От Роберта Де Ниро и Мельеса до «Индианы Джонса» и теории кино: 10 новых книг о кино

Документальный фильм на бумаге, актерский дуэт века, путеводитель по Москве в кино, немое кино для детей и энциклопедия об Индиане Джонсе. Рассказываем о 10 новых книгах про кино, которые вы могли пропустить.

Мишель Сьета, Кристиан Вивиани «Де Ниро/Пачино. Творческий диалог двух великих актеров» Издательство «Бомбора»

Кинокритики Мишель Сьета и Кристиан Вивиани в своей книге исследуют грани актерских методов Аль Пачино и Роберта Де Ниро, ставших символами кинематографа 1990-х. Оба актера работали с величайшими режиссерами, создававшими историю нового американского кино. Если некоторые считают Де Ниро и Пачино похожими внешне, путают Джона Милтона из «Адвоката дьявола» с Луи Сайфером из «Сердца Ангела», то после прочтения этой книги станет понятно, в чем разница между подходами актеров к игре и созданию образов. Например, для того чтобы прочувствовать своего персонажа, Пачино проживал его историю, опираясь на собственные воспоминания и болезненный опыт, тогда как Де Ниро работал над своими героями по принципу tabula rasa, опираясь на текст сценария, заметки режиссера и собственное воображение. Книга не только сравнивает судьбы звезд и особенности их подходов к работе, но и демонстрирует на конкретных примерах из фильмов, как по-разному Пачино и Де Ниро решают похожие актерские задачи на экране.

Сальва Рубио «Индиана Джонс. Путешествие по следам героя» Издательство Fanzon

Испанский исследователь Сальва Рубио, как он сам признается в предисловии, собрал темы, истории, теории, предположения, курьезные случаи и прочие сведения об Индиане Джонсе. «Моей целью было не столько составить справочник, сколько написать книгу, которую можно было бы читать в свое удовольствие целиком и по отдельным главам и которая передает при этом всю суть вселенной Индианы Джонса», — пишет автор. В книге рассказывается о том, как создавался персонаж, какие оккультные и мистические мотивы использовали во франшизе, как археология получила неожиданный импульс популярности, какие игры и книги были вдохновлены вселенной Индианы Джонса и почему последний фильм франшизы не так уж и плох, как говорят фанаты. Разновидности кнутов, легенды о Гиперборее, эволюция образа плута в кино, истории создания постеров и музыки — все это заложено в книге, что делает ее настоящей энциклопедией по миру персонажа.

Жан Эпштейн «Кинематограф Дьявола. Здравствуй, кино» Издательство Des Esseintes Press

Дьявольским делом считалось когда-то изобретение телескопа, книгопечатания, а потом и кинематографа. Как пишет режиссер и теоретик кино Жан Эпштейн, «Дьявола часто обвиняют в том, что он неустанно обновляет человеческий инструментарий». В своих эссе он рассуждает о месте кинематографа даже не среди других форм искусства, а в сфере влияния на человеческую психику, о причине того, что кино или, как называет его автор, «машина для производства снов», так манит своего зрителя. Эпштейн задается вопросом о том, что первично: кинематограф привел к появлению нового образного вида поэтического творчества или запрос на такое творчество породил себе рабочий инструмент.

Книгу экскурсовода и режиссера Алексея Беклемишева можно рассматривать и как путеводитель по Москве, и как вотч-лист фильмов для любителей столичных пейзажей, и как исследование о том, как менялись технологии съемок на городском пленэре. В книге рассказывается о том, где именно происходили действия картин, персонажем которых становилась столица, — от «Москва слезам не верит» и «Вокзала для двоих» до «Курьера» и «Бригады». Автор объясняет, по каким причинам режиссеры выбирали эти места для съемок, как те выглядели раньше и как сохранились теперь. Все адреса также приводятся в тексте, поэтому локации легко будет отыскать. Издание дополнено множеством иллюстраций — современных фотографий локаций, где проходили съемки, кадрами из фильмов, а также сценами, не вошедшими в финальные монтажи.

Иллюстрированная книга о шедеврах немого кинематографа, подходящая не только детям, но и всем членам семьи. Чем вдохновлялся Жорж Мельес, как «Кабирия» Джованни Пастроне стала одним из самых дорогостоящих проектов начала прошлого века, зачем Роберт Флаэрти отправился на север Канады, как Фриц Ланг снимал сцену потопа для «Метрополиса» и почему Сергей Эйзенштейн перед началом съемок «Броненосца „Потемкин“» принес сценаристке Нине Агаджановой-Шутко живого голубя — этими историями о создании важнейших немых фильмов наполнена вся книга. А цветные иллюстрации Ани Журко, где изображены съемочные процессы, портреты режиссеров и кадры из фильмов, помогают глубже погрузиться в мир первых кинокартин.

