Сериалы января: «Рыцарь Семи Королевств», новый «Майор Гром», весна с «Ландышами»

«Чудо-человек» расширяет киновселенную Marvel, а «Игра против правил» — мир «Майора Грома». В «Игру престолов» врывается «Рыцарь Семи Королевств», а в «Звездном пути» открывается «Академия Звездного флота». «Ночной администратор» охотится за новым оружейным бароном, а робокопка Анна Николаевна сражается с андроидом-бабулей. «Дети перемен» ругаются с мамой-мафиози в 1990-х, а ландышевая мажорка Катя ищет солдата Лёху в 2020-х. Доктор Робинавич выходит на очередную смену в больнице Питт. В оригинальных новинках Эмилия Кларк шпионит в СССР, а Райан Мерфи колет «Субстанцию» в мир моды. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах января.

Главные премьеры

Премьера: Wink — с 1 января

Продолжение хитовой музыкальной драмы о любви дочери лондонского миллиардера Кати (Ника Здорик) и солдата Лёхи (Сергей Городничий), с которым она встретилась в Вологде и быстро заключила брак. Второй сезон начнется на драматичной ноте: девушка отправляется разыскивать мужа в зону боевых действий, ее группа распадется, а за наследство покойного отца еще предстоит побороться. К уже знакомым персонажам Евгения Коряковского, Ирины Паутовой и Валерии Ланской добавятся новобранцы в исполнении Дмитрия Блохина, Ивана Архангельского и рэпера ST (Александр Степанов). Для «Второй весны» создано 10 оригинальных композиций, а всего прозвучит около 50 песен, в том числе Жени Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys и NEMIGA. Режиссером второго сезона стал клипмейкер Илья Шпота, который учился в Салониках у Йоргоса Лантимоса и снимал музыкальные клипы в продакшен-компании Ильи Найшуллера.

Первый сезон можно посмотреть на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о сериале:

Премьера: HBO Max — с 8 января

Второй сезон медицинского процедурала в духе «24 часов», который оказался едва ли не главным телехитом прошлого года и взял пять премий «Эмми» несмотря на отсутствие звезд. Действие вновь развернется в отделении неотложной помощи питтсбургской больницы, но спустя 10 месяцев, в День независимости США. Формат останется прежним: один эпизод равен примерно одному часу из жизни врачей, а весь сезон — одной смене. В продолжении появится доктор аль-Хашими (Сепиде Моафи из «Черной птицы»), у которой возникают разногласия со старшим лечащим врачом доктором Робби. Ноа Уайли напишет один эпизод (в первом сезоне актер и продюсер написал два). Все актеры предыдущего сезона вернутся к своим ролям.

Подробнее о сериале:

Премьера: Prime Video — с 11 января / Амедиатека — в январе

Продолжение шпионского триллера по роману Джона Ле Карре, которое фанаты ждали 10 лет. На этот раз бывший британский солдат Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) по просьбе сотрудницы Форин-офиса Анджелы Бёрр (Оливия Колман) втирается в доверие к колумбийскому продавцу оружием Тедди Дос Сантосу (Диего Кальва, звезда «Вавилона»), находящемуся в сговоре с британской разведкой и считающему себя последователем Ричарда Ропера, антагониста из первого сезона в исполнении Хью Лори. В сериале также сыграют Камила Морроун, Алистэр Петри и Индира Варма. За режиссуру отвечал Джорджи Бэнкс-Дэвис («Каос»), а сценарий вновь писал Дэвид Фарр («Ханна. Совершенное оружие», «МакМафия»). «Ночного администратора» уже продлили на третий сезон.

