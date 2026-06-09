Документальный конкурс «Пилота»: амазонки, сыщики и артисты

C 17 по 21 июня в Иванове проходил VIII фестиваль сериалов «Пилот». Мы рассказывали вам про игровую и деловую программы, настала очередь документального конкурса. В нем участвовало 12 работ, и о победителе и еще двух самых интересных сериалах рассказывает член жюри, главный редактор DOC.ru Илона Егиазарова.

Двенадцать сериалов в конкурсе против прошлогодних семи — существенный прогресс. Но основная проблема большинства проектов — обилие говорящих голов в кадре. Это вопрос не к отборщикам, а ко всей документальной индустрии. С каких-то пор авторы неигрового кино стали считать, что формат телепередачи равен документалистике; что они, авторы, не обязаны проживать со своими героями годы, ведя наблюдение, фиксируя изменения, не должны думать над формой изложения, насыщением повествования образами и метафорами. В большинстве представленных в конкурсе работ рассказывают о событиях прямолинейно, в лоб, меняя лишь спикеров. Именно поэтому в обзоре только три сериала, выбивающихся из общей массы креативным подходом.

«Вирус попсы»

Режиссер, автор сценария: Арсений Кайдацкий

Платформы: «Смотрим», «VK Видео»

Победитель документального конкурса фестиваля «Пилот»

Выпускник мастерской Сергея Мирошниченко не мог снять иначе. Как и его учитель, известный эпохальным трудом «Рожденные в СССР» (проект снимался более 35 лет), Арсений Кайдацкий путешествует во времени, показывая одних и тех же героев в 1990-е, начале 2000-х и в наши времена. Архивная хроника сменяется фрагментами концертов и комментариями участников событий. Цель этого трипа — ответить на вопрос: почему музыкальные хиты прошлого вдруг взлетели в нынешних чартах и стали невероятно популярными у молодежи? Поколения зумеров и Альфа танцуют под «Ласковый май», Буланову и Королёву. В чем феномен?

Каждая серия «Вируса попсы» посвящена одной культовой песне. Авторы отслеживают момент ее создания, выхода к слушателям и представляют ее апгрейд, завирусившийся в наши дни. Первая серия посвящена хиту группы «Альянс» «На заре». «То, что вы слушаете, — это говно», — сразу цепляет зрителя на крючок Евгений Гришковец. Сериал и построен на этом антагонизме прошлого и настоящего, и это не битва старперов с молодняком. Это борьба идеологий.

Композиция, написанная в 1987 году, спетая на высоких нотах, транслировала предчувствие новых времен, стремление к переменам:

Солнца свет и сердца звук,

Робкий взгляд и сила рук,

Звездный час моей мечты

В небесах.

На заре голоса зовут меня…

Куда завели эти зовущие голоса? В кадре — то, чем обернулась мечта: путч, расстрел Белого дома. Телеведущий Владислав Флярковский сообщает: «СССР больше нет».

Дальше начинается эпоха материальных ценностей: рынки, ларьки, борьба за шубы, машины, квартиры. Тут не до мечты, и солист «Альянса» Игорь Журавлёв горько замечает: и группа, и музыка как искусство перестали быть востребованными.

Но шли годы, и в 2008 году кавер на культовую некогда песню делает Евгений Гришковец. А позже, в 2019 году — Баста. «Не можешь петь — не пой. Не трогай святое», — огребает он в кадре от Гришковца, и на этом конфликте умело играют авторы дока, используя не только говорящие головы, но и подбирая под их слова уморительно едкий видеоряд.

Понять писателя можно: он считает, что Баста, он же Василий Вакуленко, обесценил его чувства, приземлил романтику. Действительно, перепетая почти басом, в современных техно-ритмах, композиция больше не зовет в светлые дали, в ней появился нерв нынешних грозовых времен. Но поклонники оригинала в способность Басты транслировать смыслы не верят: «Я живу для музыки, а музыкой сейчас зарабатывают. Баста — матерый бизнесмен, он жарит свиные ребрышки», — выносит в кадре приговор Журавлёв, первый исполнитель «На заре», смачно при этом те самые ребрышки поедая.

В доксериале, снятом при поддержке ИРИ, еще появятся автор хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта, Uma2urman, Шура, Султан Лагучев, Антоха MC, Kamazz. По словам создателей, проект не уместился в один сезон и, скорее всего, будет продолжен.

В чем его ценность? «Вирус попсы» не только пытается показать конфликт поколений, остроумно сталкивая людей с разными точками зрения, он явно претендует на осмысление нашей ДНК. Как создается, формируется и оседает в нашем сознании то, что нас и определяет? У проекта есть явный зрительский потенциал, его вполне способна одолеть широкая аудитория. И не только одолеть — ходить потом весь день и напевать записанные на подкорку хиты.

