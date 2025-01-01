50 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2025 года

Секретный фантастический проект Винса Гиллигана, «Чужой: Земля», марвеловские зомби, перезагрузка «Сорвиголовы», приквел «Оно» и новое шоу во вселенной «Игры престолов». Рассказываем, какие зарубежные сериалы все будут обсуждать и смотреть на протяжении 2025 года. А самым ожидаемым российским сериалам посвятим отдельный материал.
10 главных оригинальных новинок
Премьера: Max — с 9 января
Процедурал о буднях сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Питтсбурге. Один эпизод охватывает 15-часовую смену, во время которой герои спасают пациентов и пытаются справиться с личными кризисами. Продюсирует и исполняет главную роль в сериале Ноа Уайли, долгие годы игравший доктора Джона Картера в «Скорой помощи». Кроме того, над шоу работали и другие создатели культового сериала 1990-х — Р. Скотт Геммилл, Майкл Хиссрич и Джон Уэллс. Из-за этого вдова шоураннера «Скорой помощи» Майкла Крайтона подала на авторов в суд за создание сиквела без упоминания в титрах ее мужа. Warner Bros. Television заявила, что «Больница Питт» — оригинальное шоу.
Премьера: Netflix — c 20 февраля (премьера всех серий)
Политический триллер сценариста «Нарко» Эрика Ньюмана и первый сериал в фильмографии Роберта Де Ниро. Его герой, бывший президент США, ищет организаторов крупнейшей террористической кибератаки, в которой погибло больше 3 тысяч человек. В мини-сериале также сыграли Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон, Анджела Бассетт, Мэттью Модайн и Джоан Аллен.
Премьера: Apple TV+ — c 26 марта
Комедия о фабрике грез, написанная дуэтом Эвана Голдберга и Сета Рогена. Последний играет нового руководителя студии Continental Studios, который пытается продолжать снимать полнометражное кино, когда оно стремительно теряет значимость. Знаменитости играют сами себя — от Мартина Скорсезе и Рона Ховарда до Зака Эфрона и Шарлиз Терон. Кроме того, крупные роли достались Кэтрин О’Харе, Кэтрин Хан и Айку Баринхолцу.
Премьера: Apple TV+ — 2025
Создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» возвращается в Альбукерке, штат Нью-Мексико. О сюжете ничего не известно, но по жанру это будет научная фантастика (в свое время Гиллиган работал над «Секретными материалами»). Проект получил рабочее название Wycaro 339, а главные роли вроде как сыграют Рэй Сихорн (Ким Уэкслер в «Соле») и Каролина Выдра («Доктор Хаус», «Настоящая кровь»).
Премьера: Netflix — 2025
Комедия о профессиональном гольфисте, который становится лицом проблемной лиги. Детали сюжета пока не раскрываются, но сериал делают не последние люди. Шоураннерами и исполнителями главных ролей стали Уилл Феррелл и Рами Юссеф («Рами», «Мо»), а в число продюсеров вошел Райан Джонсон, автор «Достать ножи» и «Покерфейса».
Премьера: Amazon Prime Video — 2025
Третий сериал в 2025-м по мотивам Артура Конана Дойля после «Шерлока и дочери» и «Ватсона». Впрочем, в его основе лежит серия романов Энди Лейна о молодом Холмсе, а не оригинальные детективы. За режиссуру отвечает Гай Ричи, однако сериал не связан с его дилогией, где сыщика сыграл Роберт Дауни-мл. В этой версии Шерлок (Хиро Файнс Тиффин из трилогии «После» и «Министерства неджентльменских дел») — недисциплинированный 19-летний студент Оксфорда, который расследует убийство в альма-матер и выходит на международный заговор. Родителей героя играют Наташа Макэлхоун и Джозеф Файнс, а брата Майкрофта — Макс Айронс. В сериале также появятся Колин Фёрт, Цэн Цзинэ и Донал Финн в роли Мориарти. Шоураннером выступил Мэттью Паркхилл, номинированный на «Золотую малину» за «Аферу Оливера Твиста».
