Александр Сетейкин, 28 лет, актер. Играл в двух частях «Майора Грома»

— «Загадочная история Бенджамина Баттона». Мне бы хотелось наслаждаться жизнью так же, как герой Брэда Питта. Еще «Парфюмер: История одного убийцы». Во время первого просмотра испытал незабываемые эмоции: хотелось прильнуть к экрану и услышать все запечатленные камерой запахи. А какие там цвета! Настолько глубокие, будто над картиной работал не Том Тыквер, а Тициан. Именно после «Парфюмера» я решил, что хочу сниматься в кино. Ну а третьим пусть будет «К востоку от рая» с Джеймсом Дином в главной роли. Меня впечатляют его работы, то, как он вдыхает жизнь в кинематограф, то, насколько сильно он обогнал время и актерскую школу.