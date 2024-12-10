Самые ожидаемые книги 2025 года: гид Кинопоиска

Кинопоиск выбрал заметные и ожидаемые новые книги, которые будут изданы на русском языке в 2025 году: приключения в Алтайских горах, «разговоры о важном» с Ником Кейвом и исследование камня глупости, а еще самый неявный год российской истории, пенсионерка на Ибице и смеющаяся лиса. Книги расставлены в предполагаемом порядке их выхода в свет.

Карина Шаинян «Саспыга» Издательство «Редакция Елены Шубиной» Февраль

Новый роман Карины Шаинян — одновременно мистический хоррор и психологическая драма. По Алтайским горам бродит загадочное существо Саспыга, вокруг пропадают люди и появляются кони-призраки, на Саспыгу охотятся из-за ее чудесного мяса. Попутно от туристической группы отбивается девушка Ася, за нею отправляется повариха Катя, их ждут невероятные приключения. Предыдущий роман Шаинян «С ключом на шее» уже зарекомендовал писательницу как мастера тонко выстроенного саспенса. Новая книга, судя по первым отзывам, не хуже.

Что еще выйдет в издательстве «Редакция Елены Шубиной»: Татьяна Замировская — «Свечи апокалипсиса»; Андрей Подшибякин — «Голодный мир»; новый роман Светланы Павловой.

Эдуард Веркин «Сорока на виселице» Издательство Inspiria Февраль

Эдуард Веркин — мастер атмосферного хоррора и лауреат премии в области фантастики «Новые горизонты» (которую получал из рук Джорджа Мартина). Действие нового романа происходит в мире, где побеждены болезни, войны, голод и старость. Смотритель заповедника Ян случайно попадает в состав Большого жюри, которое определяет, как дальше будет развиваться земная цивилизация. Например, стоит ли ставить эксперименты над мозгом человека ради дальнейшего освоения галактики? Тревожный и глубокий научно-фантастический текст.

Что еще выйдет в издательстве Inspiria: Майк Омер — «Позади тебя»; Виктор Дашкевич — «Див тайной канцелярии. Колдун Российской империи», сборник рассказов по популярному циклу про графа Аверина.

Ник Кейв, Шон О’Хаган «Вера, надежда и резня» Издательство «Азбука-Аттикус» Февраль-март

Диалоги великого (без всякого преувеличения) исполнителя с другом-журналистом. Байки из бурного прошлого, рассказы о том, как пишутся песни, размышления о боли, смерти и Боге. Возможно, самые духоподъемные «разговоры о важном» будущего года.

Что еще выйдет в издательстве «Азбука-Аттикус»: Антония Байетт — «Женщина, которая умела свистеть»; Жан-Мишель Генассия — «Будь что будет»; Вирджиния Вулф — «Как читать книги?»; Донато Карризи — «Воспитание бабочек».

Максим Жегалин «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» Издательство Individuum Март

Скандалы, интриги, расследования из жизни русских литераторов 100-летней давности. Серебряный век был богат на эксцентриков и оригиналов, даже фигуры первой величины порою творили невесть что. Все это стало материалом для множества мемуаров и литературных анекдотов, из которых и сплетается авантюрное повествование с Александром Блоком, Николаем Гумилёвым, Мариной Цветаевой и Михаилом Кузминым в главных ролях.

Что еще выйдет в издательстве Individuum: Джон Алек Бейкер — «Сапсан»; Даниэль Шрайбер — «Чувство дома. Как мы ищем свое место»; Афина Актипис — «Практическое руководство на случай апокалипсиса. Как пережить конец света и подготовиться к следующему».

Теа Сандет «Голос Вессема» Издательство «Кислород» Март

Постапокалиптический young adult в духе «Голодных игр». В давно разрушенном войной государстве с катастрофической безработицей и плохой экологией подростки продолжают верить в легенду про заброшенный город Вессем. Главной героине Рете предстоит его найти. Книга — победитель премии в области литературы young adult «Кислород-2024».

Что еще выйдет в издательстве «Кислород»: Пенн Койл — «Искра вечного пламени»; романы «Первоклассный адвокат» и «Медные монеты даруют миру покой» Му Сули, второй по популярности китайской писательницы после Мосян Тунсю.

Любовь Аркус «Блокада и кино» Издательство «Сеанс» Март

Текст Любови Аркус о блокадной кинохронике, основанный на двухлетней работе в архивах. Разговор с историком Петром Багровым о судьбах ленинградских кинематографистов — тех, кто уехал в эвакуацию, и кто во время блокады оставался в городе. Неопубликованные блокадные дневники режиссера Павла Клушанцева — автора футуристических фильмов о космосе 1960-х годов.

Что еще выйдет в издательстве «Сеанс»: пятый (финальный) том серии «Кино и контекст»; Пётр Лезников, Василий Степанов — «Петербург Балабанова. Путеводитель»; новая серия «История советского кино в жанрах и образах» — «Книга первая. Детектив».

