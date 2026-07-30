Кинопоиск часто обсуждает космос в кино с точки зрения спецэффектов и режиссерской фантазии, но что об этих фильмах думают те, кто видел Землю из иллюминатора? Попросили российских космонавтов рассказать, насколько космос в кино выглядит достоверно и какие фильмы они смотрят на орбите.
Сергей Прокопьев
заместитель командира отряда космонавтов
Расскажу о моем любимом фантастическом фильме советских времен — «Кин-дза-дза!». Я увидел его подростком, и он мне сразу понравился, действительно поучительное кино. Оно о том, что даже при самых высоких технологиях отношения внутри общества могут быть, скажем так, совершенно некорректными и даже жестокими. Технологический прогресс не гарантирует человеческих отношений — может, даже и наоборот.
Фильм разобрали на цитаты: мы все его знаем и часто применяем в жизни эти фразы. Что касается технологической стороны: кино Данелии, конечно, сделано не для того, чтобы мы наслаждались «суперэффектами», но для своего времени и возможностей, я считаю, все великолепно. Плюс прекрасная игра актеров и вещи, которые сегодня узнаваемы: гравицаппа и пепелац. Все знают, как они выглядят, — по крайней мере, наше поколение.
И еще в «Кин-дза-дза!» показано, что технологии могут измениться в одночасье, как быстро можно пересмотреть свои представления о пространстве, времени и перемещениях, а также как выходить из сложных ситуаций. Еще раз повторю: очень поучительный фильм.
Антон Шкаплеров
Герой России, космонавт-испытатель отряда космонавтов, снимался в фильме «Вызов»
Я бы назвал «Вызов», потому что это первая картина, снятая в космосе. И большинство кадров снято реально на орбите. Главные герои — то есть мы, трое космонавтов, и актриса — все находились на МКС. С этим фильмом я объездил много кинотеатров в России и за рубежом. Выступал как астронавт, как один из героев фильма и всей этой программы, этого эксперимента — рассказывал, как на самом деле готовился фильм и как проходили съемки. Удивительно также, что, хоть это и художественный фильм, многие там играют самих себя. Ну, во-первых, это я, Антон Шкаплеров, в роли космонавта, командира корабля. Там снялось множество врачей, инструкторов, других специалистов — это не актеры, а настоящие работники Центра подготовки космонавтов.
Сюжет — нештатная ситуация: болезнь космонавта. В том состоянии, в котором он находился, его нельзя было спускать на Землю, поэтому на орбиту отправили врача-специалиста. Когда фильм вышел, руководство Роскосмоса заявило, что, если бы действительно возникла необходимость отправить в космос врача, за такой короткий срок найти, отобрать и подготовить этого врача мы бы смогли! Потому что мы за рекордные 3,5 месяца подготовили киноэкипаж к полету. Думаю, если бы вопрос стоял так, что на кону жизнь, возможно, подготовили бы даже за два месяца или быстрее.
После просмотра «Вызова» у многих молодых людей — мальчишек и девчонок — появилось острое желание стать космонавтами. Потому что они поверили: если актриса смогла слетать в космос, почему бы и мы не смогли?
Иван Вагнер
космонавт-испытатель
«Москва — Кассиопея» был одним из самых впечатляющих фильмов моего детства. Космос, конечно, показан там немного идеалистично и не сильно вообще отражен, зато очень хорошо продемонстрирована философия общества — коммунистические идеалы юных школьников, — и психология малой группы показана хорошо. Понятно, что на то время, по тем технологиям сложно было демонстрировать все эти космические приключения, но, скажем так, на то время это было достаточно интересно и хорошо сделано.
Мне запомнилась комната для релаксации: ребята выбирают ячейку, заходят в эту комнату, а там — их любимое место на Земле. Там они могут послушать звуки природы, шум ветра и так далее. Это, конечно, хороший момент для разгрузки. Если такую историю реализовать в будущем, наверное, это бы сильно помогало.
«Кин-дза-дза!» посмотрел взрослым — наверное, в 20–30 лет. В детстве этот фильм мне был непонятен и неинтересен. А вот сейчас считаю, что это увлекательная картина, одна из лучших советских лент про космос, хотя сам космос там показан не то чтобы подробно. Зато у Данелии очень здоровый юмор, понятная философия, и это достаточно «умный» фильм, который приятно смотреть в компании друзей. Не смотрел «Сто лет тому вперед», зато очень ценю советский мультфильм «Тайна третьей планеты» по Киру Булычёву. Считаю, это один из лучших мультфильмов про космос. Хотя интереснее о космосе речь идет в книге — там увлекательнее описаны и приключения космические, и полеты к другим планетам, и сбор образцов растений и животных. Но это хороший мультфильм; мои дети его, кстати, тоже любят.
Алексей Зубрицкий
космонавт-испытатель отряда Центра подготовки им. Гагарина
Мы ходили на премьеру «Вызова»: фильм снят реалистично и подробно. А вот сама ситуация не сильно правдоподобная: в реальной жизни, скорее всего, спустили бы космонавта. Никто бы не стал готовить врача за три месяца — даже три недели вряд ли. Организовали бы спуск в течение одного-двух дней. Главное достоинство фильма для зрителей в том, что он максимально детально показывает подготовку к полету, процесс старта, выведение, посадку. Много кадров из реального корабля, с реальной станции.
Что еще я вижу как профессионал? По фильму у Новицкого повреждение ребра через кирасу выходного скафандра. Во-первых, там навесного оборудования — куча. Во-вторых, она железная, алюминиевая. Чтобы ее повредить... Если бы там повредилась кираса, скорее всего, это был бы летальный исход, а не повреждение мягкой оболочки. В общем, маловероятная ситуация. И выдача импульса по кнопке, когда космонавты находятся снаружи станции… Никогда бы такого не было!
«Салют-7» смотрели дома с женой, и снято хорошо. Некоторые планы в «Салюте» даже интереснее и красочнее, чем в «Вызове». Потому что там Клим Шипенко не был ограничен объемами станции: можно было и сбоку подснять, и сам модуль разрезать, и показать его более масштабным. С точки зрения правдоподобности — ситуация непридуманная, реальная. Конечно, киношники ее дополнили: про пожар, как тушили его выходом в открытый космос, потом как отбивали этот звездный датчик кувалдой, ангелов видели… Это художественные допущения, которые в реальности вряд ли были. Кувалдой бы точно по корпусу станции никто бить не стал. А в принципе, то, как отогревали станцию, как потом убирали воду, что там было холодно, — это реально. Реально и то, что вода могла попасть на проводку, что-то замкнуло, и начался пожар.
Режиссер тот же, что и у «Вызова», сняты оба фильма хорошо, вызывают эмоции, волнуешься за героев, но, смотря на «Салют-7», понимаешь, что «Вызов» можно было снять и на Земле, и так же качественно, кстати. Конечно, есть красивые пролеты по станции в «Вызове», но и в «Салюте-7» неплохо. Посмотрел бы я еще раз? Пересмотрел бы «Салют-7» точно.
Прямой эфир запуска ракеты «Прогресс МС-34» можно посмотреть на Кинопоиске 26 апреля в 00:30 по московскому времени. Он будет доступен как подписчикам Яндекс Плюса, так и пользователям без подписки.
А вам что больше нравится: реализм «Вызова», напряжение «Салюта-7» или философия «Кин-дза-дза!»?
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Автор: Филипп Миронов
Фото: «Союзмультфильм» / Legion-Media