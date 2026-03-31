Что известно о новой книге Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды»

23 апреля в издательстве «Эксмо» и в Яндекс Книгах выйдет новая книга Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». На этот раз писатель представит не роман, а сборник, куда войдут повесть и рассказы. О том, что еще известно о новинке и как она связана с прошлыми романами Пелевина, — в материале Кинопоиска.

О чем книга

Центральной фигурой повести становится миллиардер Джеффри Эпштейн. Если в нашей реальности уже были опубликованы файлы с материалами его дела, а сам обвиняемый в сексуализированном насилии и торговле людьми Эпштейн умер в тюрьме, то в книге Пелевина преступник еще жив.

Чем на самом деле занимаются Эпштейн и гости его острова, должен выяснить историк масонства Константин Голгофский. Он считает, что есть нечто общее между Эпштейном, склонным к разврату римским императором Тиберием и серийным убийцей из средневековой Франции Жилем де Ре. Голгофскому предстоит раскрыть это дело, остановить злодеяния, происходящие на острове, и разобраться, что на самом деле скрывают мировые элиты.

Что в хештегах

На обложках всех новинок Пелевина появляется облако хештегов, связанных с сюжетом книги или отсылками к мировой культуре, зашитыми автором. Рассказываем, что они могут означать.

#ХолотропныйМетод — техника дыхания, обеспечивающая гипервентиляцию легких. Авторы методики Станислав и Кристина Гроф считают, что сеансы холотропного дыхания способны раскрыть новые возможности человеческого мозга, однако большинство современных ученых считают метод опасным для здоровья.

#Реинкарнация — одна из главных тем творчества Виктора Пелевина. Перерождения душ встречаются в большинстве его книг. О том, как это может быть связано с мировыми религиями, мы рассказывали ранее в материале Кинопоиска.

#ChamptocéSurLoire, или Шамптосе-сюр-Луар — коммуна на северо-востоке Франции, расположенная в долине реки Луары. В XV веке земля принадлежала семье лорда Жиля де Ре. Предполагается, что именно он стал прототипом образа Синей Бороды из сказки Шарля Перро. Де Ре казнили по обвинению в массовых ритуальных убийствах.

#Аведанта — вероятно, речь идет о школе индийской философии Веданте, что дословно означает «Конец Вед». Учение фокусируется на концепции недвойственности, проповедуя единство индивидуальной души и высшей реальности.

#Ноумен — философский концепт Иммануила Канта, определяющий идеи, не опирающиеся на опыт разума.

#QAnon — американское общество сторонников теории заговора, зародившееся в соцсетях в 2017 году. Участники движения верят, что миром управляет секта сатанистов, а победить зло способен только Дональд Трамп. Сторонники QAnon чаще всего общаются в сети, однако в 2021 году они совершили штурм Капитолия, а после победы Трампа на выборах в 2024 году стали активнее участвовать в различных офлайн-акциях.

#Савиль — здесь может иметься в виду британский музыкант Джимми Сэвил, обвиненный в двух сотнях случаев сексуализированного насилия, в том числе против несовершеннолетних.

#ДжинУайлдер — актер, известный российским зрителям, например, по роли в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

#БаронСамеди — лоа смерти и плодородия в вуду, изображаемый в виде скелета или человека в черном фраке и цилиндре, с атрибутами в виде гроба и креста. Тот, в кого вселяется дух барона Субботы, проявляет невоздержанность в питье и пище, курении и сексе.

#PointRouge — сложно сказать, о чем идет речь. О клубе в центре Москвы, историческом здании торгового дома «С. Эсдерс и К. Схеффальс» (Au Pont Rouge) или о мосте через Сену, который теперь называется Руаяль.

#АлистерКроули — английский оккультист, поэт и основатель религиозного учения Телемы, называвший себя «Великим зверем 666» и проповедовавший свободу от всех моральных норм. В Британии XX века он стал символом зла и декаданса, известным как черный маг и сатанист.

#Светоний (Гай Светоний Транквилл) — древнеримский писатель и историк, личный секретарь императора Адриана, наиболее известный сборником биографий «Жизнь двенадцати цезарей», где рассказывается и об императоре Тиберии. В частности, Светоний подробно описывал акты педофилии и сексуализированного насилия во времена правлении Тиберия.

#Bizango — тайные общества на Гаити, связанные с религией вуду, которые играют важную роль арбитров в крестьянской социальной жизни. Согласно антропологу Уэйду Дэвису, бизанго практиковали отравление людей с последующим введением противоядия, чтобы оставить их в состоянии измененного сознания.

#VillaJovis (Вилла Йовис) — римский дворец на острове Капри, построенный императором Тиберием и завершенный в 27 году н. э., который стал его главной резиденцией до самой смерти в 37 году. Это крупнейшая из двенадцати тибериевых вилл на Капри площадью более 6 тысяч квадратных метров, стоящая на вершине Монте Тиберио. Неподалеку от виллы находится ущелье, прозванное Сальто Тиберия; в него, по исторически не подтвержденным рассказам, император сбрасывал осужденных.

#ШинБет (также известная как ШАБАК) — израильская спецслужба, осуществляющая обеспечение внутренней безопасности и контрразведывательную деятельность, подчиняющаяся непосредственно премьер-министру Израиля.

Связь с прошлыми книгами

Новая книга не связана с пенталогией «Трансгуманизм», над которой автор работал в течение пяти лет. Однако в «Возвращении» тоже есть путешествия во времени и искривления привычного нам таймлайна. Кроме того, в книге встречается персонаж по имени Константин Голгофский, который уже появлялся в сборнике Пелевина «Искусство легких касаний» 2019 года. Тогда историк Голгофский расследовал смерть своего соседа по даче, генерала ГРУ Изюмова, и путешествовал, чтобы рассекретить мировой заговор.

Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)