«Волшебник Изумрудного города»: сюжет, актерский состав и дата выхода

В новогодние каникулы в прокат выйдет семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города», снятое по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. В фильме сыграли Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, пес породы джек-рассел-терьер, а главную героиню Элли исполнила юная Екатерина Червова. Собрали все, что известно о премьере.

О чем фильм

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Кто кого играет

В роли Элли в фильме дебютирует Екатерина Червова, которой на момент съемок было 8 лет. «Когда меня утвердили, я была на седьмом небе от счастья, прыгала по комнате! Вообще, я впервые участвовала в таких масштабных съемках. Мне очень понравились локации, где мы снимались, костюмы, декорации», — рассказывает юная актриса. Режиссер Игорь Волошин («Повелитель ветра») добавил, что Екатерина даже сама выполняла некоторые трюки, «как Джеки Чан».

Экранных родителей сыграли Егор Корешков и Софья Лебедева, а мохнатого спутника, песика Тотошку — джек-рассел-терьер по кличке Уджер. Озвучил Тотошку, который в Изумрудном городе стал говорящим, Денис Власенко («И снова здравствуйте!», «Страсти по Матвею»).

Компанию Элли и Тотошке, которая вместе с героями отправляется к волшебнику Гудвину, сыграли Юрий Колокольников (Железный Дровосек), а Артур Ваха озвучил Трусливого Льва и передал ему свою мимику. Это будет полностью CGI-герой, но эмоции для компьютерного героя записывали с настоящего актера. К слову, за графику в фильме отвечает студия CGF («По щучьему велению», «Летучий корабль») Александра Горохова, который также продюсирует «Волшебника».

Юрий Колокольников

В образе коварной колдуньи Бастинды появится Светлана Ходченкова. «Сыграть персонажа, которого ты опасался в детстве, — очень любопытный опыт. Костюм у меня потрясающий, в гриме сама себя не узнала, так что как зритель с нетерпением жду выхода картины», — поделилась актриса.

Не менее злобную сестру-колдунью Бастинды, Гингему, играет Василина Маковцева. В роли Урфина Джюса — Дмитрий Чеботарёв, а Сергею Епишеву досталась роль Людоеда.

Как проходили съемки?

«Волшебника» снимали не только в павильонах Москвы и области. Съемочная группа приезжала в Дагестан. Например, на зеленых равнинах Буйнакского района снимали путь Элли и ее друзей через маковое поле. Как пишет ТАСС, побывавшее на площадке, в фильме будут маки почти в человеческий рост, их добавят в помощью компьютерной графики. А в горах снимали Голубую страну, где родились Железный Дровосек, Урфин Джюс и Страшила.

ТАСС также рассказывает, что у пса по кличке Уджер, играющего Тотошку, был личный дублер по кличке Нек. Собакам даже наносили специальный безопасный грим, чтобы пятна на шерсти актеров были идентичными. Актриса же Екатерина «Элли» Червова грустила, что между дублями нельзя была гладить четвероногого коллегу (чтобы пес не выходил из роли). «Он просто дикий хулиган, но главное, что он стал таким же артистом, как и наша Элли», — добавляет режиссер про пса Уджера. Кстати, дрессировкой собак занималась та же команда, что и в фильме «Пальма».

Светлана Ходченкова Пес Уджер

На площадке в Дагестане даже присутствовал змеелов, так как в окрестностях водятся ядовитые змеи. А еще у фильма есть кое-что общее с «Гарри Поттером» (речь не про змей): создателям «Волшебника» пришлось обращаться к стоматологам, так как у юной актрисы выпадали молочные зубы по ходу съемок. На поттеровской площадке тоже дежурил стоматолог на такой случай.

«Кино-театр.ру» добавляет, что злодейки Бастинда и Гингема будут лысыми, без бровей и ресниц. У первой, которую играет Светлана Ходченкова, есть искусственный глаз (для этого заказывали специальную линзу).

Будет ли продолжение?

Команда под предводительством режиссера Игоря Волошина уже готовит вторую частью, которая выйдет с подзаголовком «Злая ведьма». Над сценарием работают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Мастер и Маргарита») и Сергей Козин, коллеги по драме «Ненормальный».

Пес Уджер и Екатерина Червова

У продолжения уже есть синопсис: «Ураганом занесенную в волшебный мир девочку Элли, ее пса Тотошку и их друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва — ждут новые миры, встречи с новыми яркими героями и, конечно, множество как веселых, так и опасных приключений. В Фиолетовой стране, где правит мстительная Бастинда, им предстоит одолеть летучих обезьян и нарушить коварные планы злой ведьмы, устроив масштабную битву у нее во дворце».

Когда премьера

Киносказку можно будет увидеть в новогодние праздники. Она выйдет в кинотеатрах 1 января 2025 года. А сиквел «Злая ведьма» заявлен на 2026 год.