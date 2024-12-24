Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и другие кинозвезды провожают 2024 год фотографиями

Физическая копия фотографии в альбоме — гарантия долгого хранения (конечно, при соблюдении условий) без страха потери данных, случайного удаления или устаревания формата файлов. Кроме того, ее всегда можно отсканировать в будущем, если она выдержит испытание временем. Ну, по крайней мере, надо снимать так, чтобы выдержала. Насыщенные цвета, зернистость, передача в кадре светлых участков и теней, ощущение тяжести в руке от камеры старого дизайна и ожидание проявки вместо мгновенного результата и быстрой дофаминовой радости — такое взаимодействие больше похоже на творческий процесс. И еще одна важная деталь для индустрии в том числе: изображения на пленку кинематографичны по своей природе.