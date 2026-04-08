Сокровища Кинопоиска: 10 отличных фильмов про космос

В честь Дня космонавтики отобрали в очередной выпуск рубрики «Сокровища Кинопоиска» космические фильмы. Среди них — экранизации Кира Булычёва, Филипа К. Дика и Станислава Лема, фестивальные хиты, советская классика и новые российские блокбастеры.

Земные корабли «Капелла», «Сириус» и «Вега» летят с исследовательской миссией на Венеру. «Капелла» погибает в столкновении с метеороидом. Теперь экипажи оставшихся кораблей пытаются справиться с шоком, попутно решая, стоит ли ждать, когда на смену «Капелле» прибудет новый звездолет, или все же высадиться на таинственную планету.

Фильмография визионера и экспериментатора Павла Клушанцева состоит преимущественно из научно-популярных картин. Впрочем, «Дорога к звездам», «Луна» или «Марс» до сих пор выглядят весьма впечатляюще. На их фоне «Планета бурь» — один из немногих опытов Клушанцева в игровом кино, снятый по одноименной повести Александра Казанцева, — выглядит фильмом хоть и приятным, но довольно старомодным. Тут и несколько отмороженная манера игры советских актеров, характерная для многих фильмов 1940-х и 1950-х, и приключения в духе Конана Дойла или Жюля Верна, с растениями-людоедами, прыгающими рептилоидами и обитающими на Венере динозаврами, и отсылки к популярным в те времена (да и сейчас) фантазиям о населяющих другие планеты древних цивилизациях. Все это органично бы смотрелось в каком-нибудь американском кино категории Б. Неудивительно, что в США права на «Планету бурь» выкупил легендарный продюсер Роджер Корман, в результате чего фильм Клушанцева вышел в американский прокат в двух перемонтированных версиях — «Путешествие на доисторическую планету» и «Путешествие на планету доисторических женщин». Однако на фоне магистральной истории советского кино, в котором космическая фантастика являлась скорее исключением, фильм Клушанцева представляет большую ценность. На фоне же других советских фантастических фильмов эпохи, таких как «Я был спутником солнца» или «Небо зовет», «Планета бурь» отличается меньшей дидактичностью и гораздо большей зрелищностью (М. С.).

Философская одиссея Андрея Тарковского по мотивам Станислава Лема, награжденная Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Люди будущего, которым стали доступны космические перелеты, исследуют загадочную планету Солярис, покрытую разумным Океаном. Он, конечно, не то, чем кажется, но вроде бы пытается выйти на контакт, отправляет к земным гостям двойников. Это люди из их прошлого, с которыми связаны мучительные, постыдные или драматические воспоминания. Так, психолог Крис Кельвин (Донатас Банионис) встречает покойную жену Хари (Наталья Бондарчук). Медитативный сай-фай Тарковского до сих пор завораживает визуальным рядом, особенно в режиссерской версии, где можно увидеть виртуозно снятую сцену в зеркальной комнате (оператор Вадим Юсов). Не уступает ему и эпизод в Городе будущего — пятиминутная роль Токио, ради которой советские кинематографисты посетили Японию (А. Ф.).

Пионеры из Калуги и Москвы отправляются в космическое путешествие, чтобы помочь жителям далекой планеты, расположенной у звезды Шедар в созвездии Кассиопеи. Там они столкнутся с восстанием роботов и взбесившимся искусственным интеллектом.

Дилогия Ричарда Викторова — один из шедевров советского детского кино. Ее герои обаятельны, шутки смешны, а нравоучения не слишком назойливы. Более того, история про цивилизацию, доверившуюся искусственному интеллекту и вместо полетов в космос получившую диктатуру и брейнрот, сейчас кажется даже более актуальной, чем в 1970-е. Однако при просмотре «Москва — Кассиопея» стоит держать в уме, что ее ближайшими аналогами являются не столько фантастические фильмы эпохи, сколько советская сказочная традиция про пионеров, сражающихся с Кощеем Бессмертным или выручающих подданных заколдованных королевств. Космические перелеты, парадоксы Эйнштейна и смартфоны, напоминающие об оригинальном «Стартреке», занимают в фильмах Викторова важное место, но ключевая роль отведена Исполняющему особые обязанности (Смоктуновский), всезнающему и всесильному рассказчику этой волшебной истории (М. С.).

