«Я сыграл все про любовь!» Юрий Колокольников — о подарках судьбы, перезапуске карьеры и сказочном времени

В конце года в прокат выходят сразу два фильма с Юрием Колокольниковым — «Последний ронин» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». В первом он сыграл постапокалиптического самурая, во втором — того самого Железного Дровосека без сердца. Западное кино тоже не обошлось без Юрия: в недавнем «Крейвене-охотнике» его герой — тюремный пахан Семён Чёрный. Год мы начали тоже с Колокольникова и его Коровьева в «Мастере и Маргарите». Еще в 2024-м Колокольников снялся в новом фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже», в проекте Apple TV+ «The Last Frontier» и одном суперизвестном проекте, который пока нельзя называть. Как ему это удается? Колокольников живет в самолетах, при этом воспитывает двух дочерей и трех котов и продолжает считать свою профессию лучшим подарком судьбы.
Для рубрики «Главный герой», где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц киноиндустрии, Колокольников рассказал о том, что уже все сыграл о любви.
Юрий Колокольников (1980) — российский актер театра и кино, продюсер. Родился в Москве, но в 5-летнем возрасте переехал с матерью и старшим братом в Канаду. В 13 лет вернулся к отцу и поступил в киношколу, сдав экзамены экстерном и решив остаться в России. Затем поступил в Щукинское училище, на первых курсах снялся у Петра Тодоровского, Саввы Кулиша и Владимира Меньшова, а уже на третьем прогремел на всю Москву: в 2003-м сыграл главную роль в спектакле Кирилла Серебренникова «Сладкоголосая птица юности» вместе с Мариной Неёловой и одну из главных ролей в фильме Михаила Пташука «В августе 44-го», где его партнерами стали Евгений Миронов и Владислав Галкин. После окончания «Щуки» пытался строить карьеру в Америке, подрабатывая официантом, курьером и грузчиком. Вернулся в Москву и вскоре стал продюсировать сам — так появились «Счастливый конец» и «ВМаяковский». В 2014-м сыграл магнара теннов Стира в четвертом сезоне «Игры престолов», после чего стал и остается одним из самых востребованных российских актеров в западном кино. В его фильмографии — «Довод» Кристофера Нолана, «Призрачная шестерка» Майкла Бэя, сериал «Американцы», «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза (2018) и «Крейвен-охотник». В России Колокольникова знают по ролям в сатире «Интимные места», блокбастере «Серебряные коньки» и сериалах «Беспринципные» и «Воскресенский».
О вау-чуваке
Макс Шишкин шутит, что у меня перезапуск карьеры. Потому что это мой первый боевик на серьезных щах. Когда мы озвучивали, я смотрел и думал: «Ну просто вау, какой чувак!» Но зрители точно будут над этим смеяться, потому что у нас нет культуры боевиков — таких, какие раньше были с Чаком Норрисом, когда герой со сверхспособностями может один всех положить, но не потому, что он супермен, а просто он — у-у-ух! — всех побеждает. По сути, это… Шекспир. Но когда на русском всерьез произносишь фразы типа «У ронина нет цели, только путь», это чисто фонетически звучит смешно.
О стыковке с режиссером
Прошло сто лет после ядерной зимы. Человечество вернулось к своим варварским истокам. В общем, постапокалипсис. Это известный жанр в кино, и все кто как может фантазируют на тему, как мы будем выживать, когда все погибнет. Для кино это классный сеттинг. Вот недавно был сериал Fallout, и у нас примерно такой.
Кто такой ронин? Это самурай без хозяина — когда хозяин погиб, исчез или что-то еще с ним случилось. Ронин был к нему привязан, а теперь у него нет цели, остался только путь. Это японская тема, такая восточная философия какой-то бесконечной сингулярности, скажем так.
Последний ронин — это как раз я: у него отца убили, и он ходит по планете один, ищет своих бывших врагов, очень хорошо дерется на мечах. Главной ценностью в этом мире стали пули, и они как золото, как деньги. У ронина есть пистолет, для которого он за всю свою жизнь так и не смог найти нужных пуль, но он знает тех, у кого они есть, надо с ними договориться. И вот он со своим пистолетом попадает в другую долину, где у людей Калашниковы, по-моему, золотые. А потом встречает девочку, которая хочет отомстить своему отцу.
