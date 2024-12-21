«Мажор» против «Чеболя»: сравниваем южнокорейскую адаптацию сериала с оригиналом

В январе 2024 года на южнокорейском канале SBS вышла дорама «Чеболь против детектива», снятая по мотивам сериала «Мажор». Это не первый случай, когда идеи наших сериалов продают за рубеж, но до Южной Кореи российские проекты раньше не добирались. К юбилею «мажорной» франшизы и премьере документального фильма «Мажор 10 лет» о ее создании сравниваем двух «Мажоров» и делимся впечатлениями максимально спойлерно.

Кто это снял

Производством сериала занималась продюсерская компания Studio S — дочка холдинга SBS, владельца одного из крупнейших южнокорейских телеканалов. На ее счету такие успешные дорамы, как «Учитель Ким, доктор Романтик», «Деловое предложение», «Алые небеса» и «Возвращение»; практически все работы компании транслируются на канале SBS. У Studio S есть и поддержка крупного холдинга, и большие бюджеты, и все производственные мощности для создания качественных сериалов — в этом у них много общего с компанией «Среда», основанной Александром Цекало.

То, что для адаптации выбрали именно «Мажора», выглядит совершенно логичным: в корейских детективных сериалах наследники крупных корпораций (чеболи) часто выступают в роли злодеев, которые бессовестно откупаются от всех преступлений, но в итоге получают по заслугам. Сюжет о Мажоре, который сам начинает ловить преступников, оказался для Кореи свежим и незаезженным.

В чем суть обоих «Мажоров»

«Чеболь против детектива»

Основной сюжет «Чеболя против детектива» следует за оригиналом: влиятельный родитель в воспитательных целях пристраивает сына-раздолбая на работу в полицейский участок. Тот поначалу сорит деньгами и выпендривается, но постепенно вливается в процесс и берется за ум, а еще начинает расследовать тайну из собственного прошлого — смерть матери; в этом деле слишком много странного. Сюжет перерастает в семейно-детективную драму, а Мажор узнаёт много нового и о себе, и о своих близких.

Кроме основной истории, создатели дорамы сохранили состав команды полицейского участка: начальница, двое сослуживцев, судмедэксперт и высшее руководство. Перекочевали туда и яркие детективные сюжеты из первых двух сезонов «Мажора»: расследование загадочной смерти двух мужчин от обезвоживания, поиски преступника, мстящего художнику, убийство молодой любовницы влиятельного бизнесмена и другие. Каждый из них при переезде в другую страну сильно изменился в деталях, но мотивы преступников сохранились и сделали серии узнаваемыми.

«Чеболь против детектива»

На этом совпадения заканчиваются. «Чеболь против детектива» не ремейк «Мажора», а вольная адаптация, практически сериал по мотивам, и различия можно найти почти в каждом аспекте. Дальше — спойлеры.

Как изменилась завязка сериала

Первое изменение, которое влияет и на тональность сериала, и на многое другое, — то, каким образом Мажор попадает на работу в полицейский участок. В российской версии Игорь Соколовский (Павел Прилучный) оказывается в участке за дело: его задерживают за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции. Корейцы мощно сгладили углы и превратили задержание Джин И-су (Ан Бо-хён) в полицейскую ошибку. Да, И-су действительно избивал в подворотне мужчину, но есть нюанс: последний был преступником! Если Соколовского отец пристраивает в участок в целях перевоспитания (и получает от этого только больше проблем), то И-су оказывается там сугубо в целях пиара. Полиция идет на сделку, чтобы не признавать свои ошибки, и делает из Мажора героя в глазах прессы. А это, в свою очередь, хорошо отражается на политической карьере отца И-су. Какое-то время кажется, что все в выигрыше.

«Мажор»

Еще одно крупное изменение — смена интриги, связанной с погибшей матерью героя. Игорь Соколовский в первых же сериях узнаёт, что от него скрыли обстоятельства смерти матери и она погибла совсем не в аварии. Также он быстро понимает, что дело, выглядящее как самоубийство, оказывается подставным. Это подталкивает его начать собственное расследование и дает мотивацию оставаться в участке. А И-су, наоборот, долгое время (по задумке сценаристов, вместе со зрителями) не подозревает, что его мать погибла не в автокатастрофе. Это знание докатывается до него ко второй трети сезона и опрокидывает героя в личностный кризис, самокопание и попытки выяснить причину и обстоятельства смерти матери.

