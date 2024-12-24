«Я сыграл все про любовь!» Юрий Колокольников — о подарках судьбы, перезапуске карьеры и сказочном времени

Потом Маяковского. И дальше, когда мне стали давать большие роли, на театр уже совершенно не было времени и желания, я начал развиваться в кино.

У меня сейчас есть четкое понимание того, как построить свою карьеру. Я хочу, чтобы моя жизнь до старости была очень интенсивной и интересной — то есть хочу оставаться в профессии как можно дольше. Как-то одна девушка мне сказала: «Я выросла на ваших фильмах». Мне было 40, ей 25, и я подумал: «Приехали…» (Смеется.) Но позже понял, что с точки зрения бизнеса это то, что нужно. Она выросла, потом ее дети будут расти, а потом и внуки. И чтобы они меня тоже любили и давали хлеб, нужно постоянно удивлять. Так что я не шучу про перезапуск карьеры. Смотрю на «Последнего ронина» и думаю: «Бли-и-ин, ну, меня так никто не снимал!» Я к себе на экране отношусь не как к себе, а как к персонажу. Я как зритель уже смотрю, и мне кажется, что он неплохо, интересно выглядит. В этом смысле отношусь к своей работе ремесленно-утилитарно.