«На льду»: мелодраматический детектив про загадочные происшествия в школе фигурного катания

Аккурат между зимней Олимпиадой и чемпионатом мира по фигурному катанию в онлайн-кинотеатр Okko поступила остросюжетная драма «На льду». Вопреки названию, страсти там разворачиваются преимущественно за пределами катка. А меряются спортсмены и их родители не уровнем мастерства, а психологическими травмами, заработанными на пути к большим победам.

О чем это Завершив международную карьеру из-за травмы, фигуристка Ксения (Ангелина Пахомова) возвращается на родину, тренировать детей в московской спортшколе, где когда-то училась сама. С этим местом у нее связаны не самые светлые воспоминания: абьюз со стороны педагогического состава во главе с Алевтиной Николаевной (Виктория Толстоганова, не выпускающая из рук маленькую собачку), постоянный шейминг за «лишний» вес, что побуждает детей к голодовке, и изнурительные тренировки, от которых все чаще хочется отлынивать, спрятав коньки за туалетным бачком. Но самый яркий образ, до сих пор являющийся девушке в кошмарах, — растекающаяся по асфальту кровь партнера по танцам на льду (Антон Рогачёв), выпавшего с балкона много лет назад. Тогда происшествие быстро замяли, но сейчас Ксения начинает вспоминать подозрительные обстоятельства инцидента. Атмосфера во вверенной Ксении группе напряженная: девочки конфликтуют между собой, а их матери, жены преимущественно чиновников и бизнесменов, поджав губы, наблюдают за тренировками с трибун. Дома у юных фигуристок ситуации не лучше. У кого-то отец потерял работу, у кого-то — изменяет матери, а матери пьют или ведут курсы по женскому магнетизму. И все проецируют на детей свои амбиции. Взрывается эта пороховая бочка, когда пропадает одна из воспитанниц спортшколы, дочка состоятельного девелопера (Роман Евдокимов) — Соня (Варвара Майорова). Расследовать ее исчезновение берется запойный следователь Сергей (Артём Быстров). Разумеется, у него с главной героиней, если так можно выразиться, роман.

Кто это сделал

Ангелина Пахомова

Креативный продюсер «На льду» — сценаристка Елена Шаталова (самый громкий пункт ее фильмографии — участие в сценарной команде российско-американской копродукции «Тайны перевала Дятлова», снятой Ренни Харлином). Школу фигурного катания Шаталова называет «современным обществом в миниатюре» и «квинтэссенцией семьи». Пристанищем ее продюсерского дебюта стал онлайн-кинотеатр Okko, а производством также занимались кинокомпании Russian Code и General Creation.

Режиссером «На льду» выступил Максим Кулагин, снимавший до этого Антона Лапенко в триллере о кризисе маскулинности «По-мужски». За пируэты камеры вокруг фигуристов отвечал оператор «Мир! Дружба! Жвачка!» Алексей Филиппов. Консультировала актеров, освоивших лед всего за пару месяцев, Елена Масленникова — тренер по фигурному катанию с 30-летним стажем и соавтор многих шоу Ильи Авербуха.

Как это выглядит

Мало льда, много глянца. Каток в кадр попадает реже, чем можно было бы ожидать от названия, зато от обилия роскошных интерьеров, дорогих машин и постельных сцен в глазах быстро начинает рябить. Фокус с юных фигуристок регулярно смещается на их родителей, увлеченных не столько спортивной карьерой детей, сколько собственными разводами, изменами и амбициями. Больше всего из этой группки хорошо одетых мужчин и женщин выделяется энергичная мать-одиночка в исполнении Натальи Земцовой. Ее попытки найти деньги на оплату спортшколы для дочери хоть как-то разбавляют череду по-своему несчастливых семей с достатком выше среднего. А их здесь около пяти, поэтому разобраться во всех связях и в том, как все это вообще относится к фигурному катанию, поначалу непросто.

Впрочем, для поклонников спорта припасено несколько пасхалок. В наставническом дуэте строгой блондинки и ее куда более мягкого напарника явно угадываются заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз, а в довольно жестких тренировках — атмосфера «Хрустального» (катка, где долгое время базировалась школа Тутберидзе), регулярно вызывающая бурные споры в сети.

Выкрученный на максимум столичный лоск визуально противопоставлен мрачному, холодному ледовому дворцу. Для поднятия уровня пафоса (все-таки речь о большом спорте) режиссер не гнушается регулярной съемки в рапиде, сверхдинамичных перебивок и кровавых флешбэков, выдающих предысторию по чайной ложке в серию. Детективных интриг в сериале сразу две — пропавшая девочка в настоящем и погибший парень в прошлом. Поэтому к семейным разборкам добавляются еще и параллельные расследования — официальное и Ксюшино. Она к тому же страдает ПТСР и горстями глотает таблетки от панических атак. Но это не помогает: травмы прошлого без конца напоминают о себе, из-за чего Ангелине Пахомовой перманентно приходится изображать олененка в свете фар. Притом что в первых эпизодах ее травме уделено преступно мало времени, смотрится это весьма несуразно. Родителей, сомневающихся в компетентности нового тренера, в общем-то можно понять.

Что пишут критики

Пётр Фёдоров и Виктория Толстоганова

По мнению критика Максима Ершова, проект ловко балансирует между семейной и детективной драмой: «В первую очередь сериал напоминает, как важно любить детей и помнить, что они все-таки не роботы». Куда более критично к сериалу отнеслась Ольга Белик, обратившая внимание на высокую концентрацию трагических событий в кадре: «За две серии не произошло ни одного хорошего события. Вообще ноль. Очень плохо всё. Даже в „Трассе“, прости господи, были просветы. Вышла с премьеры прямо вот уставшей, с ощущением, что мною манипулировали-манипулировали, да не выманипулировали».

Вердикт

Мария Ахметзянова и Наталья Земцова

Не стоит обманываться названием (если, конечно, оно не метафора неустойчивости жизни вообще): все самое главное тут происходит за пределами ледовой арены. Сериал Шаталовой и Кулагина не столько спортивная драма, сколько глянцевая остросюжетная мелодрама из жизни не юных фигуристок, а их психически неустойчивых родителей.

Если переходить на профессиональную терминологию, то техническая оценка «На льду» скорее удовлетворительная. Базовые элементы тут исполнены на усредненно-адекватном для российского сериалостроения уровне, и детективные интриги способны поймать зрителя на крючок. А вот высокую оценку за компоненты пока поставить сложно. Скользит эта история не так гладко, как хотелось бы: на каждый эффектный пируэт сюжета приходится парочка мелодраматических клише. Пожалуй, для погружения в закулисье фигурного катания куда больше подойдет вышедший недавно документальный сериал «Жесткий лед».

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)