Режиссер, автор сценария: Георгий Аваньян

Платформы: START

Продюсерский проект Ситоры Алиевой и Алексея Бокова стал одним из самых ожидаемых на фестивале «Пилот». И если «Вирус попсы» адресован максимально широкой публике, то «Амазонки» сняты для интеллигентной и эстетствующей аудитории.

Ситора Алиева, представляя проект, эмоционально рассказала, как 30 лет назад исследователь русского авангарда с мировым именем Андрей Сарабьянов, который состоит в родстве с ее мужем, озвучил идею этого проекта у нее дома. Время для сериала пришло только сейчас. ИРИ, едва ознакомившись с концептом, тут же поддержал проект.

Съемки четырехсерийного фильма уже завершены. Каждая из частей рассказывает о жизни и творческом пути выдающихся художниц-авангардисток: Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и Надежды Удальцовой. Родившиеся в традиционных семьях, они во многом бросили вызов устоям. Быть женами и матерями им было недостаточно, они выбрали путь борьбы за новое искусство. Их судьбы наполнены драматическими поворотами, конфликтами и судьбоносными встречами; расстрелянные мужья, похороненные дети, у кого-то эмиграция, у кого-то голод и нищета. Каждая из четырех историй — памятник несгибаемому духу и витальности. Их выставки запрещали, их обвиняли в порнографии, на них подавали в суд, но они не отчаивались и… разрисовывали посуду или придумывали принты для обоев.

Каждая серия — рассказ от первого лица. На «Пилоте» нам о своей судьбе рассказала Ольга Розанова. Чтобы избежать проблемы говорящих голов, этот доксериал использует сразу несколько художественных приемов. Закадровый голос актрис создает доверительную, почти интимную интонацию: нам зачитывают дневниковые записи художниц, их письма. Игровые реконструкции воссоздают атмосферу времени: революционные бурления, футуризм и супрематизм во всех его проявлениях, первые прививки оспой, на которые соглашаются девицы-художницы студии Добужинского не в пример разбежавшимся мужчинам. В игровых вставках мы видим, например, как Ольга знакомится с Кузьмой Петровым-Водкиным — он наступил на ее акварель, раздавив стекло, не извинился и навсегда запомнился пренебрежительно-насмешливым отношением. А вот Давид Бурлюк и Алексей Крученых посвящали ей стихи, при этом цинично использовали ее труд задаром в иллюстрации собственных книг.

Создатели явно хотели уйти от музейного взгляда на искусство, но вкрапления комментариев Андрея Сарабьянинова иногда сбивают ритм повествования и переводят его в формат лекции. Впрочем, весьма интересной. Самое же ценное — представленные в кадре работы художниц. Футуристические игральные карты Ольги Розановой; разрисованные ею вручную туристические путевые гиды, выпущенные тиражом в 200–300 штук, где каждый экземпляр уникален; авторские портреты, в которых она насмешничает и над собой, и над традицией парадного портрета, представляя себя в образе мадам Рекамье с 45-м размером ноги, в нелепой шляпе. В этом всем столько жизни, энергии, юмора! И сериал оставляет не только острое желание досмотреть до конца, но и щемящее чувство: а сколько бы еще было создано, если бы... Умерла Розанова в 32 года.

«Теории невероятностей»

Платформы: Premier

Создатели этого сериала — очень веселые люди, которые, осознав, насколько однотипно и скучно снимаются научно-популярные доки, решили сломать традиции и перемешать стили и жанры. 12 сценаристов, 12 ученых в 12 игровых новеллах пытаются разгадать сложные научные тайны так, чтобы они стали чуть доступнее зрителю.

Проект сделан на стыке детектива и ток-шоу. Сидящие в студии молодые ученые и документалисты довольно несерьезно обсуждают какую-то научную идею, концепцию, причем документалисты демонстрируют невероятный нарциссизм, а ученые едва сдерживают ироничные улыбки. Но затем обсуждаемые проблемы на наших глазах умещают в формат нуарного детектива с вполне стройным сюжетом. Так, например, нам показывают новеллу об убийстве незрячего ученого, занимающегося изучением нейтрино — трудноуловимых элементарных частиц, способных раскрыть важную информацию об устройстве Вселенной. Расследуют преступление мрачный сыщик (Ростислав Бершауэр) и по законам жанра его придурковатый напарник. Следователи задаются вопросами о ценности нейтрино, о том, сколько получают специалисты, занимающиеся этой проблематикой. В кадре рыдает жена убиенного, всплывает информация о подаренных чудесных очках, о любовнице и том, кому эта смерть выгодна, и зрители потихоньку втягиваются в сложную научную проблематику.

Проект нестройный, участники ток-шоу выглядят самовлюбленными и чрезмерно активными дилетантами, говорящими хором и заливисто смеющимися над понятными только им шутками. На их фоне ученые действительно смотрятся оплотом разума, и даже хочется, чтобы они говорили чуть больше. Но при этом первая серия демонстрирует искреннюю и удачную попытку зацепить зрителя.

Автор: Илона Егиазарова