Премьера: HBO Max — с 18 января

Второй спин-офф «Игры престолов» после «Дома Драконов», в основу которого лег одноименный цикл коротких историй Джорджа Р. Р. Мартина. Действие разворачивается примерно за сотню лет до начала событий главного сериала. Таргариены все еще восседают на Железном троне, а память о последнем драконе не стерлась из памяти живых. Главные герои — наивный, но отважный безземельный рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его оруженосец, мальчик по прозвищу Эгг (Декстер Сол Анселл). Под этим именем скрывается Эйегон V Таргариен — будущий король Вестероса и дедушка Эйериса II. Шоураннером выступил канадский сценарист Айра Паркер («Невероятные», «Дом Дракона»). Режиссурой занимались Оуэн Харрис (эпизоды «Сан-Джуниперо» и «Бросок гадюки» из «Черного зеркала») и Сара Адина Смит («В поисках Аляски» и «Уроки химии»). По словам Паркера, сериал будет более камерным, легкомысленным и ярким, чем «Игра престолов».

Подробнее о сериале:

Премьера: Кинопоиск — с 19 января

Продолжение франшизы про майора полиции и любителя шавермы. Сериал расширит не только историю самого Игоря Грома (Тихон Жизневский), но и других героев. Каждая серия будет посвящена одному из шести ключевых персонажей киновселенной. Помимо самого Грома, это его верный напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин), решительная журналистка Юлия Пчёлкина (Любовь Аксёнова), злобный гений Сергей Разумовский (Сергей Горошко), таинственный наемник Олег Волков (Дмитрий Чеботарёв) и оружейный барон Август ван дер Хольт (Матвей Лыков). В сериале к своим ролям также вернутся Константин Хабенский, Алексей Маклаков и Андрей Трушин. Снял сериал клипмейкер и саунд-продюсер Соберсаша, а режиссер предыдущих фильмов Олег Трофим на этот раз выступил в качестве шоураннера. Музыкальной темой станет песня «Bird View», которую записали SALUKI и Sabu. В день премьеры на Кинопоиске появится сразу две серии, далее эпизоды будут выходить по одному ежедневно.

Подробнее о сериале:

Премьера: START, Wink — январь

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снявшие первого «Фишера» и «Черную весну», продолжают рассказывать драматичную историю одной российской семьи на фоне перемен 1990-х. Флора Борисовна (Виктория Исакова) больше не водит троллейбус, а возглавляет криминальный бизнес. Это вносит разлад в ее отношения с сыновьями: Пётр (Слава Копейкин), работающий на конкурирующую группировку, испытывает ненависть, а Руслан (Хетаг Хинчагов) просто отдаляется. Помирить родных надеется лишь Юра (Макар Хлебников), но режиссерский тандем обещает в продолжении много экшена и взрывов, так что ему будет непросто. В эпизодах снова появятся Кузьма Котрелёв, Сергей Гилев и Артём Кошман, а среди новичков — Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук и Игорь Черневич.

Первый сезон можно посмотреть на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Премьера: Disney+ — с 27 января

Семнадцатый сериал в киновселенной Marvel рассказывает о новом герое и выйдет под баннером Marvel Spotlight, то есть не будет связан с основным сюжетом MCU. Неудачливый актер Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II из «Акваменов») мечтает получить главную роль в ремейке «Чудо-человека», который снимает европейский режиссер-отшельник Фон Ковак (Златко Бурич из «Треугольника печали»). На пробы Уильямс отправляется вместе с нашим старым знакомым Тревором Слэттери (Бен Кингсли), который сначала изображал из себя террориста Мандарина (см. «Железный человек 3»), а затем был похищен настоящим Мандарином, главой организации «Десять колец» (см. «Шан-Чи и легенда десяти колец»). Дестин Дэниел Креттон («Человек-паук: Совершенно новый день») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9») выступают шоураннерами сериала.

Российские сериалы

Премьера: «Кион» — с 1 января

Животно-офисный ромком, придуманный Ильей Куликовым («Полицейский с Рублевки», «Камбэк»). Застенчивый бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин) давно стесняется признаться в чувствах коллеге Алисе (Виктория Агалакова). Помощь приходит, откуда не ждали: начальница (Екатерина Климова) оказывается настоящей ведьмой, которая превращает сотрудника в пса породы джек-рассел-терьер. Так Женя становится питомцем Алисы, и они начинают жить душа в душу, однако белому воротничку все же придется снова стать человеком, поскольку возлюбленной угрожает опасность. Режиссером стал Виталий Дудник, обративший на себя внимание короткометражной комедией «Как с Максимом х(пип)ня случилась», а в эпизодах появляются Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова и Марина Клещёва.