Зигфрид Кракауэр «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» Издательство Ad Marginem

Немецкий кинокритик и исследователь массовой культуры написал свою работу «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» в 1947 году, находясь в эмиграции. Как уточняется в введении, за год до прихода к власти нацистов Кракауэр писал, что «настоящий кинокритик — всегда критик общества». Он считал, что фильмы, снятые в Германии до 1933 года, как в зеркале, отражали скрытые страхи, желания и психологические проблемы немецкого общества. В своей работе Кракауэр разбирает основные направления немецкого кинематографа того времени и показывает путь от художественного образа тирана на экране до реального диктатора у власти. Как пишет редактор книги Ольга Улыбышева, это эссе «дает возможность полифонического взгляда на кинематограф, одно из главных искусств ХХ века, через которое мыслитель и социолог Зигфрид Кракауэр смотрел на мир».

Эрика Балсом «После уникальности: история распространения кино и видеоарта» Издательство Garage

В своей книге «После уникальности» кинокритик и преподаватель теории кино в Королевском колледже Лондона рассуждает о стремительном развитии цифрового искусства и о том, как в связи с этим меняются представления о подлинности и доступности произведений. Кроме того, автор объясняет, как меняются подходы к дистрибьюции культурных продуктов и как вопросы авторского права влияют на циркуляцию изображений и фильмов. Книга Балсом подойдет тем, кто хочет разобраться с тем, как работают системы распространения кино, почему одни картины становятся популярными во всем мире, тогда как другие, не менее достойные, остаются нишевыми и как ограниченный тираж стал новым золотом на рынке искусства.

Любовь Аркус «Расторгуев. Начать считать с себя и досчитаться до Бога» Издательство «Сеанс»

Погибший в 2018 году во время съемок фильма о ЧВК «Вагнер» Александр Расторгуев и по сей день остается одной из самых ярких фигур в российской кинодокументалистике. Он бесстрашно показывал знаковые события новейшей истории, честно говорил о трагедиях и смерти, умел представить на экране человека во всех его проявлениях. В новой книге издательства «Сеанс» Любовь Аркус собрала письма, заметки, фотографии Расторгуева, а также воспоминания друзей и коллег о режиссере. В аннотации издание называют «документальным фильмом на бумаге»: это биография Расторгуева, его творческий путь и воспоминания, сохраненные под одной обложкой. Книга одинаково будет интересна и тем, кто смотрел картины режиссера, работал над документальными фильмами, и тем, кто только готовится познакомиться с лентами мастера.

Наталья Самутина «Эта музыка слишком прекрасна» Издательство «Новое литературное обозрение»

Сборник статей, который издатели называют «запоздалым оммажем Наталье Самутиной», исследовательнице кино, сочетавшей в своих работах тонкий эстетический анализ кинематографа с глубоким осмыслением его роли в современной культуре. Самутина была одной из немногих российских ученых, кто развивал проблематику международных film studies и стремился включить российские исследования кино в международное пространство. Ее работы занимают особенное место в отечественном изучении кинематографа, находясь на стыке традиционного киноведения и социологии кино. В книге можно найти статьи, посвященные анализу авторского, жанрового, классического и культового кино, и даже работы о визуальности городского пространства.

В кино и литературе многие привыкли к трехактной структуре повествования: есть завязка, конфликт и развязка. Однако далеко не все произведения строятся по этому принципу. Например, в восточноазиатских странах чаще применяется четырехчастная структура, ее называют кисётэнкэцу: представление главных элементов повествования, развитие, твист и гармонизация элементов. Это далеко не единственное отличие разных подходов к сторителлингу. Писатель и преподаватель литературного мастерства Генри Лиен на примере культовых фильмов объясняет, почему «Всё везде и сразу» или «Паразиты» почти сразу полюбились западному зрителю, какие нюансы теории кино существуют в восточноазиатских странах, почему режиссеры из Китая, Японии, Кореи и Тайваня ищут иные пути построения повествования и какие смыслы изначально закладывались в классические фильмы вроде «Расёмона» или «Моего соседа Тоторо».

Автор: Элиза Данте