«Аннетт», «Большой куш» и сериал «Русалки»: 22 премьеры Кинопоиска в сентябре

Мюзикл с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, Брэд Питт в культовой криминальной комедии Гая Ричи и мистические тайны российской глубинки — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Даты премьер могут меняться
Главные премьеры
«Приключения Пети и Волка», 3-й сезон
Премьера: 9 сентября
Новый сезон одного из самых ярких отечественных мультсериалов последних лет, который часто сравнивают с «Риком и Морти». Волшебный Волк путешествует по разным мирам и однажды встречает обычного школьника Петю. Вместе они становятся командой по спасению сказочных персонажей из необычных ситуаций. Создатель мультсериала — Алексей Лебедев, сценарист «Смешариков» и автор «Атомного леса».
«Рассказ служанки», 5-й сезон
Премьера: 15 сентября
Феминистская антиутопия по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. В будущем США распались на отдельные государства со своими законами. Республика Гилеад построена как жесткое патриархальное общество, где женщинам-служанкам отведена роль живых инкубаторов для чиновников и высокопоставленных военных. В новом сезоне бывшая служанка Джун (Элизабет Мосс) продолжает свою борьбу.
Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv.
«Русалки», 1-й сезон
Премьера: 10 сентября
Адаптация одноименного израильского сериала. Провинциальный город потрясен находкой: на берегу моря обнаружено тело 32-летней женщины. Местная следовательница Рита Тихонова (Иева Андреевайте) подозревает, что погибшая — ее сестра-близнец Ульяна, которая пропала 14 лет назад. Получается, все эти годы женщина была жива. Рита начинает расследование, в ходе которого страшные тайны городка всплывают наружу. В сериале снялись Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт и другие.
Сериал будет доступен на Кинопоиске в Плюсе и на видеосервисе Wink.
Драмы
«Аннетт»
Премьера: 16 сентября
Эксцентричный трагикомический мюзикл классика французского кино Леоса Каракса («Корпорация „Святые моторы“»). Скандальный стендап-комик Генри (Адам Драйвер) влюбляется в певицу Энн (Марион Котийяр), и вскоре у них рождается дочь Аннетт, которая выглядит как деревянная кукла. Брак трещит по швам, и каждое свое переживание герои пылко излагают в песнях. Музыку к «Аннетт» написали братья Рон и Расселл Мэл, лидеры группы Sparks. Фильм открывал Каннский фестиваль в 2021 году, где получил приз за лучшую режиссуру.
«Супруги»
Премьера: 1 сентября
Франко-бельгийский фильм из основного конкурса Канн-2021. Одаренному художнику Дамиену (Дамиен Боннар) диагностируют биполярное расстройство. Пройти трудный путь борьбы с заболеванием ему помогает супруга-реставраторша Лейла (Лейла Бехти).
«Бультерьер»
Премьера: 1 сентября
Спортивная драма с чемпионом по кикбоксингу Владимиром Минеевым в главной роли. Он сыграл бойца Макса Холодова, чья карьера идет под откос после тяжелой травмы. Но его спасает брошенный хозяевами бультерьер, за которым Макс ухаживает вместе с девушкой Олей (Анастасия Красовская).
«Проснись, любовь моя», 1-й сезон
Премьера: сентябрь
Итальянский драматический мини-сериал. Нана (Сабрина Ферилли) переживает трагедию: ее дочь во время соревнований по плаванию потеряла сознание и впала в кому. Девочке диагностировали лейкемию. Вскоре Нана понимает, что многие дети в этом промышленном городке страдают похожими симптомами. Во всем виноват сталелитейный завод, который выбрасывает в воздух вредные отходы. Женщина пытается добиться справедливости с помощью местных врачей и журналистов.
«Сделано в Осло», 1-й сезон
Премьера: сентябрь
Элин (Пиа Тьелта) и ее бывший муж управляют центром репродуктивной медицины. Женщина самоотверженно выполняет свою работу и готова пойти на все, чтобы ее клиентки смогли забеременеть. Сценарий сериала написала Катрин Вален Цайнер («Детектив Вистинг»).
Дорамы
«Клуб мести», 1-й сезон
Премьера: 1 сентября
Состоятельная Ким Джун-хи (Ли Ё-вон) узнает, что муж ей изменяет, поэтому решает отомстить супругу. Она организует «Клуб мести», а вскоре к ней присоединяются продавщица Хон До-хи (Ра Ми-ран) и домохозяйка Ли Ми-сук (Мён Сэ-бин), у которых тоже есть претензии к мужчинам.
«Истинная красота», 1-й сезон
Премьера: 1 сентября
Романтическая комедия о старшекласснице Лим Джу-ген (Мун Га-ён), которая считает себя некрасивой и переживает из-за своей внешности. После издевательств других подростков она учится мастерски наносить макияж, преображается и влюбляет в себя главных школьных красавчиков.
«Незнакомцы из ада», 1-й сезон
Премьера: 1 сентября
Юн Джон-у (Им Щи-ван) переезжает из провинции в столицу, где селится в дешевой квартире в общежитии «Эдем». Его окружают маргинальные соседи, но у парня пока нет средств, чтобы переехать в жилье получше. Тем временем в «Эдеме» начинает твориться что-то странное, а жизнь героя оказывается в опасности.
