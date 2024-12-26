Гасконец Советского Союза: как Михаил Боярский стал романтическим героем неромантичной эпохи

В советском кино милицейский триллер был штучным товаром, такие фильмы просто не снимались серийно, как кино про фликов во Франции, и Боярский остался мушкетером. В 1979-м из рук Юнгвальда-Хилькевича он попал к Светлане Дружининой в «Сватовство гусара». Дружинина сама переделала для фильма старый водевиль «Петербургский ростовщик» и видела в главной роли — гусара, который добивается женитьбы на дочери жадного дельца — только Боярского. А кого еще? «Отогнув уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и черкеске я гарцую на резвом коне», — пел Боярский в кадре. Но гарцевать пришлось недолго: машина съемочной группы, в которой был актер, однажды потеряла управление на Киевском шоссе, и произошло лобовое столкновение. Боярский сидел на переднем сиденье рядом с водителем, во время аварии он разбил головой лобовое стекло, сломал позвоночник и попал в реанимацию. Дружинина была в ужасе: худсовет предложил ей поменять артиста, потому что телефильм снимался к Новому году, а Боярскому нужно было восстанавливаться после аварии. Ей все-таки удалось отстоять своего артиста, только вместо новогоднего эфира фильм пришлось перенести на март, аккурат к женскому празднику. Врачи запретили Боярскому садиться на лошадь, но его это не остановило: сговорившись с каскадерами, он все-таки прогарцевал еще раз, подпираемый их плечами с обеих сторон.