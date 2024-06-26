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Александр Петров играет братьев-близнецов. Что известно о русско-мексиканской комедии «Василий»

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В 2025 году в прокат выйдет приключенческая комедия «Василий», где Александр Петров играет сразу двух героев — братьев-близнецов, разлученных в детстве. Спустя годы им предстоит встретиться и разобраться с проблемами друг друга. Показываем тизер «Василия»!

О чем фильм

Вася (Александр Петров) — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля (тоже Петров), с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги, и за это его ждет расплата.

Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и семью.

В фильме, помимо двух Александров Петровых, появятся Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Раиса Рязанова, а также мексиканские актеры Барбара де Рехиль и Гильермо Кинтанилья.

Кто работает над фильмом

Александр Петров

Режиссером стал один из авторов приключенческой комедии с погонями в мексиканской пустыне — Дима Литвиненко («Совершенно летние», «Елки новые»). Сценарий написали Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Сто лет тому вперед», трилогия «Лед») и Юлия Савенкова («Беспринципные», «Нина»).

Оператор — Юрий Никогосов, недавно получивший премию АПКиТ за сериал «Актрисы». За художественный мир отвечал Владислав Огай («Сто лет тому вперед», «Жена Чайковского»), работавший над участником Канн этого года — байопиком «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова. Костюмами занималась Анастасия Баталова («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»).

Производство — компании Art Pictures Studio, «Водород», «Национальная Медиа Группа» и Плюс Студия при поддержке Фонда кино. Продюсеры — Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Вадим Смирнов, Ирина Варламова.

Что о фильме говорит команда

Александр Петров

Актер

Не могу сказать, что это тяжкий труд — играть сразу две роли в одном фильме. Потому что уже в процессе подготовки каждый из персонажей был найден: взгляды, походка, манеры поведения. А дальше все само собой складывалось. Еще мы с режиссером Димой Литвиненко немножко упростили себе задачу и снимали персонажей блоками: один день Колю, а другой — Васю. А выбрать, кого было сложнее играть — Колю или Васю, невозможно, они оба мне интересны. Скажу только, что перевоплощаться помогали многие вещи, в том числе костюм: когда надеваешь «тимберленды» и кожаную куртку, тут же меняются пластика и походка.

Александр Петров

Я уже предвкушаю выход фильма, когда после компьютерной графики и монтажа он заиграет всеми красками. Сниматься было жутко интересно, особенно про Мексику готов говорить часами. Я влюбился в эту страну и ее доброжелательных людей. Когда мы снимали в Мехико в фавелах, где живут бедные люди, местные со всеми нами здоровались и фотографировались, хотя даже не знали, кто мы. Мимо меня как-то проходил мальчик и крикнул «ола!» с такой радостью в глазах. А еще был случай, когда меня окружила стая уличных собак, и тут же вышла женщина и начала меня успокаивать по-испански: «Не бойся, они тебя не тронут». Я не знал ни слова по-испански, но от страха понял все, что она мне говорила.

У Иньярриту в последнем фильме (драме «Бардо» — Прим. ред.) персонаж говорит как раз про Мехико: «Как прекрасен этот уродливый город». В четырех часах от Мехико и океан, и пустыня. Еще есть студенческий город Гуанахуато, где 24/7 люди танцуют и поют, наслаждаются моментом. Все это появится в нашем кино — настоящие и открытые люди, в чем-то забавные, человечные. Я с удовольствием еще вернусь в Мексику! Тем более я уже выучил несколько базовых слов: «hola», «por favor», «buenos días/buenas noches». Когда я их говорил местным, они искренне радовались.

Андрей Золотарёв

Сценарист

Идея фильма появилась настолько давно, что вспомнить, как именно это произошло, невозможно. Например, соцсеть напомнила мне о том, что мы были на скауте этого проекта в Нью-Йорке, когда мы собирались на скаут в Мексику по тому же проекту пять лет спустя. Значит, «Василию» уже лет семь-восемь. А началось все с сизл-рила: продюсеры «Водорода» попросили меня написать короткую заявку на проект о таком немножко Лебовски — парне, который приезжает в Америку и пытается там задержаться. Потом был миллион разных вариантов: этот герой и во Францию у нас успел переместиться, и в другие страны. У нас была даже идея привлечь Сергея Бурунова на главную роль, а лет пять назад поняли: это должен быть Саша Петров.

Александр Петров

Во время работы над сценарием мы изучали много чего, но большей частью это были живые источники: эмигранты, консультанты, даже связанные с мафией деятели. Мы изучали их опыт и истории, а не литературные источники. Те темы, которые поднимаются в фильме, нечасто встречаются в текстах. Нам нужна была реальность — такая, как она есть.

Дима Литвиненко

Режиссер

В 70–80% нашего кино действие происходит в другой стране, и это, конечно, профессиональный вызов. В Мексику прилетела супернебольшая группа до 15 человек, в основном продюсерский состав и главы цехов. Вся остальная группа на этом съемочном блоке состояла из местных работников киноиндустрии. Понятно, что кто-то не говорит по-английски, кто-то по-испански, и нам надо было выстроить коммуникацию. Плюс притирка характеров: мы в России снимаем кино по своим установкам, а у мексиканцев своей подход, и какое-то время мы искали золотую середину. Здесь огромная помощь была именно от продюсеров, которые брали на себя все сложности и адаптировали это под удобные нам механизмы работы. В какой-то момент наш русско-мексиканский союз заработал.

Если говорить об Александре Петрове, он большой профессионал и потрясающий артист, работать с ним было одно удовольствие. Ведь работа с одним артистом всегда отличается от работы с другим, не бывает универсальных лекал для этого. У каждого свое ощущение профессии. Я даже так скажу: работа в кадре с братом Васей и братом Колей была всегда разной. Вот приходит Александр Андреевич Петров в образе Васи на площадку, и это один человек — серьезный, собранный. А в образе Коли — уже совсем другой, легкий, громкий. В итоге даже с одним Александром Петровым у нас на площадке по-разному строилось общение. Саша ведь, когда надевает на себя образ другого персонажа, меняется даже психо-физически.

Александр Петров

Мексика, по рассказам — опасная страна (хотя, как нам показалась, супердружелюбная), но у нас все прошло спокойно. Хотя был блок в фавелах, где снимать нас отговаривали, но мы на уговоры не поддались. И не ошиблись: единственной проблемой было уговорить местных, у них просто культ артистов. И когда они появляются на улице, съемки просто встают.

Когда премьера

«Василий» выйдет в кинотеатрах 23 января 2025 года.

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