Мне с самого начала эта история нравилась. Во-первых, у меня произошла стыковка с режиссером. А когда попадаешь к талантливому режиссеру и к талантливой группе, это всегда классно. Во-вторых, этот жанр я, как мальчик, очень люблю. Его мало кто умеет снимать, а в России вообще никто. И вот только один пока что появился — Макс Шишкин. Я его рекламирую не потому, что с ним дружу, хотя, может, и поэтому тоже. А он мне всегда говорит: «Подожди, давай фильм сначала посмотрим». (Смеется.) В-третьих, Казахстан! Когда попадаешь в эту природу, два месяца живешь в степях, поднимаешься в 4 утра с восходом солнца, потом встречаешь закаты, ты входишь в этот ритм, в эти степные вибрации, и это не проходит даром. Хотя съемки и были физически очень тяжелыми, я вернулся оттуда такой заряженный! Такой проветренный!
О Миядзаки
В Японии я не был ни разу. Но меня очень привлекает все, что с ней связано. У меня даже одного из котиков зовут Миядзаки. В сериале «Амура» мой герой живет в Японии, но сняли мы все в Таиланде. В общем, Япония сейчас стоит номером один в списке мест, куда я наконец-то надеюсь доехать. Это какая-то невероятная цивилизация. Они давно всё поняли, они уже с инопланетянами на связи, мне кажется.
О языках
Английский у меня свободный, почти как родной. Потому что говорю на нем с пяти лет. Снимаюсь на английском часто, для меня это не проблема. В «Амуре» говорю на японском, но это я просто фразы выучил. На французском играл что-то. Французским не владею, хотя когда-то говорил на нем: я же вырос в Монреале, а когда вернулся в Россию, в 1991-м, ходил во французскую школу, но потом как-то все растерял. У меня только акцент остался, так что, когда у меня есть какие-то реплики на французском, может показаться, что я очень хорошо на нем говорю, но на самом деле нет.
О сборке по частям и игре без лица
«Волшебник Изумрудного города» — огромная работа продюсеров, моих друзей Петра Анурова и Григория Стоялова. Компания «Кинослово» давно уже задала очень высокую планку по жанровым, большим картинам, сделанным со вкусом и с большой любовью. Думаю, что «Волшебник» не пик их творчества, но на нынешний момент это большая победа.
Когда они мне рассказывали о том, что собираются снимать такое сложное кино, я вдруг говорю: «Вы знаете, а меня с детства все время звали Дровосеком».
«Вы знаете, а меня с детства все время звали Дровосеком».
И они такие: «О, а ты ведь можешь быть Дровосеком!» Вот так я сам себе роль нашел. (Смеется.)
Мой образ был придуман и сделан прекрасным художником пластического грима Петром Горшениным, одним из мастодонтов, который в нашей стране первым начал такое делать. Он снимал с меня слепок полностью, потом рисовал, придумывал. Понятно, что мое лицо взято за основу, я в фильме узнаваем, но образ очень сильно доработан технологически.
Мой костюм состоял из множества частей, то есть каждый день меня собирали по частям: отдельно ступни, икры, бедра, основной корпус, руки из трех элементов, потом уже шлем, на глаза что-то надевали. Эта экипировка еще и по весу была очень тяжелой, невозможно было в ней ни двигаться, ни сидеть. Плюс у моего лица нет мимики, но все равно надо что-то играть. У нас еще был Страшила, внутри которого был актер Женя Чумак, тоже без лица. Было ясно, что потом всё дорисуют, но так сниматься непросто. Плюс в кадре ребенок и собачка. А еще Лев был, которого на самом деле не было. Львом был наш супервайзер Костя, который иногда ходил с львиной головой, типа: «Посмотрели на льва». И мы должны были это как-то отыгрывать.
Мы два месяца снимали в Дагестане, а потом еще в Москве в павильоне. А после озвучивали, переозвучивали, голосом придумывали, как персонаж говорит. В общем, это было очень увлекательно. В следующем году будут снимать еще две части «Волшебника Изумрудного города». Кстати, я никогда не возвращался к одной и той же роли, у меня даже второго сезона ни разу не было. Это, может быть, первый раз такое.
О потеряшке
В последнее время я почувствовал себя потеряшкой. Потерялся я реально. И казалось бы, чем дольше живешь, тем больше у тебя опыт, и ты должен на какие-то вопросы уже иметь ответы, а у меня все меньше и меньше ответов. Да и вопросов тоже меньше стало. (Смеется.)