Премьера: Hulu, Disney+ — осень 2025
Спортивная комедия Глена Пауэлла и Майкла Уолдрона («Локи», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). После того как квотербек Расс Холлидей лишается футбольной карьеры из-за плохого поведения, он придумывает себе новый образ приветливого и усатого футболиста Чада Пауэрса и отправляется играть в неудачливую команду. В основу сериала лег скетч с участием игрока в американский футбол Илая Мэннинга. Пауэлл, разумеется, сам сыграл главного героя — в ромкоме «Я не киллер» актер уже продемонстрировал любовь к гриму и переодеваниям. Также в шоу появятся Стив Зан и Клейн Кроуфорд.
Премьера: Amazon Prime Video — 2025
Криминальная драма о нескольких поколениях бандитских семей, связанных убийствами и преступлениями прошлого. Экранизация реалистичных комиксов Эда Брубейкера Criminal, на которой автор выступил шоураннером вместе с Джорданом Харпером («Менталист», «Готэм»). В актерский состав вошли Чарли Ханнэм, Адриа Архона, Эмилия Кларк, Люк Эванс, Ричард Дженкинс и Джон Хоукс. Первую половину сезона поставили Анна Боден и Райан Флек («Капитан Марвел», «Полу-Нельсон»), а вторую — Ди Риис («Ферма „Мадбаунд“»).
Премьера: Netflix — 2025
Владелец популярного нью-йоркского заведения Джейк (Джуд Лоу) впускает обратно в свою жизнь хаотичного брата Винса (Джейсон Бейтман), который быстро принимается все рушить. За режиссуру отвечали ветераны «Озарка» Бейтман, Бенджамин Семанофф и Лора Линни, а также Джастин Курзель. Сценарий написал Зак Бэйлин, чей совместный триллер с Лоу и Курзелем «Безмолвное братство» участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Премьера: Netflix — 2025
Новый комедийный мультсериал Рафаэля Боб-Ваксберга, создателя «Коня БоДжека». За анимацию снова отвечает аниматор Лиза Ханауолт и студия ShadowMachine. Официальный синопсис не раскрывает деталей: «Комедия о многих годах из жизни одной семьи. Об общей истории, внутренних шутках и старых ранах. Если у вас когда-либо были мать, отец, сестра, брат, партнер или ребенок, то это шоу для вас. Кстати, позвоните кому-нибудь из них — это вас не убьет!»
Новые сериалы в больших франшизах
Премьера: NBC — с 23 февраля
Второй спин-офф популярной юридической драмы «Форс-мажоры» (первый, «Пирсон», продержался в эфире всего один сезон). Главный герой — Тед Блэк (Стивен Амелл, звезда «Стрелы»), бывший прокурор из Нью-Йорка, который переехал в Лос-Анджелес. Из-за кризисного положения фирмы он вынужден пойти на сотрудничество с людьми, которых он недолюбливает. Шоураннером спин-оффа выступил Аарон Корш, создатель оригинального сериала.
Премьера: Disney+ — с 4 марта
13-й сериал в киновселенной Marvel и многострадальный ребут сериала Netflix. Слепой адвокат из Адской кухни Мэтт Мёрдок вновь сражается с бывшим криминальным боссом Уилсоном Фиском, который теперь решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио вновь сыграют своих героев. Кроме того, вернутся Джон Бернтал (Каратель), Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж), Элден Хенсон (Франклин «Фогги» Нельсон). Большую часть серий снял тандем Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда («Локи», «Лунный рыцарь», «Паранормальное»), а шоураннером стал Дарио Скардапейн («Память», «Каратель»).
Премьера: Disney+ — с 24 июня
14-й сериал в киновселенной Marvel. Гениальная изобретательница Рири Уильямс (Доминик Торн) создает технологии в духе Тони Старка и сражается с суперзлодеем Капюшоном (Энтони Рамос). Героиня уже дебютировала в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки». В сериале также сыграет Олден Эренрайк из «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Шоураннером стала Чинака Ходж («Клуб полуночников», «Сквозь снег»).
