«Салют-7» смотрели дома с женой, и снято хорошо. Некоторые планы в «Салюте» даже интереснее и красочнее, чем в «Вызове». Потому что там Клим Шипенко не был ограничен объемами станции: можно было и сбоку подснять, и сам модуль разрезать, и показать его более масштабным. С точки зрения правдоподобности — ситуация непридуманная, реальная. Конечно, киношники ее дополнили: про пожар, как тушили его выходом в открытый космос, потом как отбивали этот звездный датчик кувалдой, ангелов видели… Это художественные допущения, которые в реальности вряд ли были. Кувалдой бы точно по корпусу станции никто бить не стал. А в принципе, то, как отогревали станцию, как потом убирали воду, что там было холодно, — это реально. Реально и то, что вода могла попасть на проводку, что-то замкнуло, и начался пожар.