Премьера: Okko — с 1 января

Остросюжетная комедия Оксаны Мафагел, креативного продюсера «Капельника», выглядит как наш ответ «Тетради смерти». Олесю (Надежда Лумпова) бесят все: соседи, коллеги, друзья, мама и жених. Когда подруга советует ей психологический марафон, где нужно визуализировать карту желаний, она и не подозревает, что это сработает. Правда, всем окружающим она загадала такое, что врагу не пожелаешь: самое безобидное — стремительный набор веса и степлер в ягодицах. Теперь надо выяснить, как остановить исполнение желаний. В сериале также снялись Ольга Кузьмина, Денис Власенко, Дарья Руденок, Илья Лыков, Артём Семакин и Катя Кабак.

Премьера: Кинопоиск — с 3 января

Долгожданное продолжение истории про полицейскую-андроида Анну Николаевну Королькевич. По сюжету нового сезона Настя, жена начальника полиции Андрея Пожарского, оказывается секретным роботом, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно, ведь неизвестная бабуля вырвала банкомат голыми руками и ушла с ним. Справиться с неподконтрольным фемботом может только другой искусственный интеллект в обличии девушки. Зрителей ждет настоящая битва андроидов. К своим ролям вернулись Зоя Бербер, Антон Филипенко, Маруся Климова, Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин. Новых героев сыграли Сергей Мезенцев, Сергей Чихачёв и Илья Виногорский. Всего в третьем сезоне семь серий.

Премьера: START — с 3 января

Инициативная мать двоих детей Любовь (звезда «Кухни» Ольга Кузьмина), въехавшая в новую квартиру после развода, берет на себя функции управдома, когда ​управляющая компания ее ЖК перестает справляться со своими обязанностями. Вместо поддержки и благодарности соседей активистка сталкивается с осуждением, хотя проблемы дома начинают занимать все ее время. Комедийный сериал Алексея Ляпичева («Контейнер», «257 причин, чтобы жить»). Вместе с Кузьминой в общедомовой чат добавили Артёма Осипова («Инспектор Гаврилов», «Триггер»), Ксению Федотову («Открытый брак. Идеальная семья») и Петра Романова («Девушки с Макаровым», «Отмороженные»).

Премьера: «Кион» — с 5 января

Четвертый сезон городского фэнтези, где с фольклорной нечистью борется почти обычная полиция. Следовательница Катя (Лукерья Ильяшенко) уже 20 лет разыскивает загадочно пропавших родителей и вдруг находит след, ведущий в Казань. Разбираться с Соловьем-разбойником, Уряком и Су Анасы она выезжает не одна, а в компании бывшего священника Сергия (Роман Маякин), коллеги и возлюбленного. Предлагает им помощь и местный охотник на нечисть Баян (Аскар Ильясов), к которому Катя также начнет испытывать симпатию. Снимает новые эпизоды Кирилл Кузин, отвечавший за первые два сезона, а представителей татарской мифологии и не только сыграли Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Роза Хайруллина и Ольга Макеева. Сезон получил подзаголовок «Зов предков».

Премьера: СТС — с 12 января

Сценарист дилогии «Батя» Павел Тихомиров написал комедию об инопланетной семье, потерпевшей крушение в российской деревне. ЧП видит тракторист Игорь (Денис Прытков), но желеобразные пришельцы быстро принимают человеческий облик и не менее стремительно вписываются в местный лайфстайл. Пока глава семейства в облике Светы (Даша Верещагина) чинит летающую тарелку, сыновья Рома (Влад Прохоров) и Боря (Андрей Пынзару) налаживают контакт с учительницей Ирой (Соня Присс) и продавщицей Любой (Елизавета Гончаренко). Правда, следит за ними не только Игорь, но и смекалистый участковый Сергей Петрович (Юрий Стоянов). Режиссер — Александр Соловьёв («Жена полицейского»).

