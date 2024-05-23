Александр Сетейкин, 28 лет, актер. Играл в двух частях «Майора Грома»

Преданный напарник, хороший друг и лучшие усы 2024 года — все это про Диму Дубина, одного из самых обаятельных персонажей Bubble и франшизы «Майор Гром». Сыграл его Александр Сетейкин — молодой артист, на счету которого больше 30 ролей, в том числе театральных. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Сетейкин рассказывает об опыте написания комикса, выбирает себе будущего напарника и рекомендует кофе под любое настроение.
Дата и место рождения: 9 января 1996 года, Бургас
Рост: 174 см
Цвет глаз: зеленые
Родился в Болгарии в 1996 году. Детство у меня было светлое и яркое. А вот в школе было невыносимо скучно и беспокойно. От бесконечной погони за оценками спасла театральная и музыкальная школа. Тогда-то и решил стать актером.
После поступил в театральный институт им. Щукина, который окончил в 2017-м. Дебют случился в РАМТе в восьмичасовом спектакле-трилогии «Берег утопии», где я сыграл сына Герцена. Самые значимые проекты: кинофраншиза «Майор Гром».
— Что тебя сегодня порадовало?
— Пленочный фотоаппарат, на который меня фотографировали! Он издает очень интересный и красивый звук щелчка. Там внутри какая-то магия происходит. Такой аппарат побуждает быть ответственным. Думаешь, как бы встать, какое лицо сделать, сразу куча мыслей возникает. И это здорово — фотограф фиксирует процесс мышления.
— Назови три фильма, которые произвели на тебя неизгладимое впечатление.
— «Загадочная история Бенджамина Баттона». Мне бы хотелось наслаждаться жизнью так же, как герой Брэда Питта. Еще «Парфюмер: История одного убийцы». Во время первого просмотра испытал незабываемые эмоции: хотелось прильнуть к экрану и услышать все запечатленные камерой запахи. А какие там цвета! Настолько глубокие, будто над картиной работал не Том Тыквер, а Тициан. Именно после «Парфюмера» я решил, что хочу сниматься в кино. Ну а третьим пусть будет «К востоку от рая» с Джеймсом Дином в главной роли. Меня впечатляют его работы, то, как он вдыхает жизнь в кинематограф, то, насколько сильно он обогнал время и актерскую школу.
— Лучший и худший фильм для первого свидания?
— Лучший — «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри. А вот чтобы назвать худший, надо хорошенько подумать… (После долгой паузы.) «Непосредственно Каха!».
— Любовь — это…
— Проявление чувств. Трепет, страсть, желание и понимание.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Сразу вспоминается «Лед 2» Жоры Крыжовникова. Очень трогательное кино. А еще «Воин» с Томом Харди и Джоэлом Эдгертоном. Наблюдать за тем, как братья идут с кулаками друг на друга, довольно тяжело.
— Фильм, где ты хотел бы сыграть вместо главного актера?
— С моей стороны было бы хамством украсть чью-то роль. Но если пофантазировать, то я бы, наверное, хотел сняться у База Лурмана. У него очень яркий и громкий, если можно так сказать, почерк. Взять хотя бы «Ромео + Джульетта». С удовольствием сыграл бы того Ромео.
— В «Игре» Дубин стал взрослее, самостоятельнее. И дело, кажется, не только в усах… Как ты пересобрал образ?
— За более глубокого и объемного персонажа стоит благодарить авторов сценария. Передо мной стояла задача оживить его, наполнить чем-то своим. Для этого я ежедневно перечитывал все свои сцены и тщательно их разбирал. В номере отеля повесил на окно имена всех героев и расписал мотивацию каждого из них. А потом фломастером рисовал стрелочки — фиксировал, кто какие интересы преследует. Провел, в общем, собственное расследование и смог понять, как Дубин пришел в определенную точку. Оказалось, что такую работу можно проделывать над любой ролью. Видеть общую картину очень полезно.
Ну а чтобы чувствовать себя увереннее в кадре, ходил в спортзал. Думал, что, сбросив 10 килограммов, буду казаться здоровее и крепче. Не тут-то было… На меня надели мешковатый ретрокостюм, под которым ничего не было видно! Но главное — собственное самочувствие, так что работал над собой не зря.
— Казахстанская студия «Кун-до» разработала сложные экшен-сцены. Тебе достался какой-нибудь дикий трюк?
— Самая адреналиновая — открывающая сцена в тюрьме. Команда каскадеров предварительно обучала нас на мягких матах. Ребята говорили: «Саша, мы на локации уже побывали, все придумали, будем делать так и так». Потом я прихожу на площадку и понимаю, что все вообще не так, как мы репетировали. Лестница уже, проемы расположены по-другому, а перила очень низкие — можно запросто упасть со второго этажа. При этом наиболее волнительно было стрелять из помпового дробовика. Его заряжали холостыми патронами, но при нажатии на курок появлялась эффектная вспышка.
— Ты выступил соавтором комикса про Диму Дубина. Расскажи об этом опыте.
— Я придумывал сюжет перед сном, лежа в кровати. Выключал свет и фантазировал, как было бы интересно разнообразить историю моего персонажа. А на утро фиксировал безумные идеи в телефоне и делился ими с коллегами из Bubble. Забавно, но в итоге я не заметил, что не написал ни одного диалога. Были только «Бум! Бах! Тарарам!».
— В одном подкасте ты сказал, что этот образ есть куда развивать. Чего нам ждать от Димы в будущем?
