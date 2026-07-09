Кинопоиск
Трейлеры

Второй сезон «Гангстерленда» стартует 18 сентября. Вышел первый тизер

Обсудить0

Paramount+ выложил первый тизер второго сезона «Гангстерленда» и раскрыл дату выхода новых серий. Продолжение из десяти эпизодов стартует 18 сентября.

Хэрриганы пытаются выступать единым фронтом, но растущая угроза со стороны соперников нависает над их раздробленной криминальной империей.

Главную роль вновь исполнил Том Харди. В сериале также снялись Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и другие. Сериал создал Ронан Беннетт, а шоураннером выступает Джез Баттеруорт («Ford против Ferrari»).

«Гангстерленд» пока не продлен на третий сезон, но шансы на это возросли. Том Харди, судя по всему, уладил конфликт с создателями.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сегодня1
7 июля19
2 июля6
1 июля7

Главное сегодня

Сегодня1
Сегодня7
Сегодня6
Сегодня1
Сегодня, 13:002
Сегодня, 16:330
Сегодня3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации