале «Индустрия», а также в обновляемой новости на сайте.

В этом году лидером по количеству номинаций стали «Оппенгеймер» Кристофера Нолана (13 номинаций), «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11 номинаций), «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10 номинаций) и «Барби» Греты Гервиг (8 номинаций).

В прошлом году в игре «Угадай победителей „Оскара“» приняли участие более 380 000 человек, что стало абсолютным рекордом за все время ее существования. Правда, угадать лучший фильм 2023 года игрокам не удалось: большинство голосовали за «Аватар: Путь воды», а статуэтку получил «Всё везде и сразу». За последние 10 лет участники игры «Угадай победителей „Оскара“» угадывали лучший фильм года трижды: в 2014 году — «12 лет рабства», в 2019 году — «Зеленая книга», в 2021 году — «Земля кочевников». Проверьте, сыграет ли ваша ставка в этом году!

Фото: Christopher Polk / Getty Images