Премьера: Disney+ — декабрь
17-й сериал в киновселенной Marvel рассказывает о новом герое — обладателе суперсил, актере и каскадере Саймоне Уильямсе, который хочет получить главную роль в супергеройском сериале. Чудо-человека сыграет Яхья Абдул-Матин II из «Акваменов», «Матрица: Воскрешение» и «Хранителей». Также в сериале появится неудачливый актер Тревор Слэттери (Бен Кингсли), который изображал из себя Мандарина в «Железном человеке 3». Эду Харрису достался образ агента главного героя. Производством занимаются Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).
Премьера: Disney+ — 2025
Фантастический хоррор, действие которого разворачивается спустя 16 лет после событий «Чужой: Завет» и за два года до первой встречи ксеноморфа с Эллен Рипли в оригинальном «Чужом». По сюжету загадочный космический модуль падает на Землю, где его находят молодая женщина и группа солдат. Сидни Чендлер из «Шугара» сыграла главную героиню, Тимоти Олифант — ее синтетика-ментора, а Алекс Лоутер из «Конца ***го мира» — солдата. Шоураннером и одним из режиссеров выступил автор сериала «Фарго» Ной Хоули.
Премьера: HBO, Max — 2025
Второй спин-офф «Игры престолов» после «Дома Драконов», в основу которого лег одноименный цикл коротких историй Джорджа Р. Р. Мартина. Действие разворачивается примерно за сотню лет до начала главного сериала. Главные герои — рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его оруженосец, мальчик по прозвищу Эгг (Декстер Сол Анселл). Под этим именем скрывается Эйегон V Таргариен — будущий король Вестероса и дедушка Эйериса II, которого убьет Джейме Ланнистер. Половину сезона поставил Оуэн Харрис (эпизоды «Сан-Джуниперо» и «Бросок гадюки» из «Черного зеркала»). Известно, приквел состоит из шести серий, а сам Мартин выступает исполнительным продюсером вместе с Райаном Кондалом, шоураннером «Дома Дракона».
Премьера: Paramount+ — 2025
12-й по счету сериал в культовой сай-фай-франшизе. Действие развернется в XXXII веке, когда Звездный флот и Объединенная федерация планет пытаются оправиться от разрушительных событий (см. сериал «Дискавери»). В центре сюжета окажется первый за век набор кадетов в Академии Звездного флота. В фантастическое приключение отправятся Холли Хантер, Пол Джаматти и Татьяна Маслани. Из знакомых лиц вернется экстренная медицинская голограмма Доктор из «Вояджера» (Роберт Пикардо). За сериал отвечает постоянный куратор франшизы Алекс Куртцман.
Премьера: Showtime — 2025
Сериальная вселенная «Декстера» продолжает ветвиться. Новое шоу станет прямым продолжением «Новой крови» (а совсем недавно вышел «Первородный грех» про молодость знаменитого маньяка). Видимо, в сиквеле Декстер все-таки выйдет из комы — Майкл С. Холл повторит свою коронную роль. Предполагается, что в новых сериях заглавный герой вступит в противостояние со своим сыном Гаррисоном (Джек Элкотт).
Премьера: Amazon Prime Video — 2025
Фантастический мини-сериал, который станет продолжением «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Как можно догадаться из названия, действие развернется спустя 50 лет после событий последнего фильма. Шоураннером назначена Силка Луиза (Halo, «Сияющие»), а Скотт и сценарист Майкл Грин остались во франшизе в качестве продюсеров. Сюжет держится в тайне. Известно, что Мишель Йео сыграет репликанта, чей срок службы подходит к концу, а Хантер Шафер изобразит беглянку, которую заботит будущее брата. В число актеров также вошел Том Бёрк из «Фуриосы».
