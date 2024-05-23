«Сейчас вампира покормят — и снимаем». 387 минут на съемках сериала «Майор Гром: Игра против правил»

Практически всегда съемки идут не по хронологии сюжета. Так и в финальный съемочный день «Игры против правил» снимают начало первой серии — как Грома (Тихон Жизневский) сбивают на машине грабители. Мы пережили этот день вместе с командой и зафиксировали всю его хронику: сложный автотрюк, стендапера Расула Чабдарова в роли шавермена и неожиданное камео.

Есть простая закономерность: когда мы едем на съемки, обязательно портится погода. Конец апреля, на улице от силы +5 (хотя неделю назад было +20!), накрапывает снегодождь. Однако съемки состоятся при любой погоде, так что надеваем зимние пуховики и выдвигаемся в кинопарк «Москино».

10:53 — сбили человека

«Это мой обычный рабочий день, я бы даже сказал рядовой», — признается каскадер Юрий Вашурин, которого до этого раз четырнадцать сбили на машине (и это только репетиции). «Мне не больно. Разве что усы приклеенные немного чешутся», — храбрится он, хотя падать десять раз плечом на асфальт явно не самое приятное занятие.

Сегодня Грому снова достанется. Его на выходе из шавермочной сбивают на старенькой «бэхе» грабители, которые по иронии маскируются под самого Игоря; в узнаваемых кепках и кожанках они только что вынесли кеш из банка. Трюк сложный, так что к нему готовятся с самого утра: сбивают бедного Вашурина на технических дублях, чтобы на съемке все прошло как по маслу.

Наблюдают за репетициями еще три человека в костюме Грома; не то грабители, не то косплееры — мы сами запутались. «Сегодня на площадке всего пять или шесть Громов: каскадеры, дублеры, дублеры дублеров, — объясняют нам. — А в кадре Громов будет трое — два грабителя и оригинальный». Так мы неожиданно оказались на конкурсе «Найди всех Громов» и пошли искать оригинального, то есть Тихона Жизневского.

11:15 — заблудились в глухой деревне

Кинопарк «Москино» — уникальное место, где на соседних квадратных метрах уживаются декорации «Глухая деревня» и «Ковбойский городок», а из Древней Руси с расписными теремами можно попасть через дорогу на современный аэродром.

Улицы Петербурга, где развивается действие громовской киновселенной, иронично снимают в декорации «Улицы Москвы». Для съемок их немного «огромили»: расклеили стикеры с Игорем по водосточным трубам, сделали заведение «Та самая шаверма» и добавили пасхалок для внимательных. Действие, например, происходит в переулке Сапунов-Коряпин, названном в честь художника-постановщика Олега Сапунова и его ассистентки Ксении Коряпиной.

После «Игры» фанаты стали называть Грома огурчиком. Им он закусывал во время попойки с коллегами и Прокопенко. Так что стикеры — связь сериала с фильмами

11:26 — «Я и мои Гром-Громычи»

«Присаживайтесь, дамы, — приглашает в свой вагончик Тихон Жизневский. — А я уж надеялся, что вы меня не найдете сегодня, расставил по площадке своих двойников. Сегодня работают я и мои Гром-Громычи, банда подражателей-грабителей. Даже ненароком подумал, может, они и мои сцены за меня сыграют? Как в „Приключениях Электроника“, заменят собой».

Мы бы тоже не отказались от клонов и остались бы в вагончике Тихона, где печка жарит на максимуме, но пора работать. Вместе с актером выбираемся наружу, в моросящий дождь. Энтузиазма не придают даже крики в рации второго режиссера: «Где настоящий Гром?! Срочно в кадр». Душу греет только факт, что для следующей сцены заказали 100 шаверм — вдруг одной можно будет пообедать?

«Представляете, я за эти съемки еще ни одной не съел. Ни укуса, а ведь сегодня финальный день», — жалуется Тихон. Спойлер: откусить шаверму так и не удастся.

12:03 — пропала морковка

В первой серии Игорь приходит в любимое место, глубоко надвинув кепку на глаза, чтобы никто не узнал. По сюжету лавка стала местной достопримечательностью после интервью Грома. Тихон смеется, что в его жизни случилась такая же история: порекомендовал любимый ларек, и всё, теперь там дежурят фанаты. Пришлось искать новое место, которое он никому не сдаст. Зато в сериале передает своеобразный привет его владельцу!

Расул Чабдаров и Тихон Жизневский

«Я, можно сказать, играю реального человека из жизни Тихона, — признается комик Расул Чабдаров. — В Питере есть шавермочная, куда он ходит, а держит ее иранец Зияд». Героя Расула, собственно, зовут Зияд — вот так ловко Жизневский поблагодарил знакомого.