Премьера: Okko — с 23 января

Новая дюжина новелл альманаха об интимных отношениях и их влиянии на людей. Все эпизоды вновь сняла Дарья Мороз, а местом действия на этот раз стал Санкт-Петербург. Объединять разрозненные истории доверили героине Юлии Снегирь, которая водит экскурсии по городу на Неве. Ее партнера сыграл Алексей Макаров. Другие пары, проверяющие секс на прочность в этом сезоне, исполнили Ульяна Пылаева и Артём Ткаченко, Равшана Куркова и Алексей Филимонов, Дарья Балабанова и Максим Матвеев, Анастасия Уколова и Григорий Верник. В списке актеров также заявлены Полина Гухман, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Пётр Скворцов и Антон Лапенко.

Премьера: START — с 15 января

Продолжение злободневного казахстанского сериала Рустема Омарова («Патруль»). Преступник Дамир (Омаров), выманивающий у сограждан деньги при помощи различных схем, избежал правосудия и уехал в Турцию, где разводит граждан СНГ, предлагая им дешевое жилье. Во второй половине сезона он вернется в Казахстан и займется более высокотехнологическими аферами, в том числе с применением ИИ. В сценарии описываются настоящие мошеннические приемы, чтобы зрители могли себя обезопасить. Режиссер — по-прежнему Олжас Нурбай («Любовь со второго взгляда»).

Премьера: СТС — январь

Чтобы сохранить работу, сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) вынужден пойти учиться в вечернюю школу. Вместе с ним за партой оказываются водитель автобуса (Ксения Корнева), продавщица (Екатерина Новикова), бывшая участница конкурсов красоты (Наталья Борисова), бывший заключенный (Илья Макаров), пенсионерка (Наталья Гаранина), мигрант (Сержан Аманов) и подростки-двоечники (Григорий Дудник, Радислав Куцов). На пути к аттестату о среднем образовании великовозрастные школьники встретят директрису с железным характером (Марина Богатова), завуча с нестандартными методами (Дмитрий Соколов), дерзкую учительницу английского (Ася Резник), гуманитария-идеалистку (Динара Курбанова) и непутевого охранника (Кирилл Матюк). Режиссер сериала — Жанна Кадникова, известная по «Реальным пацанам» и «Универу».

Фантастика, хорроры, мистика

Премьера: Paramount+ — с 15 января

Двенадцатый по счету сериал в культовой сай-фай-франшизе. Действие развернется в XXXII веке, когда Звездный флот и Объединенная федерация планет пытаются оправиться от разрушительных событий (см. сериал «Дискавери»). В центре сюжета окажется первый за 120 лет набор кадетов в Академии Звездного флота. В фантастическое приключение отправятся Холли Хантер, Пол Джаматти, Тиг Нотаро и Татьяна Маслани. Стивен Колбер озвучит цифрового декана, а Брит Марлинг — компьютер корабля «Афина», на борту которого учатся студенты. Из знакомых лиц вернется медицинская голограмма Доктор из «Вояджера» (Роберт Пикардо). Сериал уже продлен на второй сезон, за него отвечает давний куратор франшизы Алекс Куртцман.

Премьера: FX, FX on Hulu — с 21 января

Фантастический боди-хоррор Райана Мерфи, создателя сериалов «Американская история ужасов», «Монстры» и «Королевы крика». В центре сюжета — новый препарат для инъекций, который сначала наделяет человека невероятной красотой, а затем убивает его. Когда в мире высокой моды из-за лекарства начинают умирать модели, двое детективов-любовников (Эван Питерс и Ребекка Холл) берутся за расследование. Сериал основан на серии комиксов Джереми Хоуна и Джейсона А. Херли. На экране также появятся Эштон Кутчер (фармацевтический миллиардер), Энтони Рамос (одноглазый киллер), Белла Хадид (супермодель) и Джереми Поуп (неуравновешнный инцел). Кстати, автор «Собирателя душ» Осгуд Перкинс рассказал Кинопоиску, почему не станет смотреть этот сериал.

