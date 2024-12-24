Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и другие кинозвезды провожают 2024 год фотографиями

Актеры и режиссеры, которые практикуют съемку на пленочные камеры, по просьбе Кинопоиска поделились фотографиями и воспоминаниями, которыми они запомнят уходящий год.
Ренессанс, который вот уже лет пятнадцать переживает аналоговая фотография, не думает заканчиваться. На пленку фотографируют сегодня не только ваши и наши приятели. У Зендеи маленькая коллекция мыльниц Contax, а герой вендерсовских «Идеальных дней» Хираяма снимал на классический Olympus XA2. Весь процесс, выстроенный вокруг пленочной фотографии — от покупки катушки и настройки камеры до проявки и сканирования, — намного более трудоемкий, чем использование цифровых камер, но именно это делает его особенным. Ограниченное количество кадров — 12, 24 или 36 — заставляет тщательно выбирать, что снимаешь, и это придает каждому нажатию на затвор гораздо больше ценности, чем бесконечные щелканья камерой айфона.
Физическая копия фотографии в альбоме — гарантия долгого хранения (конечно, при соблюдении условий) без страха потери данных, случайного удаления или устаревания формата файлов. Кроме того, ее всегда можно отсканировать в будущем, если она выдержит испытание временем. Ну, по крайней мере, надо снимать так, чтобы выдержала. Насыщенные цвета, зернистость, передача в кадре светлых участков и теней, ощущение тяжести в руке от камеры старого дизайна и ожидание проявки вместо мгновенного результата и быстрой дофаминовой радости — такое взаимодействие больше похоже на творческий процесс. И еще одна важная деталь для индустрии в том числе: изображения на пленку кинематографичны по своей природе.
Мы в Кинопоиске тоже в последнее время все чаще снимаем редакционные проекты на пленку — например, съемки в рубрике «Привет, меня зовут» или профайл Матвея Лыкова. В процессе подготовки материалов и общения со звездами мы часто выясняем, что многие наши герои сами постоянно сдают свои катушки в лаборатории. В конце 2024-го мы попросили их показать нам их самые памятные кадры года.
Софья Аржаных
актриса
Роман Евдокимов
актер
Мария Мацель
актриса
Марк Эйдельштейн
актер
Олег Трофим
режиссер
Пётр Фёдоров
актер, режиссер, музыкант
Диана Пожарская
актриса
Анастасия Резник
актриса
Автор: Евгений Николаев
Фоторедактор: Валентина Моторина
Artist Relations: Арина Ружейникова, Юра Жуков, Юлия Кустова, Алексей Лазарев
Фото: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Софья Аржаных, Роман Евдокимов, Олег Трофим, Петр Федоров, Диана Пожарская, Анастасия Резник