Забавно, что в громовской вселенной продолжается камео комиков. В фильме «Майор Гром: Игра» заговорщика в тюрьме сыграл Евгений Чебатков, друг Расула. «Женя многое про съемки рассказывал. И когда мне предложили роль, я не раздумывая согласился», — добавляет Расул. Идея родилась у продюсера Артёма Габрелянова, фаната стендапов Чабдарова. «Мы поняли, что нам не хватает нового героя, который бы через юмор облегчал серьезность „Майора Грома“, — объясняет Артём. — И Расул отлично подошел».

«Куда делась морковка по-корейски? Тут целый пакет лежал», — волнуется ассистент реквизитора. В шавермочной готовятся к мотору: выставляют соусы, на подносах поправляют огурчик к огурчику, наггетс к наггетсу. Еды много, так что периодически команда ее подъедает. «А что? Мы в шесть встали, чтобы на площадку приехать. Позавтракать, разумеется, никто не успел. Вы морковку, кстати, не видели?»

12:50 — шаурмье или шаурмен?

В перерыве между дублями актеры греют руки и кутаются в куртки (по сюжету погода теплая, весенняя, по факту — колотун в неотапливаемой декорации), а Расулу зачем-то делают массаж головы. «Это не массаж, — поправляет художник по гриму Игорь Бойко. — Это мы так масло наносим, чтобы был эффект от жаркой работы на кухне».

Мотора все нет. Где-то вдалеке у «Глухой деревни» зашумела техника — нужно идти разбираться. Группа мерзнет, таская с подносов то огурчики, то морковку (нашлась!), и рассуждает о высоком.

— Вот кто делает пиццу — пиццайоло. А кто делает шаурму?

— Шаурмье? Как сомелье.

— Шавермер. Как фермер. Если в Москве, то, наверное, шаурмичер.

— Если в Москве, то точно шаурмен. Шавермер — это в Питере.

Лекцию про разницу шаурмы и шавермы пришлось пропустить: появился художник Александр Лебедев — съедобный реквизит-то у него! Оказывается, нарезку ингредиентов (капусту, огурцы, помидоры) заказывают в проверенной шавермочной, чтобы все выглядело достоверно. «Саму шаверму заказывали тоже в проверенных местах. Это не привокзальные случайные ларьки, а премиум-шаверма», — отмечает Лебедев. «Она так классно выглядит, что я сам не устоял и попробовал одну впервые за съемки», — присоединяется режиссер Соберсаша, он же Александр Пьяных.

Соберсаша

Для «Той самой шавермы» даже сделали специальное меню. Цены весьма демократичные. Самый дорогой — «Шаурминатор» за 400 рублей, с двойной порцией курицы, беконом и сыром

13:51 — пошел снег

«Раз пока не снимаем, полейте улицу», — просит оператор Даша Графова. Нам, непросвещенным, просьба кажется абсурдной: зачем в мокрый снег поливать асфальт из шланга? «Такой кинематографический прием. С мокрым асфальтом получаются классные блики, — объясняет Даша. — Это дополнительная фактура для кадра, частый прием в кино, создающий объем кадра».

Сегодня на площадке работают две бригады: первая все еще репетирует трюк и сбивает Юрия Вашурина, вторая снимает, как Грома узнают в толпе фанаты и просят автограф. И все это на соседних улицах — для смены локации достаточно пробежать сквозь арку. Но чтобы Тихон не бегал туда-сюда, на площадке работает его «световой дублер». «Человек, который озаряет всех своим светом», — шутит Жизневский. На самом деле, по дублеру в аналогичном костюме-гриме выставляют свет для экономии времени.

Это наши видео с площадки, они без звука. Чтобы лучше все рассмотреть, разверните их во весь экран

В ожидании солнца окружаем режиссера Соберсашу, новичка в громовской франшизе, который под кураторством Олега Трофима снимает сериал. До «Игры против правил» Саша работал над клипами, в числе знаменитых — «За деньги да» INSTASAMKA.

Соберсаша

«Олег дал мне хороший совет на первых сменах: надо мыслить не кадрами, а сценами, — вспоминает режиссер. — Это мне помогло вначале. Олег любит больше ориентироваться на фото и живопись, мне же больше подходят гифки. Я их даже в режиссерскую экспликацию добавлял. Это, видимо, и подкупило продюсеров».

Саша — фанат комиксов, с первого номера следил и за «Майором Громом», и за «Бесобоем». А теперь вот и сам присоединился к киновселенной. «Я только во вкус вошел, а уже финальная смена», — грустит режиссер.

14:03 — неожиданное камео

— Артём, ну откройте секрет, будут камео в сериале? — в перерывах между дублями допытываемся у Артёма Габрелянова.

