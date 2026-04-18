Евгения Леонова, 24 года, актриса. Снялась в «Семейном счастье», «Времени Счастливых» и «Опасной близости»

— Для меня перестать бояться своей глупости значит забыть про страх выглядеть нелепо. Просто идти и пробовать, не задумываясь, правильно ли это, красиво ли. Даже если не до конца еще знаешь текст или пока не понимаешь, что происходит в сцене. И вообще не думать о том, как ты выглядишь со стороны. Полагаться на интуицию.

В этой нелепости, шероховатости и есть жизнь. Часто смотрю постановки, в которых все слишком идеально. А мне кажется важным не бояться некрасивого, своего внутреннего чертенка, которого мы, наоборот, обычно пытаемся загнать куда-то поглубже.