Что стало с героями

«Чеболь против детектива»

В обоих сериалах главный герой — по-своему обаятельный и легкомысленный парень, который не воспринимает происходящее вокруг всерьез и убивает скуку по-богатому. Но в корейской версии ситуация заметно сгладилась. Игорь Соколовский в Москве образца середины десятых зависает в клубах и напивается до звезд в глазах. И-су в современном Сеуле развлекается более элегантно: играет в спецназовца и нанимает целую толпу статистов, чтобы разыграть ограбление торгового центра. Деньгами корейский Мажор сорит более масштабно и стильно. Соколовский в кадре чаще всего просто доставал из кармана пачку долларов и отсчитывал, сколько нужно, а выпендреж И-Су показан наглядно: он не просто выходит из частного вертолета, на котором подвозил команду к месту расследования, а сам его пилотирует; запросто проезжает на территорию закрытого яхт-клуба, куда его коллег не пускают без ордера; на собственные деньги организует мемориальную выставку погибшей художницы. Да и просто каждую серию щеголяет новым шикарным костюмом, приезжая в участок как на модный показ.

Другие персонажи тоже изменились. В российском сериале начальница Мажора, капитан Виктория Родионова (Карина Разумовская), с первых серий показана как спокойная и терпеливая женщина, которая старается встроить нового подчиненного в команду, сохранять непредвзятость и разруливать конфликты. А в корейской версии, наоборот, самый яркий конфликт у Мажора случается именно с начальницей Ли Кан-хён (Пак Чи-хён). Та злится на него из-за полученного служебного выговора и прямо дает понять, что не собирается облегчать жизнь новичка в участке. Постепенно она смягчается и признает способности И-су, но до этого они ладят как кошка с собакой.

«Мажор»

Сюжетное место Евгения Аверьянова (Александр Обласов) занимает Чхве Кён-джин (Ким Щин-би), юный сотрудник, который косвенно знаком с И-су как со звездой соцсетей. Герой уравнивает силы в новой команде: пока двое копов настроены к Мажору враждебно, Кён-джин откровенно ему симпатизирует и восхищается беззлобным выпендрежем богача.

Кое-где персонажей стало больше: у И-су появились мачеха и старший брат, преемник отцовского бизнеса и его правая рука. Все логично: корейский бизнесмен не стал бы отправлять единственного сына на государственную службу, дело-то продолжать кому-то надо. А капитан Кан-хён обзавелась семьей, которая оказывается тесно связанной с прошлым И-Су.

«Чеболь против детектива»

Многие второстепенные и эпизодические персонажи оригинального сериала тоже угадываются в дораме, но их характеры, мотивация и истории основательно переработаны. Что хорошо — можно посмотреть оба проекта, и радость узнавания не будет омрачаться ощущением вторичности.

Как поменялся масштаб и расставлены акценты

«Мажор»

В основе обоих сериалов лежит похожая семейная история (кто же убил мать и зачем обставил все как самоубийство?), но создатели по-разному подошли к темпу повествования. В конце первого сезона российского сериала Мажор едва узнаёт заказчика преступления, попутно успев потерять все зацепки, отца и свободу. Градус драмы не снижается и постоянно растет, раскручивая новые подробности и вводя новых персонажей, которые усложняют Игорю Соколовскому жизнь. К нераскрытой тайне смерти матери добавляется желание отомстить за смерть отца, личные отношения в участке превращаются из любовного треугольника в токсичную мелодраму, ходящую по кругу.

Создатели дорамы решили, что это не их путь. Расследование смерти матери И-су стало завершенной сюжетной аркой первого сезона, не оставив никаких хвостов: герой знает виновников, они понесли наказание, гештальты позакрывались, а романтические отношения Мажора и начальницы едва-едва наметились. Такая компактная переупаковка сюжета, заимствование детективных историй из разных сезонов и сглаживание углов вполне объяснимы — закрытый финал позволял ограничиться одним сезоном, поскольку корейские шоу до сих пор редко продлеваются. Впрочем, это не тот случай: второй сезон «Чеболя против детектива» уже заявлен. И хотя основной сюжет «Мажора» был разыгран, сценаристы все еще могут использовать сюжетную линию мести друга Игоря, Стаса, ведь в дораме у И-су тоже есть товарищ, у которого проблемы с законом. Вопрос только в том, захотят ли создатели шоу это делать и следовать дальше за оригиналом или придумают своему Мажору другие приключения.

Автор: Ксения Прохоренко