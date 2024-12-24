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Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и другие кинозвезды провожают 2024 год фотографиями

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Актеры и режиссеры, которые практикуют съемку на пленочные камеры, по просьбе Кинопоиска поделились фотографиями и воспоминаниями, которыми они запомнят уходящий год.

Ренессанс, который вот уже лет пятнадцать переживает аналоговая фотография, не думает заканчиваться. На пленку фотографируют сегодня не только ваши и наши приятели. У Зендеи маленькая коллекция мыльниц Contax, а герой вендерсовских «Идеальных дней» Хираяма снимал на классический Olympus XA2. Весь процесс, выстроенный вокруг пленочной фотографии — от покупки катушки и настройки камеры до проявки и сканирования, — намного более трудоемкий, чем использование цифровых камер, но именно это делает его особенным. Ограниченное количество кадров — 12, 24 или 36 — заставляет тщательно выбирать, что снимаешь, и это придает каждому нажатию на затвор гораздо больше ценности, чем бесконечные щелканья камерой айфона.

Физическая копия фотографии в альбоме — гарантия долгого хранения (конечно, при соблюдении условий) без страха потери данных, случайного удаления или устаревания формата файлов. Кроме того, ее всегда можно отсканировать в будущем, если она выдержит испытание временем. Ну, по крайней мере, надо снимать так, чтобы выдержала. Насыщенные цвета, зернистость, передача в кадре светлых участков и теней, ощущение тяжести в руке от камеры старого дизайна и ожидание проявки вместо мгновенного результата и быстрой дофаминовой радости — такое взаимодействие больше похоже на творческий процесс. И еще одна важная деталь для индустрии в том числе: изображения на пленку кинематографичны по своей природе.

Мы в Кинопоиске тоже в последнее время все чаще снимаем редакционные проекты на пленку — например, съемки в рубрике «Привет, меня зовут» или профайл Матвея Лыкова. В процессе подготовки материалов и общения со звездами мы часто выясняем, что многие наши герои сами постоянно сдают свои катушки в лаборатории. В конце 2024-го мы попросили их показать нам их самые памятные кадры года.

Софья Аржаных

актриса

«24.07. Летала на воздушном шаре с любимым человеком. И это, пожалуй, самое яркое и теплое воспоминание, потому что в нем нет ничего, кроме бесконечного счастья».

Роман Евдокимов

актер

«Талызина в зазеркалье. Касимов. Съемки картины „Один хороший день“».
«Уставший осветитель. Абхазия. Съемки картины „Три свадьбы и один побег“».

«Тристан. Грузия. Первое знакомство с прадедом моей крестной дочери Тристаном в фамильном доме, который построил его отец».

Мария Мацель

актриса

«Весной мы снимали мой первый клип в Армении на песню „Спящая“! Тут Ларик запечатлел момент, как я вышла из озера Севан. Под белым платьем — рыбацкий комбинезон, чтобы не умереть от холода, а за моей спиной — заснеженные вершины».

Марк Эйдельштейн

актер

«Шойна. Северная пустыня. Неясно, как она такая может существовать, но она существует. Мы с командой „Босфор Продакшн“ снимаем дебют Антона Мамыкина „Космос засыпает“».

Олег Трофим

режиссер

«Юные футболисты Неаполя. Октябрь 2024 года».

Пётр Фёдоров

актер, режиссер, музыкант

«Что связывает древнего ликийца, Ахиллеса, царя Эгея, Александра Македонского и меня? Пейзаж, на который мы все смотрели. Абсолют природы и есть связь времени. На снимке — Эгейское море близ древнейшего города Ксантос».

Диана Пожарская

актриса

«Снимаясь летом в проекте „Притворись моим мужем“, крепко влюбилась во всю съемочную команду, буквально в каждого участника группы. И в свою крайнюю смену в московском блоке я попросила второго режиссера сделать так, чтобы все вышли на улицу, что в принципе сложно, потому что мы всегда же спешим, всегда ничего не успеваем. Но, несмотря на все это, она (второй режиссер) объявила в рацию: „Съемочная группа, всем нужно срочно выйти на улицу! Срочно, сборы! Собираемся на заднем дворе“. И группа буквально за 15 секунд оказалась на улице. И был сделан этот снимок. Это был мой первый опыт съемки на пленку, и я была очень рада, что он связан именно с кино».

Анастасия Резник

актриса

«Апрель. Япония. Любовь».

Автор: Евгений Николаев

Фоторедактор: Валентина Моторина 

Artist Relations: Арина Ружейникова, Юра Жуков, Юлия Кустова, Алексей Лазарев

Фото: Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Софья Аржаных, Роман Евдокимов, Олег Трофим, Петр Федоров, Диана Пожарская, Анастасия Резник

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