Премьера: HBO, Max — 2025
Приквел хоррор-дилогии «Оно», действие развернется в 1960-х. Точный сюжет пока неизвестен, но Билл Скарсгард вернется в образе демонического клоуна Пеннивайза. Главные роли сыграют Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу и Крис Чок. Кресло шоураннера делят Джейсон Фукс («Аргайл: Супершпион», «Чудо-женщина») и Брэд Кэйн («Полиция Токио»). Андрес Мускетти поставит четыре эпизода из девяти запланированных.
Анимация
Премьера: Disney+ — с 29 января
Действие разворачивается в альтернативной по отношению к КВМ вселенной, где шефство над недавно получившим суперспособности Питером Паркером взял не Тони Старк, а Норман Озборн. В шоу появятся Сорвиголова, Доктор Осьминог, Скорпион и Доктор Стрэндж. Человека-паука озвучил Хадсон Темз (его же голосом супергерой говорил в «Что, если…?»). Сериал Джеффа Траммелла («Дом совы», «Амфибия») уже продлен на второй сезон.
Премьера: Disney+ — с 19 февраля
Анимационный спортивный сериал Pixar про школьную команду по софтболу (похожая на бейсбол игра с более мягким мячом). Каждая серия выполнена в своем запоминающемся стиле и рассказывает об отдельном герое. Производством занимались Пит Доктер («Головоломка», «Вверх», «Душа») и Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ·И»). Всего будет восемь 20-минутных серий.
Премьера: Netflix — апрель
Мультсериал для взрослых в жанре темного фэнтези, основанный на одноименной серии игр от Capcom. По сюжету профессиональный охотник на демонов жаждет отмщения за гибель своей семьи. В мультсериале также появятся Вергилий и Леди. Главного героя озвучивает Джонни Йонг Бош, а не Рубен Лэнгдон, голос Данте в англоязычных версиях игр. Шоураннером выступил Ади Шанкар («Кастлвания», «Кастлвания: Ноктюрн»).
Премьера: Disney+ — с 6 августа
Еще один анимационный сериал Marvel познакомит зрителей с особыми воинами африканского государства Ваканда, которые на протяжении всей истории путешествовали по миру в поисках артефактов из металла вибраниума. Мини-сериал из четырех эпизодов будет больше связан с мифологией фильмов, чем другие мультсериалы Marvel, где действие происходило в альтернативных мирах. За производство отвечал постановщик обеих «Черных Пантер» Райан Куглер.
Премьера: Disney+ — с 3 октября
Анимационная антология «Что, если…?» завершилась в декабре 2024 года, зато на стриминге выйдет ее ответвление. Действие развернется в альтернативной вселенной, которую нам уже показывали в одном из эпизодов антологии. В ней почти все марвеловские персонажи пали жертвой зомби-апокалипсиса, а выжила лишь небольшая группа супергероев и суперзлодеев. В мультсериале будет всего четыре эпизода, шоураннером выступил Зеб Уэллс (автор многочисленных комиксов Marvel), а на экране появятся Красный Страж, Мисс Марвел, Капитан Америка, Соколиный глаз и многие другие.
Премьера: Crunchyroll — 2025
Аниме по мотивам одноименной манги Камомэ Сирахамы. Действие происходит в мире, где магом можно стать, изучив заклинания, но обычные люди уверены, что волшебниками не становятся, а рождаются. Девочка Коко узнаёт этот секрет и становится подмастерьем колдуна, который преследует преступника.
Продолжения
«Разделение», 2-й сезон
Премьера: Apple TV+ — c 17 января
Неожиданный хит Apple TV+ про антиутопичный work-life balance. Судя по трейлеру, Марк Скаут (Адам Скотт) и его коллеги (Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Джон Туртурро и другие) вернутся в свой безрадостный офис, но как именно и зачем — это нам еще предстоит узнать. Первый сезон завершился чередой очень интригующих клиффхэнгеров, а в новых сериях режиссеру Бену Стиллеру и шоураннеру Дэну Эриксону предстоит ответить на несколько вопросов — в том числе приоткрыть завесу тайны, которая скрывает сущность компании Lumon. Второй сезон задержался не только из-за голливудской забастовки сценаристов, но и из-за ссоры Эриксона и сценариста Марка Фридмана; также к креативной команде сериала присоединился Бо Уиллимон, соавтор «Карточного домика».
