Второй сезон «Гангстерленда» стартует 18 сентября. Вышел первый тизер

Paramount+ выложил первый тизер второго сезона «Гангстерленда» и раскрыл дату выхода новых серий. Продолжение из десяти эпизодов стартует 18 сентября.
Хэрриганы пытаются выступать единым фронтом, но растущая угроза со стороны соперников нависает над их раздробленной криминальной империей.
Главную роль вновь исполнил Том Харди. В сериале также снялись Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и другие. Сериал создал Ронан Беннетт, а шоураннером выступает Джез Баттеруорт («Ford против Ferrari»).
«Гангстерленд» пока не продлен на третий сезон, но шансы на это возросли. Том Харди, судя по всему, уладил конфликт с создателями.