Я родился в СССР, где «Волшебник Изумрудного города» был частью ДНК, потом жил в Канаде и Америке, где детей формируют комиксы, сейчас говорю про восточную философию. Но мне кажется, что каждого человека формируют не только обстоятельства, в которых он растет и живет, но еще и то, к какому он принадлежит психотипу, какая он личность, что ему присуще и так далее. Я обсессивно-компульсивный, и сформировал меня, наверное, не американский комикс или русская сказка, а вот эта постоянная, резкая, острая перебивка кадров. Сегодня там, завтра тут, здесь «Черепашки-ниндзя», тут какие-то путчи и танки. А потом туда опять, и снова какие-то комиксы. Такие вот передвижения, плюс лабильная психика — я в какой-то момент это схватил и хотел всю свою жизнь так прожить: между странами и культурами.
Может быть, выбор профессии тоже с этим связан, не знаю. И вот мне уже 44, и я по-прежнему живу так: сегодня туда прилетел, завтра сюда, тут у меня интервью, а здесь фотосессия, завтра я иду на смену и надеваю парик, а потом я в другом парике.
8 миллиардов человек живут на планете, а у тебя такая странная ниша: ты напялил костюм Дровосека, поснимался, почему-то дал интервью, почему-то люди хотят еще что-то услышать от тебя
Но я настолько люблю этот процесс!
Вообще считаю, что I’m a lucky guy и мне повезло с профессией. Из 44 лет я в этом бизнесе 30, и до сих пор мне за это еще и платят! Другому, может, это не очень подходит, потому что это сложная работа: с 5 утра по 15 часов ты что-то где-то изображаешь. Это тяжело и физически, и эмоционально. Но если тебе это подходит, лучше работы нет! Ведь ты еще и путешествуешь, встречаешься с множеством талантливых людей. И можно иногда немножко жаловаться: ой, как я устал, я ничего не знаю, где я, что я, ай-ай-ай. Но в целом это охренеть какой подарок судьбы!
У меня двое детей, а еще котики, перелеты. И в какой-то момент я думаю: где я, куда я, что я, кто? Кто я-я-я-я-я-я?! И что это? Куда мы все? А теперь еще про квантовую механику постоянно читаю в Instagram, и там все обсуждают, что все куда-то летит, и непонятно, куда мы прилетим и прилетим ли куда-то, да и вообще летим ли мы на самом деле. А-а-а-а-а! А потом херак — ядерная зима, ронин, Изумрудный город, и это все невероятно. Да нет у меня никаких ответов на эти вопросы. (Смеется.)
О ребенке в песочнице
Мне с кем угодно комфортно общаться, у меня большой опыт, и в целом я как бы такой хамелеон, могу находить к разным людям разные подходы. Коммуникация — это, наверное, моя сильная сторона, но за время жизни и работы я научился не только коммуницировать, но и не коммуницировать, если не хочется.
Вообще, даже если мы расходимся во взглядах на что-либо, но человек мне интересен, мне хочется его понять, разобраться в нем. Как ребенок, когда он в песочнице копается и ему интересно потрогать, как мир устроен: а что это за игрушка такая? а как это так? Понятно, что я взрослый уже, но иногда ловлю себя на мысли, что это классное качество и оно часто помогает. И мне по-настоящему интересно, почему другой человек что-то по-другому думает. Но если человек или его энергия мне не нравятся, я просто не буду с ним общаться, и все. Ну, потому что с возрастом ты больше и больше охраняешь свое пространство и не хочешь тратить себя на что-то, что приносит какой-то дискомфорт.
О дискурсе
Главное в человеке для меня — это юмор как взгляд на жизнь, ирония. Когда ты можешь вбросить какую-то тему и шутить на нее, и тебе как бы интересны ракурсы другого человека, а ему интересны твои, и вы вместе еще какие-то совместные ракурсы находите, и из этого всякие разные узоры получаются. (Смеется.)
Я не хочу показаться занудным, потому что я не занудный.
(Смеется.) Но в жизни тебя что может по-настоящему увлечь? Только какой-то дискурс — в смысле диалог. Да и вообще, вся деятельность человеческая — это по большому счету некий дискурс. То есть мы с кем-то коммуницируем, и у нас происходят всякие коллаборации. (Смеется.) А иногда закоммуницировал — и вот у тебя ребенок: это ведь тоже своего рода коллаборация, такой совместный проект.
