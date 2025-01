50 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2025 года

Экранизация культовой видеоигры The Last of Us смогла привлечь к франшизе новую аудиторию и стала самым просматриваемым первым сезоном среди всех проектов HBO. Шоураннеры Крейг Мэйзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (один из создателей первоисточника) решили подойти к продолжению грамотно и не торопиться — второй сезон будет основан на The Last of Us Part II, но события игры настолько масштабны, что потребуется и третий сезон (он еще не анонсирован официально). В новых сериях Джоэл (Педро Паскаль) столкнется с последствиями своих поступков, а Элли (Белла Рэмзи) повзрослеет и начнет отдаляться от своего опекуна. Новую героиню Эбби сыграет Кейтлин Дивер («Невозможно поверить»).