«Белый лотос», 3-й сезон
Премьера: HBO — с 16 февраля
Сатирическая антология Майка Уайта уже побывала на Гавайях и Сицилии, а в третьем сезоне едет в Таиланд. Сквозной героиней станет менеджер «Белого лотоса» в исполнении Наташи Ротуэлл (она уже была в первом сезоне), а вот Дженнифер Кулидж, увы, в новых сериях не вернется. Шоураннер обещал, что сезон станет исследованием восточного концепта смерти и будет более безумным. Актерский состав, как всегда, колоритный — Лесли Бибб, Уолтон Гоггинс, Паркер Поузи, Кэрри Кун, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Патрик Шварценеггер и другие. А вот роль русского инструктора йоги досталась Юлиану Костову («Тень и кость»), который заменил уволенного из сериала Милоша Биковича.
«Андор», 2-й сезон
Премьера: Disney+ — c 22 апреля
Второй и финальный сезон самого сурового сериала во вселенной «Звездных войн». Новые серии охватят четыре года жизни (вплоть до событий фильма «Изгой-один») шпиона-повстанца Кассиана Андора (Диего Луна), который продолжает бороться против Империи. Изначально сериал должен был вернуться в 2024-м, но был отложен из-за все той же забастовки.
«Одни из нас», 2-й сезон
Премьера: HBO — в начале года
Экранизация культовой видеоигры The Last of Us смогла привлечь к франшизе новую аудиторию и стала самым просматриваемым первым сезоном среди всех проектов HBO. Шоураннеры Крейг Мэйзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (один из создателей первоисточника) решили подойти к продолжению грамотно и не торопиться — второй сезон будет основан на The Last of Us Part II, но события игры настолько масштабны, что потребуется и третий сезон (он еще не анонсирован официально). В новых сериях Джоэл (Педро Паскаль) столкнется с последствиями своих поступков, а Элли (Белла Рэмзи) повзрослеет и начнет отдаляться от своего опекуна. Новую героиню Эбби сыграет Кейтлин Дивер («Невозможно поверить»).
«Очень странные дела», 5-й сезон
Премьера: Netflix — 2025
Один из главных оригинальных проектов стриминга завершится в 2025-м — братья Даффер обещают эпический финал. О сюжете пока известно лишь то, что события развернутся спустя год после окончания четвертого сезона. Актриса Майя Хоук заявила, что каждая из восьми серий будет похожа на отдельный эпический фильм. Один из эпизодов поставил Фрэнк Дарабонт, режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка».
«Уэнсдэй», 2-й сезон
Премьера: Netflix — 2025
В 2022-м готический сериал Альфреда Гофа и Майлза Миллара про мрачную девушку-социопатку из прославленной семейки Аддамс стал одним из главных хитов Netflix. Во втором сезоне к актерскому составу шоу присоединятся Стив Бушеми в роли нового директора академии «Невермор» и Леди Гага — ее переработанная песня Bloody Mary звучала в вирусном танце главной героини, который разошелся в соцсетях (но не в самом сериале!). Дженна Ортега, сыгравшая Уэнсдэй, рассказывала, что новые серии станут еще мрачнее и масштабнее. Тим Бёртон, снявший половину первого сезона, снова срежиссировал четыре эпизода.
«Рассказ служанки», 6-й сезон
Премьера: Hulu — 2025
Антиутопический сериал Брюса Миллера по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд подходит к концу. Шестой и финальный сезон порядком задержался — премьера пятого состоялась еще в 2022-м, но должен поставить точку в истории Джун (Элизабет Мосс) и антиутопической Америки будущего.
Что еще посмотреть:
«Ночной агент», 2-й сезон (Netflix, 23 января). Продолжение шпионского сериала про агента ФБР Питера Сазерленда (Гэбриел Бассо).
