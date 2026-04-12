Скрытые сокровища: 13 невероятно странных советских фильмов

Автор фильма — режиссер-визионер и гений комбинированных съемок. Он изобрел уникальный синтез научно-популярного и фантастического кино и предсказал, чем нам грозят путешествия в далекий космос. В «Планете бурь» Клушанцев отправляет своих героев на Венеру. Миссия эта очень затратная, поэтому экспедиция готовится объединенными усилиями СССР и США (для оттепельных 1960–61 годов это не такая уж и фантастика). Из трех кораблей до точки назначения добираются только два. Да и то с проблемами. Теперь космонавтам предстоит решить, что крепче — сила человеческого духа или сталь, из которой сделан двухметровый робот Джон. Разумеется, из схватки с населяющими Венеру летающими ящерами и зубастыми растениями победителем выходит простой советский человек.