Патрульный звездолет находит инопланетный корабль, бывший некогда лабораторией клонов. Среди тел (большинство клонов — дети и подростки) обнаруживают и одну выжившую — девушку по имени Нийя. Нийя обладает способностями к телекинезу и телепортации, невероятно сильна, но почти ничего не помнит о своем прошлом. Позднее героиня понимает, что ее родная планета — это терпящая экологическое бедствие Десса, к которой земляне собираются отправить спасательную экспедицию.

Еще один фантастический фильм Викторова, на этот раз по сценарию Кира Булычёва. При потрясающей фактуре (а в фильме есть практически всё: хищная биомасса, кислотные дожди, взрывы планет, заброшенные фабрики клонов и злобный богач — карлик Туранчокс) «Сквозь тернии к звездам» заметно уступает предшествующей дилогии Викторова. Это кино, которое очень интересно пересказывать, но не так интересно смотреть. Действие почти всей первой серии происходит в типичном для советской фантастики сеттинге Мира Полудня, где коммунизм наступил, а роль домашней прислуги играет робот Глаша, дальняя родственница R2-D2. Герои бесконечно говорят, говорят и говорят, превращая фильм в одну большую радиопьесу. Вторая серия переносит нас в мир космических приключений на антиутопичной планете Десса, но и тут каждый из персонажей считает своим долгом как следует проговорить свои мотивы, словно мы в современном сериале, где зритель может следить за происходящим, не слишком отвлекаясь от экрана своего смартфона. С другой стороны, главные темы фильма — человечность, свобода воли и ужас перед глобальной экологической катастрофой — сейчас звучат не менее актуально, чем в начале 1980-х (М. С.).

Классический мультфильм Романа Качанова в этом году отмечает 45-летие. Режиссер «Чебурашки» и «Варежки» экранизировал сюжет из цикла об Алисе Селезнёвой при непосредственном участии Кира Булычёва. Тот оказался соседом художницы-постановщицы Натальи Орловой, которая ранее не имела дела с фантастикой. Тем более с космическим 2181-м. Именно тогда Алиса, профессор Селезнёв и бортмеханик Зелёный отправляются на поиски новых видов животных для Московского космического зоопарка, а в итоге встречают Громозеку, птицу-говоруна, роботов с планеты Шелезяка, Весельчака У и легендарного капитана Кима. Любопытно, что изначально Качанов хотел делать мультфильм при помощи ротоскопирования (как во «Властелине колец» или недавнем «Марс-экспрессе») (А. Ф.).

Двое простых советских людей — прораб дядя Вова и студент текстильного института Гедеван — встречают на улице инопланетянина с «машинкой перемещения», которая случайно отправляет их на загубленную планету Плюк, что в галактике Кин-дза-дза. Бродячие артисты пацак Би и чатланин Уэф соглашаются помочь вернуться домой, но сначала нужно найти гравицаппу для их пепелаца.

Сатирическая технофантазия Георгия Данелии, которая пародирует советские рассказы о покорении космоса и высмеивает нравы развитого социализма, со временем превратилась в универсальную притчу о социальной иерархии, насилии и абсурде повседневных правил. Мир Плюка, где все определяется цветом штанов, а спички становятся валютой, работает как доведенная до гротеска модель общества дефицита и унижения. При этом фирменная данелиевская интонация — смесь грусти, абсурда и человеческого тепла — не дает фильму превратиться в чистую антиутопию. Даже в этом сломанном мире остается место солидарности, дружбе и нелепой надежде (М. М.).

Несмотря на риск лоботомии, строитель Даг Куэйд решает имплантировать себе фиктивные воспоминания о поездке на Марс — на настоящее путешествие денег у работяги нет. Большая ошибка! Теперь он не может разобраться, кто он: простой рабочий, лидер сопротивления или работающий на марсианского диктатора шпион. Чтобы найти ответы, ему приходится действительно отправиться на Марс, где его ждут свободолюбивая любовница, развод с контролирующей женой и пришелец-телепат Куато, торчащий из живота своего брата-близнеца.

