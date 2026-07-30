«Радар»: советские школьники предотвращают вторжение похитителей тел

На стриминге Okko начали выходить эпизоды ретротриллера «Радар», вдохновленного известной (благодаря двум предыдущим сериальным экранизациям) повестью Александра Мирера «Главный полдень». По сюжету школьники из юнармейского кружка противостоят пришельцам, оккупирующим сознание жителей городка Тугарина. Никита Демченко рассказывает, какой получилась новая версия сюжета о паразитах из космоса, снятая Константином Смирновым по заветам братьев Даффер.

О чем это 1988 год. В лесу близ Радиогорска — небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПВО, — падает загадочный объект. Крушение происходит незаметно для всех, кроме юного Сёмы (Ростислав Харин), перед сном подглядывающего в телескоп за привлекательной соседкой. Случайно заприметив еще и небесное тело, он поднимает на уши двух закадычных друзей — увлеченного научной фантастикой Лёху (Матвей Кулагин) и куда более приземленного Толю (Георгий Пытьев). Неужто вторжение гуманоидов из других галактик? А может, диверсанты или американские шпионы? Намереваясь выяснить правду и заодно получить призовую путевку в «Артек» (или, на худой конец, интервью в «Пионерской правде»), школьники вооружаются «Сменой-9» и отправляются в чащу. Однако удача на этой фотоохоте улыбается только Лёхе: парню удается зафиксировать мутный инопланетный след, но ни стремительно потерявшие интерес товарищи, ни уж тем более взрослые, озабоченные бытом, подростку не верят. А зря. Уже на следующий день пришельцы разбивают лагерь в радиогорском гастрономе, где начинают внедрять мерзких паразитов в советских граждан и, завладев их сознанием, стремительно вербовать тех в свои ряды. Когда болванчиков с пустыми глазами, неуемным аппетитом и моментальной регенерацией вокруг становится слишком много, до Толи и Сёмы наконец доходит: страну, да и всю Землю, надо спасать.

Кто это сделал

Константин Смирнов на съемках сериала

У руля встал Константин Смирнов, режиссер народно любимых «Телохранителей», который в прошлом году также дебютировал в большом кино с «Волчком» — бодрым и несколько недооцененным истерном, брошенным под каток новогодних релизов. Большую кассу с ним Смирнов не заработал, но зато обрел творческих соратников: сценариста Алексея Безенкова, которого подключил и к работе над «Радаром», и продюсеров MEM Cinema и Okko, которые все это дело помогли довести до релиза.

За симбиоз антуража позднего СССР и инопланетных технологий в кадре отвечала художница-постановщица Юлия Чарандаева, ранее справившаяся с похожей задачей на ламповой экранизации «Очевидного невероятного». Вместе с ней трудились Владимир Купцов и Наталья Воронина, а результат на камеру запечатлевал Иван Ченгич, до этого не раз работавший с Валерией Гайа Германикой. Съемки прошли в России и Беларуси: в Пущине команда работала на территории радиоастрономической обсерватории (в кадр, в частности, попал телескоп РТ-22), а в Вилейке, где сохранилась типовая советская застройка, снимали сцены в жилых кварталах и здании городской гимназии.

Как это выглядит

Даяна Гудз и Матвей Кулагин

Как попытка приземлить «Очень странные дела» на российскую (а то и советскую) почву. От первой части дилогии «Дом скитальцев» тут осталась лишь завязка, но авторы, в общем-то, и не скрывают, что черпали вдохновение у братьев Даффер и после довольно мрачного советского мини-сериала «Посредник» — предыдущей экранизации повести Мирера, сделанной, скорее, по заветам Тарковского, — намеревались снять более зрительский блокбастер в духе нетфликсовского флагмана.

Масштаб событий с одним из главных сериалов XXI века, разумеется, несопоставим, но пересечений предостаточно: уютный городок, погружающийся в кошмар, синтвейв-саундтрек, написанный Антоном Михайловым и известным электронщиком Mujuice, ламповые 80-е (у Мирера в книге — 60-е), пропитанные духом очаровательной наивности, шпиономания, сопровождавшая «ОСД» с третьего сезона. В конце концов, в «Радаре» схожая расстановка сил. В главном трио без особого труда угадываются черты любознательного и отважного лидера (как бы Майка), серьезного и рассудительного скептика (типа Лукаса), кудрявенького и застенчивого, но преданного товарища (очевидно, Дастина). На местных Стива и Нэнси походят Денис Косиков, играющий брата Лехи — крутого старшеклассника, мечтающего жарить рок с корешами и норовящего попасть в какую-нибудь передрягу, — и Даяна Гудз, которая в одиночку отдувается за всех женских персонажей. А вот полномочия шерифа Хоппера берут на себя сразу три героя: мелкий аферист Капитон (Александр Ильин — младший), своенравный милиционер Михеев (Владислав Абашин) и школьный военрук по кличке Афганец (Иван Фоминов).

Александр Ильин мл.

Впрочем, не Дафферами едиными — есть в этом облаке тегов и другие научно-фантастические хиты. «Радар» немыслим без Спилберга, последовательно ловившего сигналы из других миров, Кэмерона (такого оммажа «Терминатору» в исполнении Виктории Исаковой вы точно не видели) и Родригеса с его «Факультетом», где инопланетное вторжение становится метафорой нормализации и взрослого конформизма. Схожему конфликту консервативных отцов и свободолюбивых, открытых к миру детей находится место и в сериале Смирнова: когда подростки не убегают от неубиваемых инопланетян, им приходится разбираться со старшими, которые кипучей творческой энергии противопоставляют то ремень, то детскую комнату милиции.

Что пишут критики

C голливудскими поп-культурными глыбами «Радар» не сравнил только ленивый, однако кинокритик Павел Воронков добавил к ним еще и «Пищеблок», отметив, что его торчащие отовсюду клыки не мешают проекту Okko довольно «удачно вписаться в цайтгайст, сдувая пыль с тотальной паранойи времен холодной войны». Админ популярного Telegram-канала «Русское кино в топе» охарактеризовал сериал Смирнова как (орфография автора сохранена) «гимн школьной наивной фантастики — разжиженных приключений „Гостьи из будущего“ и „Лилового шара”, помноженных на современные наработки». А редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачёв справедливо отметил, что все самые интересные события начинают происходить только в третьем и четвертом эпизодах: «Первые две серии отданы под неспешную и, чего уж греха таить, довольно нудную экспозицию».

Вердикт

Павел Юдин

Избавиться от навязчивых мыслей о вторичности «Радара» сложно, но и ругать Смирнова, вновь ловко играющего жанровыми конструкциями, — дело неблагодарное. В конце концов, «Очень странные дела» и сами от первой до последней серии были кунсткамерой всевозможной культурной продукции. Просто «Радару», который начали снимать еще в 2024-м, немного не повезло со временем выхода. Кажется, что после коллективного листания эдитов по «ОСД» прошло совсем немного, и пока что никто не скучает по цитатным тин-фильмам про встречу со сверхъестественным злом в ламповом прошлом. Впрочем, если вы по какой-то причине не объелись этой зимой Векной, Изнанкой и поп-музыкой 80-х, Радиогорск приветствует вас, сложен «Радар» безоговорочно компетентно.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)