«Шершни», 3-й сезон (Showtime — c 15 февраля). В новых сериях создатели сериала о девушках, которые после авиакатастрофы вынуждены выживать в мрачном лесу, пообещали раскрыть несколько ключевых тайн.
«Медведь», 4-й сезон (Hulu, июнь). Пока новые сезоны других сериалов приходится ждать пару лет, кулинарная драма Кристофера Сторера отличается завидным постоянством.
«Игра в кальмара», 3-й сезон (Netflix, 2025). Финал корейского хита стриминга; третий сезон снимался параллельно со вторым.
«One Piece. Большой куш», 2-й сезон (Netflix, 2025). Продолжение комедийного приключенческого сериала по мотивам популярной манги.
«Ведьмак», 4-й сезон (Netflix, 2025). Многострадальный фэнтези-эпик лишился Генри Кавилла, которого заменил Лиам Хемсворт; следующий пятый сезон станет для сериала финальным.
«Черное зеркало», 7-й сезон (Netflix, 2025). Новые серии фантастической сатиры Чарли Брукера; один из эпизодов станет продолжением «USS Каллистер» из четвертого сезона.
«Песочный человек», 2-й сезон (Netflix, 2025). Экранизация культового комикса отмененного Нила Геймана вернется с новыми сериями.
«Ты», 5-й сезон (Netflix, 2025). Завершение криминального хита стриминга о серийном убийце и сталкере Джо Голдберге.
«Миротворец», 2-й сезон (HBO, август). Второй сезон хулиганской супергероики Джеймса Ганна развернется в обновленной киновселенной DC; как в таком случае быть с первым — пока не совсем понятно.
«И просто так», 3-й сезон (HBO, 2025). Продолжение спин-оффа «Секса в большом городе».
«Репетиция», 2-й сезон (HBO, 2025). Чего ожидать от странного док-проекта Нэйтана Филдера, не знает никто, но первый сезон был одним из самых интригующих шоу 2022 года.
«Покерфейс», 2-й сезон (Peacock, 2025). К актерскому составу детектива Райана Джонсона присоединились Джанкарло Эспозито, Кумэйл Нанджиани, Кэти Холмс и Габи Хоффманн.
«Неуязвимый», 3-й сезон (Amazon Prime Video, 2025). Мультсериальная экранизация дерзкой супергероики Роберта Киркмана.
«Поколение „Ви“», 2-й сезон (Amazon Prime Video, 2025). Продолжение спин-оффа «Пацанов» выйдет до финального сезона основного сериала (он, вероятно, закончится в 2026-м).
Другие премьеры
Премьера: The CW, Discovery+ — с 1 января
Детективный сериал с Дэвидом Тьюлисом (Римус Люпин в «Гарри Поттере») в роли Шерлока Холмса. На этот раз великий сыщик объединяется с представительницей коренных американских народов Амелией (Блю Хант), чтобы с ее помощью раскрыть заговор Мориарти (Дюгрей Скотт). Новая напарница недавно потеряла мать и преследует собственную цель: она хочет доказать, что Холмс ее отец.
Премьера: Sky Atlantic / Peacock — с 2 января
ВВ декабре 1988 года американский Boeing 747, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался в воздухе над шотландским городком Локерби. Среди 259 погибших пассажиров и членов экипажа была 23-летняя Флора, летевшая на Рождество к своему бойфренду. После трагедии отец девушки, врач Джим Свайр (Колин Фёрт), посвящает свою жизнь расследованию теракта, настаивает на невиновности осужденного по этому делу ливийца (Ардалан Эсмаили), а в 1990 году проносит на борт самолета муляж бомбы, чтобы доказать, что безопасность аэропорта Хитроу не улучшилась. Биографическую драму поставили Отто Батхёрст (Halo, «Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс», «Виктория»). Оскароносный британец Фёрт уже получил комплименты от Джима Свайра: 88-летний активист побывал с семьей на съемочной площадке, посмотрел сериал и особенно высоко оценил игру актера.