Драмы

Премьера: Disney+/Hulu — с 9 января

Продолжение исторического сериала про Лондон Викторианской эпохи от многостаночника Стивена Найта, автора «Острых козырьков», «Табу» и грядущего ребута бондианы. Женский преступный синдикат «40 слонов» под предводительством авантюристки и воровки Мэри Карр (Эрин Доэрти) продолжит разборки с жестоким королем подпольных кулачных боев Шугаром Гудсоном (Стивен Грэм), в которых вынужден участвовать чернокожий боксер с Ямайки по имени Езекия Москва (Малачи Кирби). Если что, сериал не входит во франшизу, которую запустила классика «​​Четыреста ударов» Франсуа Трюффо.

Премьера: HBO Max — с 11 января

Продолжение триллера про молодых лондонских финансистов из инвестиционного банка Pierpoint & Co, гибрида «Наследников» и «Эйфории». На этот раз Харпер (Майхала Херролд) и Ясмин (Мариса Абела) затягивает рискованная и масштабная игра в кошки-мышки, когда на лондонской сцене появляется звезда финтеха. Сложная дружба девушек оказывается под давлением денег, власти и амбиций, когда Ясмин заводит роман с прогрессивным бизнесменом сэром Генри Маком (Кит Харингтон), а Харпер связывается с загадочным топ-менеджером Уитни Халберстрэом (Макс Мингелла). К актерскому составу, помимо Мингеллы, присоединились Тохиб Джимо («Тед Лассо»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Кэл Пенн («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Клэр Форлани («Знакомьтесь, Джо Блэк»). Первую серию четвертого сезона написали и поставили шоураннеры сериала — бывшие инвестиционные банкиры Мики Даун и Конрад Кей.

Подробнее о сериале:

Премьера: Hulu — с 13 января

Новая глава в экранизации бестселлера Каролы Ловеринг о токсичных отношениях между студентами колледжа Люси (Грэйс Ван Паттен) и Стивеном (Джексон Уайт), которые растянулись на 8 лет, с 2008-го по 2015-й. Сюжет шоу развивается в этих двух таймлайнах, и в третьем сезоне персонажи снова вместе. Люси оказывается вовлечена в скандал, который отражается не только на ней, но и на близких друзьях. Исполнители главных ролей вообще обещают очень много драмы, а шоураннерка Меган Оппенхаймер («128 ударов в минуту») полагает, что сюжетная линия в 2008-м вот-вот подойдет к концу.

Премьера: Apple TV — с 21 января

Продолжение закрученного винного сериала, основанного на одноименной манге. Руководит проектом Куок Данг Чан — один из сценаристов популярного триллера «Бюро». Француженка Камилла (Флер Жеффрие) — дочь знаменитого энолога Александра Леже, который долгое время жил в Японии и оставил ей в наследство дорогую коллекцию. Правда, чтобы получить доступ к бесценным винам, ей нужно пройти ряд испытаний, а ее оппонентом станет любимый ученик отца Исэй (Томохиса Ямасита). Девушка же ничего не смыслит в алкоголе, его истории и оттенках, поскольку с детства испытывает отвращение к одержимости родителя. Во втором сезоне оппонентам-наследникам предстоит разгадать тайну самого загадочного вина, чье происхождение не смог определить даже Леже.

«Бриджертоны», 1-я часть 4-го сезона

Премьера: Netflix — с 29 января

Продолжение хита Netflix о том, как в альтернативном Лондоне начала XIX века дети из семьи Бриджертон и их окружение ищут себе достойную пару. Четвертый сезон посвятят личной жизни художника-повесы Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и его возлюбленной (Ерин Ха). В основу легла книга Джулии Куин «Предложение джентльмена». Вторая часть четвертого сезона выйдет 26 февраля. Netflix уже продлил сериал на пятый и шестой сезоны.