Культовый фантастический боевик по мотивам рассказа Филипа К. Дика, который добрался до экранов благодаря Арнольду Шварценеггеру, Полу Верховену и студии Carolco, хотя мог стать советской копродукцией или кроненберговским боди-хоррором. Строго говоря, это не кино про космос — действие происходит в основном на Марсе, куда Куэйд добирается всего за минуту экранного времени. Сложности начинаются уже на таможне, где шпион шумно ломается на каверзном вопросе: «Вы везете фрукты или овощи?» При этом картина космически актуальная, почти как «Битва за битвой». У обоих Полов левые революционеры борются с правыми государственниками, а протагонист в ответственный момент ничего не может вспомнить, потому что по глупости сжег себе мозги (М. М.).

Амбициозный блокбастер по реальным событиям, собравший звездный экипаж. Вместе с будущим режиссером «Холопа» и «Вызова» сценарий писали Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Капитан Волконогов бежал»), а также Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), выступивший продюсером вместе с легендарным Сергеем Сельяновым. 1985 год, орбитальная станция «Салют-7», где полгода не было людей, перестает отвечать на сигналы Центра управления полетами. В спасательной экспедиции оказываются двое: инженер Виктор Алёхин (Деревянко), собиравший станцию, и опытный космонавт Владимир Фёдоров (Вдовиченков). Оба понимают, что могут не вернуться. Десять лет назад фильм перегнал по сборам «Время первых» — другое ретро по реальным событиям, где Константин Хабенский и Евгений Миронов сыграли Павла Беляева и Алексея Леонова (А. Ф.).

Космическая драма, снятая еще одной завсегдатайкой Каннского фестиваля — Алис Винокур («Телохранитель», «Кухня»). Съемки фильма проходили в Европейском космическом агентстве, Звездном городке и на космодроме «Байконур». Как раз на последнем в 2030 году тренируется перед вылетом француженка Сара (Ева Грин). Ее муштрует строгий командир-американец Майк (Мэтт Диллон), но героиню смущают не тяжелая подготовка или высокие риски будущей миссии. Хотя она с детства грезила о космосе, ей очень не хочется на год расставаться с дочерью Стеллой. Все это происходит под музыку легендарного Рюити Сакамото. Фильм, напоминающий, что целые вселенные живут рядом с нами, отметили на киносмотрах в Сан-Себастьяне и Торонто, а еще ему присудили главный приз на калужском фестивале «Циолковский». (А. Ф.).

Торакальный хирург Евгения Беляева (Юлия Пересильд) соглашается полететь на МКС, чтобы прямо на орбите прооперировать травмированного космонавта Олега Богданова (настоящий космонавт Олег Новицкий). Вместе с тем врачу нужно разбираться с рядом земных проблем: дочери-подростку грозит уголовное дело, нервной маме срочно нужны сибирские фитопрепараты, гибель мужа не отпускает, а отношения с коллегой-однокурсником Николаевым (Милош Бикович) никак не переходят на новый уровень.

Масштабный проект мечты Константина Эрнста, 150-минутный рекламный ролик Роскосмоса и первый игровой полнометражный фильм, снятый в космосе. «Вызов» Клима Шипенко снимали в одном мире, а выпускали уже в другом. Из-за этого его навязчивая рекламная кампания утомляла, а тематическая несвоевременность раздражала. Между тем это зрелищное зрительское кино, которое не отпускает ни на минуту — в кадре все время что-то происходит. У сценаристов органично получилось объединить банальную мелодраму про скорбь, производственную драму про полет в космос, медицинский процедурал про экспериментальную операцию и подробный научпоп. Кроме того, это сборник культурных кодов, в котором нашлось место соцреализму, патриархальному юмору, прокурору с цветами, тонометру, «Мегафону», песне «Нежность» и стишку «Родное» из «Брата 2». Ракетой, благодаря которой весь этот груз удалось утащить к звездам, безусловно, стала игра Юлии Пересильд (М. М.).

Автор: Максим Семенов, Михаил Моркин, Алексей Филиппов