Вышел первый тизер ремейка One Piece

WIT Studio представила первый тизер новой адаптации One Piece Эйитиро Оды. Первый сезон аниме будет посвящен арке Ист-Блю. Семь эпизодов охватят примерно 50 глав манги — до встречи с Санджи в ресторане Барати.

Новое аниме никак не связано ни с выходящим уже более 25 лет сериалом Toei Animation, ни с игровым ремейком Netflix. Создатели стремятся по-новому взглянуть на приключения Монки Д. Луффи, по максимуму используя современные технологии.

Режиссером перезапуска выступил Масаси Коидзука, поставивший второй и третий сезоны «Атаки титанов». За анимацию отвечают Кёдзи Асано («Атака титанов») и Такатоси Хонда («Ложные выводы»).

Все семь серий One Piece выйдут одновременно на Netflix в феврале 2027 года.