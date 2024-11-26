«Как приручить дракона» теперь не анимация, а игровой фильм! Рассказываем, кто его снимает и зачем

В июне 2025 года в кинотеатральный прокат выйдет игровой фильм «Как приручить дракона». Это полнометражный игровой ремейк одноименного мультфильма 2010 года, который, в свою очередь, основан на одноименной книжной серии британской писательницы Крессиды Коуэлл. Кинопоиск рассказывает, что известно о фильме, кто участвует в его производстве и зачем он вообще появился на свет.

О чем будет фильм

Официальный синопсис гласит: «На суровом острове Олух викинги и драконы на протяжении поколений были злейшими врагами, пока однажды Иккинг Кровожадный Карасик III — изобретательный, но всеми забытый сын вождя Стоика Обширного — не бросает вызов многовековой традиции, заведя дружбу с Беззубиком, устрашающим драконом породы ночная фурия. Их маловероятная связь раскрывает истинную природу драконов и грозит пошатнуть сами основы общества викингов».

Анимационная версия «Как приручить дракона» рассказывала ровно ту же историю. Судя по репортажам со съемок и первому трейлеру, полнометражный фильм как минимум в отдельных сценах будет покадровым ремейком мультфильма. Но авторы и исполнители главных ролей продолжают утверждать обратное. «Это самостоятельный фильм, и каждый из нас предлагает собственную интерпретацию своего персонажа. Мы не собираемся снимать покадровый повтор первоисточника. Тому, кто в этом заинтересован, я бы посоветовала пересмотреть оригинальный мультфильм», — уверяет актриса Нико Паркер, играющая роль Астрид, подруги Иккинга.

Кто участвует в производстве фильма

Кадр со съемок фильма «Как приручить дракона»

Автор сценария и режиссер полнометражного фильма — канадский кинематографист Дин ДеБлуа, он же один из создателей анимационной франшизы «Как приручить дракона». Совместно с Крисом Сандерсом он написал сценарий и поставил оригинальный мультфильм, а затем уже в одиночку написал и снял оба его сиквела. Для ДеБлуа грядущий фильм станет дебютом в полнометражном игровом кино, вся его предыдущая карьера связана с анимацией. Помимо «Как приручить дракона», он выступил одним из сценаристов «Мулан» и также в соавторстве с Сандерсом создал «Лило и Стича». Все три части «Как приручить дракона» принесли ДеБлуа номинации на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», но заветная статуэтка так ни разу ему и не досталась. Саундтрек ремейка создал композитор Джон Пауэлл, который также работал над анимационной версией и специально для фильма написал новые музыкальные композиции.

Исполнительными продюсерами фильма выступают Адам Сигел и Марк Э. Платт. Платт — опытный продюсер, в портфолио которого есть и Пулитцеровская премия за мюзикл «Вечная петля», и премия «Тони» за мюзикл «Визит оркестра», и три номинации на «Оскар». Спродюсированные им ленты «Шпионский мост», «Ла-Ла Ленд» и «Суд над чикагской семеркой» боролись за победу в категории «Лучший фильм».

Кто кого играет

Мэйсон Темз (справа)

Юного викинга Иккинга играет молодой актер Мэйсон Темз. Ему всего 17 лет, но он уже успел сняться в главной роли в хорроре «Черный телефон» и засветиться в первых двух сезонах ремейка «Крутого Уокера» в роли молодой версии главного героя.

Роль его будущей возлюбленной Астрид досталась 19-летней актрисе Нико Паркер. Нико дебютировала на экране в 15 лет в ремейке диснеевского «Дамбо», снялась в мини-сериале «Третий день» и исполнила роль Сары, дочери Джоэла, в первом сезоне «Одних из нас». Кастинговое решение вызвало ряд критических высказываний в социальных сетях, поскольку смуглая шатенка Паркер мало похожа на анимационную версию Астрид. За Нико вступился Дин ДеБлуа, который заявил, что создатели «выбирали актеров, которые лучше всего воплощали дух и индивидуальность персонажей»: «И вообще племя викингов в нашем фильме состоит из потомков лучших охотников на драконов, собранных со всех мест, докуда когда-либо добирались викинги. А как мы знаем из уроков истории, викинги странствовали много и далеко, активно смешиваясь с другими культурами».

Пожалуй, самый известный актер в составе «Как приручить дракона» — это звезда «300 спартанцев» Джерард Батлер, который сыграет Стоика Обширного, отца Иккинга и вождя викингов. Выбор Батлера на роль фанаты одобрили. Актер ранее озвучивал того же героя во всех трех анимационных фильмах франшизы.

Другие роли в фильме исполнят:

Зачем нужен ремейк

В последнее десятилетие игровые ремейки анимационных фильмов стали привычным явлением для Голливуда, но в большинстве случаев между выходами оригинала и ремейка проходило несколько десятилетий («Золушка», «Дамбо», «Король Лев» и другие). Третья часть «Как приручить дракона» вышла только в 2019 году. Однако, видимо, слишком уж заманчивой представлялась возможность заработать на успешной франшизе. Три анимационных фильма собрали больше полутора миллиардов долларов в прокате и были очень тепло приняты как прессой, так и зрителями. Рейтинг трилогии на Rotten Tomatoes составляет 99%, 92% и 90% соответственно.

Dreamworks уже давно вывела франшизу за пределы кинотеатров: три анимационных сериала по мотивам фильмов насчитывают в общей сложности 22 сезона и 223 эпизода (заключительный сезон мультсериала «Драконы: Девять миров» вышел в декабре 2023 года).

Любопытно, что ранее Дин ДеБлуа негативно высказывался о ремейках. В 2020 году режиссер принял участие в виртуальном мастер-классе Variety и сказал следующее: «Мне неинтересны ремейки, я их не особо-то и смотрю. Не хочу умалять талант или вложенный в производство ремейков упорный труд режиссеров, съемочной группы и актеров, но само их существование кажется мне ленью со стороны студии. Легко вернуться к успешному проекту, в создание которого действительно талантливая команда вложила много лет упорного труда, а затем переделать это, но для меня ремейк — это упущенная возможность дать миру что-то оригинальное. Меня невообразимо злит, когда способные идти на риски студии предпочитают на эти риски не идти. Ну и вообще, наличие ремейков мультфильмов словно бы предполагает, что анимационная версия — это низшая форма кино по сравнению с дорогим глянцевым фильмом с настоящими актерами».

Решение создать игровой ремейк мультфильма ДеБлуа сейчас объясняет так: «Мне показалось, что это потрясающая возможность не только дебютировать в полнометражном кино, но и вернуться в мир, по которому я, честно говоря, успел очень сильно соскучиться».

Автор: Алексей Ионов