Премьера: tvN — с 4 января
Акушер Кон Рён отправляется на космическую станцию в качестве туриста. На самом деле у него есть тайная миссия, о которой он никому не рассказывает. На космической станции его встречает Ева Ким — строгий командир-перфекционист, руководящий командой ученых. Среди них — Кан Кан-Су, исследователь фруктовых мушек и сын семьи, управляющей крупной финансовой компанией. Сай-фай-мелодрама от режиссера «Я псих, но это нормально».
Премьера: ITV — с 5 января
Две пары обнаруживают, что их сыновей при рождении перепутали в больнице. Шокированные родители сталкиваются с дилеммой: вернуть биологического ребенка или продолжать воспитывать чужого. Чтобы принять решение, супруги Пит (Джеймс Нортон) и Мэдди (Нив Алгар) хотят поближе узнать другую семью и вскоре понимают, что Майлзу (Джеймс МакАрдл) и Люси (Джессика Браун-Финдли) нельзя доверять. Британский психологический триллер снят по одноименному бестселлеру Дж. П. Делейни.
Премьера: Netflix — 9 января (премьера всех серий)
В конце 1970-х четыре сестры — домохозяйка, учительница икебаны, библиотекарь и официантка — впервые за долгое время собираются вместе. Они догадываются, что у их пожилого отца появились любовница и внебрачный ребенок, но решают скрыть свои подозрения от матери. Встречу женщин омрачает не только эта ситуация, но и воспоминания о старых разногласиях. Подобно буддистским полубогам асурам, символизирующим сильные страсти и негативные эмоции, сестры начинают конфликтовать и выяснять отношения друг с другом. Японская семейная драма Хирокадзу Корээда, чьи «Магазинные воришки» были удостоены «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Одну из главных ролей исполнила Риэ Миядзава, наиболее известная по «Сумрачному самураю». Сериал снят по роману Кунико Мукоды, который дважды экранизировали — и в формате сериала, и в виде полного метра.
Премьера: Netflix — 9 января (премьера всех серий)
Неовестерн о покорении Дикого Запада. Центральным событием сериала станет резня в Маунтин-Медоуз, произошедшая в 1857 году. Тогда на территории нынешнего штата Юта по приказу лидера мормонской общины Бригама Янга было убито больше ста мирных переселенцев. Одна из главных героинь, женщина по имени Сара, попытается защитить своего маленького сына и найти пропавшего мужа. Над сериалом работали режиссер «Хэнкока» и «Глубоководного горизонта» Питер Берг и сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит. Среди пионеров — Бетти Гилпин, Тейлор Китч, Джай Кортни, Шей Уигэм и Дэйн ДеХаан.
Премьера: Apple TV+ — с 22 января
Аспирант-математик Эдвард Брукс (Лео Вудалл) вот-вот совершит открытие, которое позволит ему получить доступ к каждому компьютеру в мире. Однако молодой человек подозревает, что некто пытается уничтожить его исследование до того, как оно будет закончено. Вместе с агентом АНБ (Куинтесса Суинделл) Брукс начинает распутывать заговор, в центре которого оказался. Триллер создали Стив Томпсон («Убийство по Фрейду») и Брэйди Худ («Молодой Морс»). В шоу также снялись Марта Плимптон, Гарри Ллойд и Джейсон Флеминг.
Премьера: Apple TV+ — с 14 марта
Криминальная драма Питера Крэйга («Бэтмен», «Город воров») по роману Денниса Тафойи. По сюжету два друга из Филадельфии выдают себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками, чтобы грабить мелких наркодилеров. На героев открывает охоту наркокартель, когда они срывают слишком здоровый куш. Главные роли играют Вагнер Моура («Нарко») и Брайан Тайри Генри («Атланта»). Один из эпизодов, по слухам, поставит продюсер шоу Ридли Скотт.