Триллеры и детективы

Премьера: Netflix — с 1 января

Экранизация одноименного романа популярного детективщика Харлана Кобена. Пейдж, дочь финансиста Саймона, сбегает из дома. Отец отправляется на поиски девушки и даже находит ее в парке, но та по какой-то причине отказывается к нему возвращаться. Вскоре ее подозрительного бойфренда находят мертвым. Главные роли исполнили Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Минни Драйвер и Альфред Энок. Созданием детективного триллера занимался Дэниэл Блоклхёрст, сделавший с писателем уже шесть сериалов («Пять», «Незнакомец», «Единожды солгав», «Прошлое не отпустит», «Лазарь», «Безопасность»). Всего будет восемь серий.

Премьера: Netflix — с 2 января

Скандинавский нуар на пять эпизодов, придуманный Петером Гренлундом («Голиаф», «Медвежий угол»). В городе на северо-западе Швеции находят труп юноши. Расследование ведет опытная полицейская Дани (Криста Косонен), которой помогает молодой напарник Малик (Мохаммед Нур Оклах). В деле замешан конфликт двух родов, так что Элиас (Питер Гантман), патриарх семьи жертвы, готов взять всё в свои руки, если Дани не поторопится. Для нее же все осложняется некоей связью с убитым.

Премьера: Netflix — с 8 января

Ведущая новостей Анна (Тесса Томпсон) случайно узнает об убийстве в Далонеге — сонном городке, где она выросла. Девушка берется за расследование, а параллельно убийцу ищет ее бывший муж — местный детектив Джек Харпер (Джон Бернтал). Вскоре экс-супруги начинают подозревать друг друга. В основу сериала лег одноименный роман Элис Фини 2020 года. Сценарий написали Уильям Олдройд («Леди Макбет»), Ди Джонсон («Напарницы»), Билл Дюбюк («Озарк») и Тори Сэмпсон («Охотники»). Олдройд также поставил первый эпизод, а Джонсон выступила шоураннером.

Премьера: Apple TV — с 9 января

Новый сезон израильского шпионского триллера, выход которого задержался из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тамар Рабинян (Нив Султан) — агентесса «Моссада», отправленная в Иран с хакерской миссией. В финале второго сезона она оказывается на стороне врага и теперь пытается вернуть расположение разведки. Параллельно в страну приезжает Эрик Петерсон (Хью Лори) — инспектор по ядерным ресурсам из Южной Африки, который может стать ключом Рабинян к успеху. Третий сезон сериала поставил Даниэль Сыркин («Гангстерленд»), а написал преимущественно Тони Сэйнт («Люпен», «Подводная лодка»). Шоу уже продлили на четвертый сезон.

Подробнее о сериале:

Премьера: Apple TV — с 14 января

Идрис Эльба вернулся к роли мастеровитого переговорщика и кризис-менеджера Сэма Нельсона. В первом сезоне он оказался на угнанном самолете Дубай — Лондон, а во втором ему придется освобождать пассажиров вагона в берлинском метро. Сценарий вновь написал Джордж Кэй, создатель «Люпена» и франшизы «Преступление», а также один из авторов первого сезона «Убивая Еву». Ведущим режиссером остался Джим Филд Смит, ранее специализировавшийся на комедиях («Слишком крута для тебя», «Эпизоды»).

Премьера: Peacock — с 15 января

Ироничный шпионский триллер, действие разворачивается в СССР в 1977 году. В центре сюжета — две секретарши, работающие в посольстве США в Москве. Би (Эмилия Кларк) — сверхквалифицированная русскоязычная дочка советских иммигрантов, Туайла (Хейли Лу Ричардсон) — резкая и бесстрашная провинциалка. После того как их мужья-шпионы погибают при загадочных обстоятельствах, вдовы становятся тайными агентками ЦРУ и выходят на масштабный заговор. Сериал создали шоураннер Дэвид Исерсон и постановщица Сюзанна Фогель, работавшие вместе над «Шпионом, который меня кинул». Как всегда, Москву снимали в Будапеште. «PONIES» на шпионском сленге обозначает «persons of no interest», то есть лица, не представляющие оперативного интереса. В трейлере сериала также можно заметить Никиту Кукушкина. В первом сезоне будет восемь серий.