Артём Габрелянов

— Мы не большие фанаты камео — сложно выцепить артистов на съемочную площадку. График такой, что даже сходить побриться некогда. Хотя для съемок мне вот побрили руку. Для одной сцены — не буду говорить какой — не нашлось дублера рук. А моя идеально подходила, но нужна была без волос — ее красили, гримировали. И вот мне побрили руку по плечо, она будет в кадре.

— Так вот и камео!

— Отлично, камео правой руки. Не о таком я мечтал, конечно.

15:27 — главный специалист по сбиванию

Самый ажиотаж у второй бригады со съемками наезда. Тут две машины, огромный кран для подвешивания каскадера на специальных тросах и как минимум пять разных Громов. Репетиции шли с самого утра, теперь настал самый ответственный момент.

Вместе с Юрием Вашуриным наезд еще раз обговаривает постановщик трюков Андрей Берёзкин, а заодно раскрывает нам магию кино. «Устроено все так: в первом кадре у нас Тихон, потом мы его убираем и ставим каскадера. Его сбивает специальная машина с мягким матом на капоте, чтобы Юрию было не так больно. Этот автомобиль мы графикой заменим на BMW в сериале. Потом, собственно, снимаем проезд BMW. А напоследок — кадр, как сбитый Гром падает на асфальт».

Та самая «бэха»

По словам Берёзкина, самые сложные кинотрюки — горение, высотное падение и, собственно, наезды машин на человека. «Мало профессионалов, которые хорошо сбивают в кино», — жалуется постановщик трюков. В России их буквально единицы, и один из главных профи — Сергей Соколов. На площадке он тоже в громовском парике (технически дублирует грабителя, который сбивает настоящего Игоря).

«Это очень страшно, потому что каждый раз кажется, что ты убил человека — настолько сильный удар, — объясняет Соколов. — Я 27 лет в кино работаю, разные истории бывали. Здесь самое главное — доверие. Я, например, не сбиваю на скорости больше 5 км/ч. Это все филигранная работа: машина ускоряется до 20–30 км/ч, потом притормаживает, резко подсаживает человека, он залетает на капот, и машина снова ускоряется».

В кино Сергей пришел из мотоспорта, был чемпионом России по мотокроссу. «Специалистов мало, потому что это опасно, да и кто захочет людей сбивать? Это каждый раз большой стресс», — добавляет Соколов.

16:12 — байки Сергея Соколова

«Шесть лет назад меня практически убили, — продолжает специалист по трюкам. — Я работал в Эмиратах на американском проекте. Меня в пустыне на 100 км/ч переехал джип. Шесть ребер сломаны, инсульт, очень сильные травмы, потом долго восстанавливался, но все равно вернулся на площадку.

В нулевые я в „Превосходстве Борна“ снимался в Москве, с Пирсом Броснаном работал в „Ограблении по-джентльменски“. Даже в „Бригаде“ был. Нам тогда казалось, что это фигня — трюки да трюки. А потом все знакомые, я в том числе, бежали к телевизорам смотреть на Сашу Белого».

17:20 — неожиданный гость

Помятого Юрия поздравляют: все сцены падений и сбиваний сняты! Теперь в кадр выходит Тихон Жизневский, чтобы раскидать грабителей направо и налево. Во-первых, за то, что воспользовались его образом. Во-вторых, что его любимая премиум-шаверма из-за них упала на асфальт.

Тихон Жизневский и Игорь Бойко

«Сейчас вампира покормят — и снимаем», — командует на площадке новый голос, пока Жизневскому пипеткой наносят кинокровь на рот. Все это время в палатке прятался режиссер второго юнита Александр Хант, снявший «Межсезонье» и авторский хит «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов». Для него эта смена — посвящение в киновселенную. Вскоре он станет режиссером сериала «Фурия» по комиксам Bubble. «А тут я пока развлекаюсь, хулиганю, — шутит режиссер. — Мне нравится экшен, сейчас будем месть за шаверму снимать».

Подробности про «Фурию» Хант стойко держит в секрете, но от намеков не удерживается: «Я заметил, что тут любят рыжеволосых: Разумовский, Пчёлкина, теперь вот Ника Чайкина». Мы бы и дальше пытались разведать что-то про «Фурию», но голос из рации настойчиво вызывает режиссера на площадку. «У нас два часа до захода солнца. Ускоряемся», — тревожно просит Даша Графова.

Пересчитав всех Громов, впечатлившись наездами и так и не попробовав премиум-шаверму, выбираемся обратно через ковбойские городки и глухие деревни. То, над чем работала команда весь день, в сериале займет пару минут. В этой паре минут огромный труд каскадера, бесконечно падавшего, специалиста по автомобильным трюкам, мерзнущей массовки, всех-всех цехов и тех, кто заворачивал премиум-шаверму, которая неоткушенной упала на асфальт. Смотрите сериал «Майор Гром: Игра против правил» на Кинопоиске.