О водевиле по-русски
Прямо сейчас снимаюсь в «Левше», он будет выходить в январе 2026-го. Я никогда не читал «Левшу» Лескова, и это, наверное, какая-то наша ДНК, но меня в этом сценарии привлекло другое — жанр! Это такой исторический «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», условно говоря. Но при этом там такой ракурс и такой юмор, что получается водевиль по-русски! Я играю водевиль! Но такого масштаба, который способен удивить даже самого опытного российского зрителя. По сюжету государство в опасности, и надо спасать мир. Во дворце императора Александра III появляются механические блохи в виде жучков. Охрана подозревает, что это прослушка британской разведки. И есть один чувак-самородок, в Туле живет, он там, правда, пьет уже давно, потому что жена умерла, а дети в детском доме, но он единственный, кто может государству помочь.
Когда берешься играть персонажей, которые были очень популяризированы в культуре, то это, конечно, большая ответственность. Но в то же время есть чувство абсолютной свободы, поскольку никто не знает, как было на самом деле, и поэтому ты волен делать все что хочешь. К тому же наш сценарий не экранизация Лескова, а скорее яркая фантазия на тему сценариста Куликова.
Здесь все сделано по жанру, все классно. Есть герой, который появляется из ниоткуда и показывает всему миру, на что он способен. И всех спасает, и детей забирает из детдома. А еще у него вместо руки протез, и так как он изобретатель, у него в этом протезе разные штуки, и он оттуда периодически вытаскивает то молоточек, то отвертку, то еще что-то. То есть изначально это было в виде такого стимпанка придумано, сценарий очень прикольно написан! И там такие масштабные съемки! Просто невероятные! Дворцы, взрывы, огонь, летающие повозки, множество трюков на старинных машинах. Я там уже с лошади упал, но я в полнейшем кайфе!
О ремесленно-утилитарном
Я с детства из себя что-то изображал. В школе поставил «Шерлока Холмса». Я попал в киношколу — а там театр, спектакли, ну и понятно, что после нее надо в институт поступать. А потом мы делали спектакль с Неёловой — но, когда ты совсем молодой, ты вообще не понимаешь, что это такое! Я представлял, что просто Вселенная руководит всем этим, как-то меня за руку туда провели.
Вот все говорят, что образование важно, но я не могу это подтвердить, потому что я ходил в институт, какие-то этюды ставил, но все-таки профессионально что-либо понимать стал только тогда, когда начал работать. Спектакль Кирилла Серебренникова «Сладкоголосая птица юности» был моей первой работой в театре. Потом я у Стуруа поработал. А первой ролью в кино был фильм «В августе 1944-го». И это было что-то невероятное! Какие-то массовки по 700 человек, Беларусь, киноэкспедиция, еще был этот флер великой советской кинематографии. Охренеть, сколько я застал всего! Потом в Америку ездил. Потом здесь начала киноиндустрия подниматься, я начал продюсировать сам. И вот я играл всегда таких немножко странных персонажей, но это же я сам все себе напродюсировал, так что тут что желаешь, то и получаешь.
«Счастливый конец», где я сыграл половой член, снят в 2007-м, то есть мне было 27 лет, уже плюс-минус осознанный возраст, в котором я уже рулил своей карьерой.
Я сам про себя начал понимать, что я такой немножко странный, поэтому и член сыграл.
Потом Маяковского. И дальше, когда мне стали давать большие роли, на театр уже совершенно не было времени и желания, я начал развиваться в кино.
У меня сейчас есть четкое понимание того, как построить свою карьеру. Я хочу, чтобы моя жизнь до старости была очень интенсивной и интересной — то есть хочу оставаться в профессии как можно дольше. Как-то одна девушка мне сказала: «Я выросла на ваших фильмах». Мне было 40, ей 25, и я подумал: «Приехали…» (Смеется.) Но позже понял, что с точки зрения бизнеса это то, что нужно. Она выросла, потом ее дети будут расти, а потом и внуки. И чтобы они меня тоже любили и давали хлеб, нужно постоянно удивлять. Так что я не шучу про перезапуск карьеры. Смотрю на «Последнего ронина» и думаю: «Бли-и-ин, ну, меня так никто не снимал!» Я к себе на экране отношусь не как к себе, а как к персонажу. Я как зритель уже смотрю, и мне кажется, что он неплохо, интересно выглядит. В этом смысле отношусь к своей работе ремесленно-утилитарно.