Кристин Ханна «Женщины» Издательство «Фантом-Пресс» Апрель

Главный американский бестселлер 2024 года, не покидающий первые места в соответствующих списках. Героиня Фрэнсис — юная и наивная студентка школы медсестер, воспитанная в консервативной семье. Она отправляется на вьетнамскую войну, чтобы быть поближе к своему старшему брату. «Женщины» — это новый взгляд на войну во Вьетнаме, через истории жен, сестер и подруг американских военных.

Что еще выйдет в издательстве «Фантом-Пресс»: Эмма Клайн — «Гостья»; Амитав Гош — «Стеклянный дворец» и «Голодный прилив»; Ричард Руссо — «Дураки все»; Джонатан Коу — «Доказательство моей невиновности».

Джейсон Шрейер Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment Издательство «Бомбора» Апрель

Игровой журналист, автор книги «Кровь, пот и пиксели» рассказывает о взлете и падении Blizzard Entertainment — компании, которая создала Diablo и World of Warcraft; игровой империи с тысячами сотрудников, миллионами поклонников и миллиардами долларов продаж.

Что еще выйдет в издательстве «Бомбора»: Шон Хепберн, Венди Холден — «Одри Хепберн. Авторизованная биография»; две новинки психолога Татьяны Мужицкой — о выживании в офисе и правилах жизни в быстро меняющемся мире.

Евгения Некрасова «Улица Холодова» Издательство «Поляндрия No Age» Апрель

Дмитрий Холодов — журналист «Московского комсомольца», убитый в 1994-м после нашумевших расследований коррупции в Минобороны. Писательница Евгения Некрасова («Калечина-Малечина») выросла в том же подмосковном городе Климовске и училась в той же школе, что и Холодов. Спустя годы она возвращается к его истории и разговаривает с коллегами Холодова, чтобы понять, как изменилась российская журналистика, чем на самом деле были 1990-е и что с нами всеми стало.

Что еще выйдет в «Поляндрия No Age»: Ольга Птицева — «Весна воды»; Марк Принс — «Латинист»; Руфь Гринько — «Комната утешения»; Ольга Аристова — «Море волнуется раз».

Екатерина Манойло «Золотой мальчик» Издательство «Альпина.Проза» Апрель-май

В романе «Отец смотрит на Запад», который принес известность Екатерине Манойло, действие происходит в поселке на границе России и Казахстана. Теперь писательница открывает новую локацию: «Золотой мальчик» — книга о золотодобытчиках и контрабандистах, промышляющих в окрестностях Магадана.

Что еще выйдет в издательстве «Альпина.Проза»: Эмир Кустурица — «Зачем мне это надо? Дневники»; Ислам Ханипаев — «Среди людей»; Гюнтер Грасс — «Крысиха».

Си Джей Скьюз «Душистый горошек» Издательство «Дом историй» Весна

Триллер с черным юмором, сочетание «Американского психопата» с «Дрянью». По мотивам этого романа в 2024 году вышел мини-сериал «Дорогуша» с Эллой Пернелл. Главная героиня по имени Рианнон ведет секретный список тех, кого следует убить — от грубого водителя до бойфренда-изменника.

Что еще выйдет в издательстве «Дом историй»: Кент Харуф — «Хорал»; Алина Бронски — «Последняя любовь бабы Дуни»; серия ранее не переводившейся классики, стартующая с книги Уиллы Кэсер.

Бенхамин Лабатут «Камень глупости» Издательство Ad Marginem Весна-лето

Лабатут, пожалуй, самый известный сегодня чилийский писатель, автор нашумевших романов «MANIAC» и «Когда мы перестали понимать мир» о том, как ученые XX века подошли к черте непознаваемого и заглянули за нее. Его новый сборник эссе, название которого позаимствовано из картины Иеронима Босха, примерно о том же.

Что еще выйдет в издательстве Ad Marginem: Джефф Чанг — «Can’t Stop Won’t Stop. История хип-хоп-поколения»; Янис Варуфакис — «Технофеодализм»; Ролан Барт — «Удовольствие от текста»; Вальтер Беньямин — «Книга Пассажей».

Лоран Бине «Перспектива/ы» «Издательство Ивана Лимбаха» Июнь

Искусствоведческий детектив от французского романиста-интеллектуала (в предыдущих книгах которого ликвидировали нацистского преступника Гейдриха и искали потерянную рукопись Ролана Барта). Джорджо Вазари, автор непревзойденных жизнеописаний итальянских художников, ищет во Флоренции XVI века убийц живописца Понтормо.

Что еще выйдет в «Издательстве Ивана Лимбаха»: Анна Лардоттер — «Женщины в бою»; Андрес Неуман — «Однажды в Аргентине: роман»; Полина Барскова — «Сибиллы, или Книга о чудесных превращениях».

Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» Оригинальный проект Яндекс Книг Первая половина 2025 года

Сериал от двукратного финалиста «Большой книги» Шамиля Идиатуллина — фантастическая история о спасении мира. В конце 1980-х заскучавший в летние каникулы мальчик Серёга находит в лесу на траве табличку с надписью «Запретная зона». Запрет его, конечно, не останавливает, как не пугает его и то, что все это время за ним следует лиса. А зря.

