50 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2025 года

В конце 1970-х четыре сестры — домохозяйка, учительница икебаны, библиотекарь и официантка — впервые за долгое время собираются вместе. Они догадываются, что у их пожилого отца появились любовница и внебрачный ребенок, но решают скрыть свои подозрения от матери. Встречу женщин омрачает не только эта ситуация, но и воспоминания о старых разногласиях. Подобно буддистским полубогам асурам, символизирующим сильные страсти и негативные эмоции, сестры начинают конфликтовать и выяснять отношения друг с другом. Японская семейная драма Хирокадзу Корээда, чьи «Магазинные воришки» были удостоены «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Одну из главных ролей исполнила Риэ Миядзава, наиболее известная по «Сумрачному самураю». Сериал снят по роману Кунико Мукоды, который дважды экранизировали — и в формате сериала, и в виде полного метра.