Премьера: Netflix — с 15 января

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Действие разворачивается в 1925 году. На вечеринке в загородном особняке дурацкий розыгрыш приводит к смерти одного из гостей. Искать преступника берется молодая аристократка леди Бандл Брент (Миа Маккенна-Брюс из «Как заниматься сексом»). В деле ей помогают суперинтендант Баттл (Мартин Фриман) и леди Катерхэм (Хелена Бонем Картер). Сценарий написал Крис Чибнелл («Доктор Кто»), а постановкой занимался Крис Суини («Турист»).

Премьера: Prime Video — с 21 января

Жизнь обычной офисной работницы Зары (Софи Тёрнер) переворачивается с ног на голову, когда пенсионный фонд, где она трудится, приходит грабить жестокая банда. Угрожая смертью, преступники заставляют девушку и ее лучшего друга и коллегу Люка (Арчи Мадекве) выполнять их требования. Детектив Рис (Джейкоб Форчун-Ллойд), страдающий от лудомании, должен выяснить, кто и зачем решился украсть миллиарды фунтов чужих накоплений. Стриминг описывает сериал как «современный высокооктановый триллер об ограблении века». За режиссуру триллера отвечали ветераны британского ТВ Сэм Миллер («Черное зеркало») и Хетти Макдональд («Нормальные люди», «Пуаро»).

Премьера: Fox — с 26 января

Киллер-семьянин Анджело (Патрик Демпси, «Анатомия страсти», «Бриджит Джонс 3») сталкивается с болезнью Альцгеймера, что ставит под угрозу благополучие его близких. Звезда «Сопрано» Майкл Империоли исполняет роль Голландца — старого друга Анджело и талантливого шеф-повара, чей ресторан служит прикрытием для преступного бизнеса. В основу триллера лег бельгийский хит нулевых «Синдром Альцгеймера», в американском ремейке которого четыре года назад снялся Лиам Нисон. В сериале также заняты Одейя Раш и Джина Торрес.

Комедии

Премьера: Fox — с 6 января

Английский сценарист Доминик Мингелла, написавший «Падение Ордена», взялся за авторемейк завершившегося пару лет назад «Доктора Мартина». Американский тезка лондонского хирурга мистер Бест (Джош Чарльз) переезжает из Бостона на Восточное побережье, где намерен быть врачом общей практики в рыбацком городке. Местные жители обращаются к нему по всем медицинским вопросам, бесконечно нарушают личные границы, а еще заставляют доктора столкнуться с главным страхом — видом крови.

Премьера: Apple TV — с 28 января

Создатель «Клиники» и «Теда Лассо» Билл Лоуренс продолжает рассказывать о скорби в драмеди с Джейсоном Сигелом и Бреттом Голдстином, которые также выступают сценаристами и продюсерами шоу. Психотерапевт Джимми (Сигел) тяжело переживает смерть жены в ДТП, что сказалось на его отношениях с дочерью Элис (Лукита Максвелл), друзьями (Майкл Юри, Криста Миллер) и коллегами (Харрисон Форд, Джессика Уильямс). В качестве выхода из кризиса он начинает давать пациентам советы, что нарушает врачебную этику, а во втором знакомится с виновником автокатастрофы. В новых эпизодах появятся Джефф Дэниелс, сыгравший отца Джимми, и Майкл Дж. Фокс, чья роль пока держится в секрете. Возможно, он будет общаться с Полом (Форд), страшим коллегой Джимми, у которого обнаружена болезнь Паркинсона. Фокс борется с ней уже 30 лет.

Премьера: Netflix — с 22 января

Новый ситком юмористической звезды Netflix Берта Крайшера, где он играет как бы самого себя — отвязного стендапера, подкастера и тусовщика, предпочитающего выступать топлес. Когда его дочь принимают в элитную школу Беверли-Хиллз, любовь отца ходить без футболки становится проблемой. Берт даже пытается скрыть истинную натуру, чтобы вписаться в общество и оградить семью от насмешек и кибербуллинга. Супругу комика ЛиЭнн Кэмп играет Арден Майрин, а дочь Джорджию — Ава Райан.