Что еще выйдет в Яндекс Книгах: Александра Яковлева — «Дочери Колыбели»; К. А. Терина — «Юрга»; Саша Степанова — «Город вторых душ».

Пол Верт «1837 год в России: тихая революция» Издательство «Новое литературное обозрение» Первая половина 2025 года

Новый взгляд на российскую историю ХІХ века. Профессор Невадского университета Пол Верт обратил внимание на, казалось бы, не самый примечательный год российской истории. Но именно он неожиданно оказывается во многих отношениях ключевым: смерть Пушкина, пожар в Зимнем дворце, первая железная дорога, оперы Глинки — тихая революция, после которой Россия уже не будет прежней.

Что еще выйдет в издательстве НЛО: Максим Кронгауз, Ирина Фуфаева, Ольга Згировская, Алиса Мосолова — «Словарь феминитивов»; Дмитрий Травин — «История России от Ельцина до Батыя».

Саша Сулим «Обычные люди» Издательство «Альпина Паблишер» Июль

Книга по мотивам суперпопулярного (более миллиона подписчиков) YouTube-канала Саши Сулим, автора бестселлера «Безлюдное место» о поимке ангарского маньяка. На этот раз речь пойдет об историях маньяков и серийных убийц, а также о других громких уголовных делах.

Что еще выйдет в издательстве «Альпина Паблишер»: Елизавета Лихачёва — «Архитектурный ликбез»; Николай Кононов — «Код Дурова — 2»; Малкольм Гладуэлл — «Переломный момент: 20 лет спустя».

Роберт Макки «Экшен. Как создать динамичное произведение. Руководство для сценаристов, писателей и создателей компьютерных игр» Издательство «Альпина нон-фикшн» Октябрь

Самый известный специалист по текстам и сценариям в мире, автор «Истории на миллион долларов», «Диалога» и «Персонажа» теперь расскажет о секретах создания боевика с практическими примерами из «Крепкого орешка», «Звездных войн», «Темного рыцаря», «Матрицы» и «Мстители: Финал».

Что еще выйдет в издательстве «Альпина нон-фикшн»: Лев Данилкин — «Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой»; Крис Нашавати — «Будущее было сейчас»; Колин Джонс — «Падение Робеспьера: 24 часа в Париже времен Великой французской революции».

Мэтт Хейг «Невозможная жизнь» Издательство «Лайвбук» Октябрь

Роман Мэтта Хейга, автора бестселлера «Полночная библиотека». По словам Бенедикта Камбербэтча, новая книга — «ироничное и нежное любовное письмо к самому лучшему в человеке». Это история учительницы математики на пенсии, которая получает в наследство от погибшей подруги заброшенный дом на Ибице и уезжает туда с билетом в один конец, чтобы разгадать тайны этого места.

Что еще выйдет в издательстве «Лайвбук»: Хуан Габриэль Васкес — «Оглянуться назад»; Алина Грабовски — «Сначала женщины и дети»; Фульвио Эрвас — «Пока воды Венеции тихие».

Персиваль Эверетт «Джеймс» Издательство Corpus Ноябрь

Персиваль Эверетт — писатель, по роману которого снят фильм «Американское чтиво» (2023; «Оскар» за лучший адаптированный сценарий). «Джеймс» — роман-финалист Букеровской премии, остросюжетное переосмысление «Приключений Гекльберри Финна», рассказанное с точки зрения раба Джима. Уже куплены права на экранизацию, продюсером выступит Стивен Спилберг.

Что еще выйдет в издательстве Corpus: Ричард Докинз — «Книги украшают жизнь»; Майкл Каннингем — «День»; Чаран Ранганат — «Почему мы помним»; Томас Мейер — «Ханна Арендт».

Саяка Мурата «Исчезающий мир» Издательство Popcorn books Вторая половина года

Новый роман японской писательницы Саяки Мураты, автора «Человека-комбини», «Церемонии жизни» и «Земляноидов». На этот раз об альтернативной Японии, где исчез секс между супружескими парами, а все дети рождаются путем искусственного оплодотворения.

Что еще выйдет в издательстве Popcorn books: Андре Асиман — «Джентльмен из Перу»; Се Дунлинь — «Магазинчик богов»; Фейт Гарднер — «Эхо наших жизней».

Сьюзен Таубес «Плач по Джулии» Издательство «Подписные издания» В течение года

Сюрреалистическая повесть Сьюзен Таубес (мы писали о ее романе «Развод» в списке лучших книг 2024 года) о взрослении девочки, в голове которой с рождения заточено бесплотное бесполое сознание — то ли ангел, то ли демон. Сэмюэл Беккет назвал это произведение «творением природного гения». В книгу также войдут рассказы Таубес.

Что еще выйдет в издательстве «Подписные издания»: Мэри Шелли — «Фолкнер»; Алекс Росс — «Вагнеризм. Искусство и политика в тени музыки»; Антуан Компаньон — «Демон теории. Литература и здравый смысл».

Авторы: Кристина Ятковская, Юрий Сапрыкин