О сходстве с Лениным
У меня было несколько проектов, когда мне говорили, что я похож на персонажа, и я заинтересовывался. Собственно, Маяковский — один из таких, который в итоге состоялся и очень много мне дал, не только профессионально, но и с точки зрения впечатлений, каких-то пониманий, которые обретаешь за время работы. Этот проект был не похож ни на что, он длился долго, какими-то урывками, но при этом с глубокими погружениями. Мы ездили то в одно место, то в другое, встречались с какими-то невероятными людьми, в общем, это был очень интересный опыт.
Был еще барон Унгерн, про него я даже начал продюсировать сценарий. Не потому, что так уж хотел его сыграть, просто так получилось. Недавно мне сказали, что я похож на молодого Ленина. Представил себе его, когда он творил дичь, оказавшись в Зимнем дворце, а потом такой: «What the fuck мы вообще сделали?» (Смеется.) Он просто офигел! Представляете, какой это был драйв вообще? Про такое никто не снимал. Это было бы, наверное, интересно, но какой же я Ленин, двухметровый?
О Даррене Аронофски
В интервью 2018 года Юрий Дудь спрашивал меня, у каких режиссеров я хотел бы сниматься, и я среди прочих назвал Даррена Аронофски. Не то чтобы я как-то следил за его творчеством и всерьез мечтал с ним поработать, я просто называл режиссеров, которые классные. И вот прошло шесть лет, и я у него снялся. Это ли не чудо?
Это проект, снятый по книге Чарли Хьюстона «Caught Stealing», его перевели как «Пойман на краже». Аронофски разговаривал с Хьюстоном об экранизации целых 15 лет: сначала они друг другу не понравились, но в результате Хьюстон сам написал сценарий и часто бывал на площадке, где мы с ним тоже задружились. Когда к фильму подключился Остин Батлер, недавно сыгравший Элвиса и снявшийся во второй «Дюне», проект быстро получил зеленый свет. Полтора месяца мы снимали в Нью-Йорке. Даррен действительно очень крутой режиссер. Он сам сказал мне: «Я понимаю, что не предложил тебе какой-то челлендж». Но как же он работает с персонажами! У меня не главная роль, но она идет через весь фильм. Роль у него может быть маленькая или большая, действий или слов больше или меньше, но самое интересное, как Даррен насыщает свое полотно разными артистами, костюмами, людьми из других департаментов. Ты прямо видишь, как он рисует этими красками. И не очень понимаешь, как это все сложится в итоге, но если посмотреть его фильмы, то нельзя не увидеть, как круто он работает с характерами.
О сказках и любви
Для актера покривляться — это счастье. Поэтому я всегда любил сказки и хотел в них сниматься. И вот они появились — сразу много. За последнее время я сыграл британского лорда Ротмана в «По щучьему велению», русского великого князя в «Серебряных коньках» (это не совсем сказка, но сказочный антураж), в «Мастере и Маргарите» у меня, можно сказать, сказочный персонаж. Были еще «Пираты галактики Барракуда». Теперь вот Дровосек. И сейчас буду еще Кощея играть с Бабой-ягой — Ходченковой, молодых, у них там любовь. Ну что ж, в сказочное время живем.
Вообще, если подумать, я про все уже играл: про войну — играл, про семью — играл, про смерть, про секс, про пришельцев, про ментов, играл половой член, Сатану, Снежного человека, Маяковского, снимался в хорошем кино, в не очень хорошем. А вот про любовь не было, первый раз буду сниматься про любовь. Не нашлось пока для меня истории про любовь, где я мог бы раскрыться. Хотя как не было?! «Бесценная любовь»! 10 лет назад! Посмотрите, офигеете от сюжета! (Смеется.) Просто в «Бесценной любви», поверьте, я все сыграл уже. Я сыграл все про любовь!
Что Юрий Колокольников смотрит и вам советует:
Чтобы никто не сомневался, что Кэмерон прилетел из будущего и знал все, что происходит уже сейчас.
Очень трогательное кино. Что-то щемящее из детства про бабочки в груди.
Вся правда про наш мир, сделанная на самом высоком уровне.
Этот мультсериал — удивительная фантазия создателей.
Все смотрели. Но надо обязательно еще раз посмотреть.
Автор: Елена Слатина
Фото: Дарья Малышева
Редакция выражает благодарность отелю The Carlton Moscow 5 за предоставленную возможность для съемки