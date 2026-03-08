Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Почему Райану Гослингу комедийные персонажи идут больше, чем драматические? С помощью чего Сандра Хюллер добавляет оттенки рациональности и чувствительности в отрицательного персонажа? Чем «Проект „Конец света“» похож на «Аватара» и русские народные сказки? И как космическая тема добавляет печать серьезности даже в комедии?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают блокбастер «Проект „Конец света“» и разбирают специфику фильмов про космос.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я рад, что Райан Гослинг в последние десять лет сменил амплуа молчаливого героического мужчины на просто смешного чувачка. Мне кажется, этот переход начался где-то в районе «Славных парней», где я впервые увидел, каким крутым комедийным актером он может быть. И дальше он продолжал в «Каскадерах».
В фильме есть баланс между сентиментальностью, постмодернистским подмигиванием и драматичными событиями. Главная эмоция — смех сквозь слезы, особенно когда герои прощаются. Мне кажется, фильм не относится к себе слишком серьезно на уровне интонации, потому что снимать сейчас всерьез фильм про спасение Земли — это уже немного странно.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я с большим интересом отнесся к фильму, потому что сочетание Хюллер и Гослинга меня уже интриговало. В фильме много гуманизма, внятного человеколюбивого посыла, оптимизма, которого сегодня не хватает. И, естественно, в нем есть важная идея о том, что планету в итоге спасают не с помощью каких-то пушек и танков, а с помощью научных исследований.
Но в какой-то момент я ощутил себя смотрящим на часы и подумал: а сколько еще осталось? Потому что я вдруг понял, что всё знаю наперед. Это в некотором роде ремейк фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», но не про любовь, а про крепкую межгалактическую дружбу.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А как вам фильм?