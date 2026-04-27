Кинопоиск
Трейлеры

Вышел первый тизер ремейка One Piece

Обсудить0

WIT Studio представила первый тизер новой адаптации One Piece Эйитиро Оды. Первый сезон аниме будет посвящен арке Ист-Блю. Семь эпизодов охватят примерно 50 глав манги — до встречи с Санджи в ресторане Барати.

Новое аниме никак не связано ни с выходящим уже более 25 лет сериалом Toei Animation, ни с игровым ремейком Netflix. Создатели стремятся по-новому взглянуть на приключения Монки Д. Луффи, по максимуму используя современные технологии.

Режиссером перезапуска выступил Масаси Коидзука, поставивший второй и третий сезоны «Атаки титанов». За анимацию отвечают Кёдзи Асано («Атака титанов») и Такатоси Хонда («Ложные выводы»).

Все семь серий One Piece выйдут одновременно на Netflix в феврале 2027 года.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

19 июня0
27 мая0
29 апреля16
27 апреля14

Главное сегодня

Сегодня5
Сегодня1
Сегодня5
Сегодня2
Сегодня3
Сегодня, 17:360
Сегодня0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации