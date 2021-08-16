«Аннетт», «Большой куш» и сериал «Русалки»: 22 премьеры Кинопоиска в сентябре

Экранизация пьесы Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Следователь пытается выяснить, почему человек покончил с собой, и опрашивает его знакомых, причем все они описывают покойного по-разному. Фильм снял Семен Серзин. Его режиссерский дебют «Человек из Подольска» также был основан на пьесе Данилова. Сам Серзин сыграл главную роль, а кроме него, в «Похожем человеке» снялись Виктория Исакова, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова.