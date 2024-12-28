Изумрудный город против страны Оз: как Александр Волков русифицировал сказку про Элли с Тотошкой и превзошел оригинал

Своеобразный культурный трансфер сказки произошел благодаря второй редакции 1959 года, в которой впервые появились знаменитые рисунки Леонида Владимирского. С тех пор повести об Изумрудном городе воспринимаются в неразрывной связи с этими иллюстрациями. Волков и Владимирский вступили в уникальный творческий симбиоз: художник не только иллюстрировал текст, но и позволял себе вмешиваться в процесс его написания. Например, Волков изначально планировал двенадцать подземных королей, но Владимирский предложил вариант с семью — по числу цветов радуги, поскольку это можно было обыграть в иллюстрациях. Волков, в свою очередь, уже не мыслил своих текстов без графики Владимирского. Собственно, как раз в конце 50-х Волков вышел на пенсию и начал активно писать сиквелы: в 63-м вышел «Урфин Джюс», в 64-м — «Семь подземных королей», в 68-м — «Огненный бог Марранов»; именно с этими изданиями 60-х, проиллюстрированными Владимирским, и ассоциируется Волков у следующих поколений читателей.