«Скажи, что ты видела», 1-й сезон
Премьера: 1 сентября
Одаренный профайлер О Хен-чжэ (Чан Хёк) не смог предотвратить взрыв, который унес жизнь его невесты. После трагедии он переехал в глубинку. Там же работает сельская следовательница Чха Су-ен (Чхве Су-ён) с фотографической памятью. Вскоре они станут коллегами и объединят усилия, чтобы поймать вернувшегося к преступлениям маньяка, которого все считают мертвым.
Культовое кино
«Достучаться до небес»
Премьера: 1 сентября
Немецкая драмеди Томаса Яна, сценарий которого режиссер написал в соавторстве с Тилем Швайгером. Смертельно больные Мартин Брест (Швайгер) и Руди Вурлитцер (Ян Йозеф Лиферс) угоняют машину, в багажнике которой случайно оказывается крупная сумма, скрываются от гангстеров и пытаются добраться до моря.
«Человек, который изменил все»
Премьера: 1 сентября
Спортивный байопик Беннетта Миллера («Охотник на лис») про генерального менеджера бейсбольной команды Билли Бина (Брэд Питт). Он решает собрать сильную команду в условиях ограниченного бюджета и обращается за помощью к талантливому экономисту Питеру Бренду (Джона Хилл получил за эту роль первую оскаровскую номинацию). Фильм снят по книге Майкла Льюиса «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире». Адаптацией сценария занимался сам Аарон Соркин.
«Париж, я люблю тебя»
Премьера: 2 сентября
Один из самых известных киноальманахов. В разных округах французской столицы разворачиваются смешные, грустные и страшные истории, которые сняли Оливье Ассайас, Итан и Джоэл Коэны, Альфонсо Куарон, Винченцо Натали, Александр Пэйн, Том Тыквер, Гас Ван Сент и другие известные режиссеры. Актерский состав не менее звездный: Фанни Ардан, Жюльет Бинош, Стив Бушеми, Уиллем Дефо, Жерар Депардье, Ольга Куриленко, Натали Портман.
«Большой куш»
Премьера: 30 сентября
Криминальная комедия Гая Ричи. Бандит Фрэнки Четыре Пальца (Бенисио дель Торо) украл роскошный бриллиант, который должен отправить своему боссу Ави Деновицу (Деннис Фарина) в США. Но по пути драгоценный камень оказывается в центре лихо закрученной схемы, в которой замешаны лондонские маргиналы и преступники. В фильме снялись Джейсон Стэйтем, Брэд Питт, Стивен Грэм, Алан Форд, Винни Джонс.
Детективы
«Двадцать одно»
Премьера: 1 сентября
Бедный студент Бен (Джим Стёрджесс) решает подзаработать и присоединяется к команде по блэкджеку, которой руководит его профессор Микки Роса (Кевин Спейси). Вместе они собираются обыграть казино, подсчитывая карты и используя специальные техники. Увлекательный триллер нулевых со звездным актерским составом снят по мотивам бестселлера Бена Мезрича «Удар по казино. Реальная история о шести студентах МТИ, которые обыграли Лас-Вегас на миллионы долларов».
«Стая», 1-й сезон
Премьера: 9 сентября
Психолог и сотрудница правоохранительных органов Рита (Агата Муцениеце) планирует перевоспитать трудных подростков и ведет их в тяжелый поход. Путешествие заканчивается загадочным убийством. Юные преступники берут в заложники Риту и решают не возвращаться в цивилизованный мир, но ее муж Роман (Макар Запорожский) и полиция идут по их следу. В сериале также снялись Павел Табаков, Анастасия Красовская, Александр Робак, Эльшан Алескеров.
Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv.
«Похожий человек»
Премьера: сентябрь
Экранизация пьесы Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Следователь пытается выяснить, почему человек покончил с собой, и опрашивает его знакомых, причем все они описывают покойного по-разному. Фильм снял Семен Серзин. Его режиссерский дебют «Человек из Подольска» также был основан на пьесе Данилова. Сам Серзин сыграл главную роль, а кроме него, в «Похожем человеке» снялись Виктория Исакова, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова.
Для всей семьи
«Хочу все знать!», 2-й сезон
Премьера: 1 сентября
Перезапуск культового советско-российского киножурнала, который выходил с 1957 по 2010 год. 12-минутные выпуски отвечают на самые разные детские вопросы: где хранится информация из интернета, когда изобретут лекарство от рака, как устроена экономика. Сериал выполнен в формате коллажной анимации.
«Умник»
Премьера: 12 сентября
Французская драмеди про убежденного холостяка Венсана Буато (Арно Дюкре), который учит школьников футбольным азам. У него есть 13-летний племянник Лео (Макс Бесетт де Малглейв) с синдромом Аспергера, который мастерски играет в шахматы. Дружба с Лео меняет жизнь мужчины, а подросток открывает в себе новые таланты.
«Легенды „Орленка“»
Премьера: сентябрь
Семейная фэнтези-комедия по мотивам легенд, связанных с культовым пионерлагерем. Девочка Маша (Софья Грузенко) и ее друзья приезжают на лето в «Орленок», где оказываются в центре противостояния добра со злом. Чтобы победить, им придется понять, что такое настоящая дружба. Роль директора «Орленка» исполнила Елизавета Арзамасова.
Автор: Марат Шабаев