Анимация

Премьера: Crunchyroll — с 8 января

Противостояние магов и проклятий выходит на новый уровень. Арка носит говорящее название «Игра на выбывание» (или «Смертельная миграция»). В токийском районе Сибуя произошла разрушительная схватка, где волшебники лишились многих бойцов, а самого могущественного, Сатору Годзё, запечатали. Вдобавок могучий подросток Юдзи Итадори, который сдерживает живущего внутри него духа злодея Сукуны, вновь приговорен к смертной казни, палачом назначен Юта Оккоцу из фильма-приквела «Магическая битва 0». В таком незавидном положении колдунов настигает убийственная игра, в которой вынуждены участвовать обладатели проклятой энергии и простые смертные, оказавшиеся на поле боя. Выживет только сильнейший. За анимацию, как и прежде, отвечает студия MAPPA («Человек-бензопила», финал «Атаки титанов»).

Подробнее о сериале:

Премьера: HBO Max — с 12 января

Брутальная одиссея доисторического охотника Копье продолжается под руководством Генндия Тартаковского — режиссера «Самурая Джека» и трилогии «Монстры на каникулах». Потерявший семью первобытный человек пожертвовал собой в финале второго сезона, но воскресает и продолжает бой уже в качестве зомби. Тираннозавров поблизости не наблюдается, однако в Копье сохранится эхо прошлой личности.

Всего будет 10 серий.

Премьера: Netflix — с 15 января

Оригинальное аниме по сценарию легендарной Ёко Камио, сочинившей в 1990-х хитовую мангу «Сначала парни — потом цветы», которую распродали бешеным тиражом и экранизировали несколько раз в Японии и Корее. 1900-е, викторианский Лондон. В престижной академии искусств учится мечтательная девушка Лили, обещавшая родителям, что всего за полгода станет одной из лучших студенток. Ее намерениям могут помешать талантливый юноша из богатой семьи Кит, а также сгущающиеся над Европой тучи. За анимацию отвечает студия Wit, известная по «Семье шпиона» и первым сезонам «Атаки титанов».

Премьера: Crunchyroll — с 16 января

Возвращение аниме № 1 по версии пользователей MyAnimeList — авторитетного Кинопоиска для анимешников (заблокирован в России 22 октября). Полвека назад эльфийка Фрирен участвовала в походе героя Химмеля, который победил короля демонов. Их следующая встреча оказывается последней: состарившийся друг-человек уходит в мир иной. Впервые бессмертная волшебница переживает такие сильные эмоции, поэтому решает выяснить, что же чувствуют простые смертные. В новом странствии ее сопровождают люди — серьезная ученица Ферн и трусоватый воин Штарк. Во втором сезоне они должны достигнуть мест, где покоятся души, в том числе Химмеля. Производством занимается студия Madhouse («Тетрадь смерти», «Агент паранойи»).

Премьера: Кинопоиск — с 16 января

Безумный сай-фай-мультсериал Алексея Лебедева, одного из создателей «Смешариков». В центре сюжета — Пардоновы, самая неудачливая семья во вселенной. Каждый из них расходует среднегодовой человеческий лимит по невезению за неделю. Однажды Пардоновых похищает летающая тарелка, и инопланетяне сообщают землянам, что они унаследовали целую планету Гэпос, где живут говорящие дельфины. Внезапный джекпот оборачивается кульминацией семейного невезения, когда на планете вспыхивает бунт роботов, а на Пардоновых начинают охотиться наемники со всей Галактики. По словам кинокритиков Кинопоиска, визуально анимация для взрослых похожа на «Петю и Волка», а содержательно — на хиты Adult Swim, в частности «Рика и Морти». С шоу Хармона и Ройланда тут действительно много общего: научно-фантастическая атмосфера с порталами и мудреными устройствами, тема семейных взаимоотношений, ироничные высказывания про современность (с поправкой на географию) и абсурдные, местами даже циничные шутки и ситуации», — отмечают авторы.

Подробнее о сериале:

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов