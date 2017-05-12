Как Гай Ричи подбирает музыку

«Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс», «Меч короля Артура», «Джентльмены» — все эти фильмы мы любим не только за закрученный сюжет, бодрый экшен и черный юмор, но и за идеально подходящий саундтрек. В этом видеоэссе мы анализируем, как культовый автор Гай Ричи подбирает музыку для своих картин и как его режиссерский стиль отражается в выборе песен.

Чем подход Ричи к использованию музыки отличается от методов Квентина Тарантино? Почему саунд-дизайн его ранних лент был революционен? Как он выражает через саундтрек неполиткорректность героев? И почему у режиссера даже звуковой ряд подчеркнуто маскулинный?