Краткая история кино: 1980-е. Изучаем фильмы перестройки, молодого Тома Круза и картину, где все бегают голыми и орут

«Где дом друга?» (1986)



В 1980-х продолжается эпоха великих географических кинооткрытий. В 1989-м Запад знакомится с иранским кино. Политические реалии страны привели к появлению очень специфического кино — иносказательного, обманчиво наивного, находящегося под сильным влиянием итальянского неореализма и ориентированного исключительно на внутренний рынок. Фильм Аббаса Киаростами, взявший спустя три года после производства четыре приза на фестивале в Локарно, кажется примитивной детской историей. Ученик сельской школы Ахмет по ошибке взял тетрадь соседа по парте и хочет во чтобы то ни стало вернуть ее другу, иначе тому попадет от учителя. Проблема в том, что друг живет в соседней деревне, и Ахмет не знает его адреса. По мере того как мальчик пытается найти дом товарища, милая зарисовка из деревенской жизни превращается в социальный хоррор, в котором взрослые — бесполезные и тупые существа.