— Я бы хотел увидеть, как Дима вырубает противников с одного удара! Насколько я знаю, в комиксах он умеет это делать, но редко демонстрирует свои навыки из-за скромности и обостренного чувства справедливости. Еще одно интересное наблюдение — отец Дубина сидит в тюрьме. Очень мощный поколенческий конфликт! Уверен, в кино у персонажа большое будущее.
— В комиксах у Димы Дубина появляется в том числе и собственный напарник. Как думаешь, кто мог бы его сыграть?
— Было бы здорово поработать с Никитой Ефремовым. Сейчас он, пожалуй, мой любимый российский актер. Еще слежу за творчеством Славы Копейкина. Мне кажется, с ним тоже мог бы сложиться интересный и яркий дуэт.
— В соцсетях можно встретить сотни фанатских эдитов, артов и, конечно, мемов с твоим персонажем. Как ты относишься к фанатскому творчеству?
— Каждый день получаю рисунки, фото косплея, добрые пожелания. Ко всему этому отношусь с трепетом и любовью. Все скриню и храню на телефоне, чтобы в старости вспоминать, как я играл в кинокомиксах. Безумно благодарен каждому фанату.
— Есть ли у тебя любимый мем или, например, фанатская теория о Диме Дубине?
— Перед релизом «Игры» некоторые предполагали, что самый положительный персонаж может оказаться главным злодеем. Появлялись теории, что терроризирующий Петербург Призрак — это Дима Дубин. Мог бы быть интересный поворот на самом деле.
— Твой любимый супергерой?
— Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра! Помню, как сбегал с уроков и мчался на фильм. Сидел в кинотеатре один, пока одноклассники учились. Незабываемые чувства. Именно так надо смотреть «Человека-паука» — не в битком набитом зале, а тайком.
— Твой самый большой в жизни страх?
— Потерять близких. Очень простой, но, думаю, распространенный страх.
— Что поддерживает тебя в трудные времена?
— Как бы это странно ни звучало, но нередко меня поддерживает одиночество. Иногда нет ничего лучше, чем уединиться, погулять в парке, покормить уток, посидеть и подумать о чем-то, навести порядок в голове. А еще разобраться в себе помогают белый лист и ручка.
— Твое хобби?
— Широкий спектр эмоций мне позволяет испытать ремесло. Например, столярное. Увидев обрубок на улице, могу притащить его на дачу и превратить во что-то полезное и красивое — в предмет декора, какую-нибудь штуку для быта.
Также всю жизнь меня сопровождает музыка. Всегда интересно знакомиться с новыми инструментами. Недавно вот на улице нашел домбру! На ней были струны, но кто-то все равно посмел ее выбросить. Я забрал себе, отреставрировал. Теперь, извлекая из нее звуки, можно как бы прикоснуться к истории. Это очень вдохновляет!
Еще люблю все, что связано с кофе. Два месяца я работал бариста. Была в этом какая-то эйфория, аромат кружил голову. Если мне хочется сладкого, то готовлю капучино. А если есть желание ощутить все кофейные ноты, то нужно, разумеется, варить эспрессо. Кажется, это самая недооцененная алхимия, ведь готовить кофе нужно уметь! Его вкус может зависеть даже от настроения.
— Ты музицируешь для души или пишешь что-то для сторонних слушателей?
— Я достаточно ленив, чтобы записывать полноценные музыкальные произведения. Как правило, просто сажусь за фортепиано и играю все, что приходит в голову. Отыграв, я не могу вспомнить мелодии. Произведение рождается и тут же умирает забытым, оставляя только приятное впечатление о себе. Это какой-то импрессионизм. (Смеется.)
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— Любовь к музыке началась с регги, в подростковом возрасте до дыр заслушивал альбомы Боба Марли. Причем меня не смущало, что я не всегда понимал ни слова. Та энергия, которая есть в его песнях, не нуждается в переводе. Чуть позже стал любить рок в разных его проявлениях, начал слушать джаз и классику. Короче говоря, мне просто нравится качественная музыка. Жанр не так важен.
— А есть ли у тебя любимая песня из саундтрека «Игры»?
— «Последний герой» Виктора Цоя. После просмотра она надолго остается с тобой. Лично у меня на протяжении трех дней крутилась в голове. Считаю, что Олег Трофим снял идеальную сцену для этой песни. И финальные титры под нее — безумие какое-то. Я был весь в мурашках!
— Твое тотемное животное?
— Разумеется, кошка. Кошки вкусно пахнут, умеют мурлыкать и няшкаться!
— С каким режиссером хотел бы поработать в будущем?
— Какой мужчина не мечтал бы сняться у Мартина Скорсезе?! В этот же список добавлю Евгения Стычкина, потому что мне нравится, как он раскрывает возможности артистов. А еще хочу дальше работать с Олегом Трофимом. Обожаю все его работы, причем не только в кино. У Олега очень интересные музыкальные клипы.
— Какой самый ценный урок ты получил от своего мастера/наставника/учителя?
— Не лгать себе. Это очень важно, но сложно. Особенно для актера, потому что наша профессия — все время врать. Однако если будешь честен с самим собой, то точно станешь лучше, сильнее и дисциплинированнее.
— Что бы ты сказал себе пятилетнему?
— Слушай, давай с тобой обожремся конфет и посмотрим мультики!
— Что бы ты пожелал себе через 20 лет?
— Здоровых близких, дом на берегу моря, огромный багаж кинопроектов и достойных ролей. А еще много конфет и мультиков. (Смеется.)
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Автор: Никита Демченко
Фото: Дарья Малышева для Кинопоиска