Премьера: Netflix — 20 марта (премьера всех серий)
Эксцентричная сыщица Корделия Капп приезжает в Белый дом, чтобы расследовать убийство. В ходе расследования ей придется разбираться в отношениях и конфликтах полутораста работников резиденции. Главную героиню играет Узо Адуба — Сьюзанн «Безумные глазки» Уоррен в «Оранжевый — хит сезона». Очередной проект из недр компании Шонды Раймс ShondaLand («Анатомия страсти», «Бриджертоны», «Как избежать наказания за убийство»).
Премьера: Apple TV+ — с 11 апреля
Драма в духе «Гнезда» с Джоном Хэммом, Амандой Пит и Оливией Манн. Переживающий развод и увольнение менеджер хедж-фонда использует преступные схемы, чтобы сохранить привычный образ жизни для себя и своей семьи. Функции шоураннера взял на себя Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»), а первые эпизоды поставил Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»).
Премьера: Netflix — 2025
Новый сериал Стивена Найта («Острые козырьки») — историческая семейная драма про знаменитую пивную династию. Действие развернется в XIX веке в Ирландии и США и расскажет о последствиях смерти Бенджамина Гиннесса. В сериале снялись Джеймс Нортон, Энтони Бойл и Джек Глисон — Джоффри Баратеон из «Игры престолов» возвращается на экраны.
Премьера: Apple TV+ — 2025
Исторический мини-сериал Джейсона Момоа и Томаса Па'а Сиббетта о войнах между главными государственными образованиями на Гавайских островах в конце XVII века и их объединении в единое королевство под началом Камеамеа I. Сам Момоа сыграет воина из коренных гавайцев по имени Каиана, борца с колонизаторами. В сериале также появятся Клифф Кёртис и Темуэра Моррисон. Режиссером первых серий стал Джастин Чон («Голубой байу», «Дорога в тысячу ли»).
Премьера: Apple TV+ — 2025
Фантастический сериал Криса и Пола Вайц, авторов «Американского пирога», по мотивам книжной серии Марты Уэллс. В главной роли — Александр Скарсгард, продвинутый андроид, обладающий свободой воли, которую он тщательно ото всех скрывает. Робот убивает людей и, что важно, увлекается просмотром сериалов.
Премьера: Apple TV+ — 2025
Еще одна спортивная комедия про гольф. Профессиональный гольфист Прайс Кэхилл, чья карьера давно развалилась, помогает юной звезде спорта достичь успехов. Главную роль играет Оуэн Уилсон. Шоураннерство — за Джейсоном Келлером («Ford против Ferrari»), а режиссура — за тандемом Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис («Маленькая мисс Счастье», «Битва полов»).
Премьера: Paramount+ — 2025
Тру-крайм про серийного маньяка Кита Джесперсона, известного как Убийца со счастливым лицом (в качестве подписи он использовал смайлик). В основу сериала лег подкаст и автобиография дочери преступника. Главные роли сыграли Деннис Куэйд («Субстанция») и Аннали Эшфорд («Мастера секса»). Шоу занимались супруги Роберт и Мишель Кинг («Хорошая жена», «Хорошая борьба»). Пару серий поставит Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь», «Мысль о тебе»).
Премьера: Netflix — 2025
Исторический мини-сериал Майка Маковски, сценариста фильма «Безупречный». 20-й президент США Джеймс Абрам Гарфилд вступает в свою должность, и через два месяца на него совершают покушение. Стрелком оказывается неуравновешенный проповедник и писатель Шарль Гито, который фанател от Гарфилда; сериал расскажет, что побудило его сделать выстрел. Роль президента исполнил Майкл Шеннон, а Гито сыграл Мэттью Макфэдиен, звезда «Наследников». Сериал основан на нон-фикшен-романе «Судьба республики» Кэндис Миллард.
Премьера: Max — 2025
Криминальный сериал Джей Джей Абрамса и Латойи Морган, сценаристки «Бесстыжих». Действие разворачивается в Америке в начале 1970-х. Первая чернокожая женщина-агент ФБР (Рэйчел Хилсон) нанимает мутного водителя (Джош Холлоуэй), чтобы внедриться в опасный криминальный синдикат на юго-западе страны.
Автор: Михаил Моркин, Марат Шабаев
Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images