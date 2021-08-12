КиноПоиск
Попробовать Плюс
Крупным планом

Подкаст«Аннетт» Леоса Каракса: Как антимюзикл с Адамом Драйвером исследует отношения

Обсудить0

Чем «Аннетт» отличается от обычного мюзикла? Почему этот фильм об абьюзивных отношениях нельзя считать полностью автобиографическим? Как картина встраивается в фильмографию Леоса Каракса? И кого еще из авторов французской новой «новой волны» стоит посмотреть?

Марион Котийяр
Адам Драйвер и Марион Котийяр
Адам Драйвер
Марион Котийяр
Адам Драйвер и Марион Котийяр
Марион Котийяр
Саймон Хелберг
Марион Котийяр

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, чем раздражает и чем удивляет мюзикл Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером в главной роли.

После этого выпуска «Крупным планом» уходит в небольшой отпуск, но вернется уже в сентябре. Чтобы вы не скучали без новых эпизодов, мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Обсудить
Юная воительница, бойкая дракониха и их друзья спасают мир — чудесная история о доверии теперь в подписке
В главных ролях:Келли Мари Трэн, Аквафина, Айзек Ванг
Режиссер:Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Аннетт»: Пугающая рок-опера с Адамом Драйвером и музыкой Sparks

«Аннетт»: Пугающая рок-опера с Адамом Драйвером и музыкой Sparks

12 августа20
«Аннетт» Леоса Каракса ругают за саундтрек и пугающую куклу. А за что хвалят?

«Аннетт» Леоса Каракса ругают за саундтрек и пугающую куклу. А за что хвалят?

11 августа2
«Я заслуженно поздний артист»: Юрий Стоянов — о «Городке», русских вампирах и роли мечты
Главный герой

«Я заслуженно поздний артист»: Юрий Стоянов — о «Городке», русских вампирах и роли мечты

11 августа17
Как Робин Уильямс заставил весь мир смеяться и плакать
Портрет героя

ВидеоКак Робин Уильямс заставил весь мир смеяться и плакать

10 августа13

Главное сегодня

«Шан-Чи и легенда десяти колец»: почему первый азиатский супергерой Marvel может так и не доехать до Китая

Вчера16
«Шан-Чи и легенда десяти колец»: почему первый азиатский супергерой Marvel может так и не доехать до Китая
«Аннетт» Леоса Каракса: Как антимюзикл с Адамом Драйвером исследует отношения
Крупным планом

Подкаст«Аннетт» Леоса Каракса: Как антимюзикл с Адамом Драйвером исследует отношения

Вчера0
Российские фильмы «Медея» и «Герда» получили призы на кинофестивале в Локарно

Российские фильмы «Медея» и «Герда» получили призы на кинофестивале в Локарно

14 августа6
Что нового: топ-10 за месяц, каталог и кино для большого экрана
Блог команды

Что нового: топ-10 за месяц, каталог и кино для большого экрана

12 августа16
10 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж становится самураем, а Сара Полсон раскрывает секс-скандал

10 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж становится самураем, а Сара Полсон раскрывает секс-скандал

13 августа4
«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале
Шум и яркость

Подкаст«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале

13 августа8
Дружба и борьба за экологию: на КиноПоиск HD выходит сериал «Зеленый мэр»

Дружба и борьба за экологию: на КиноПоиск HD выходит сериал «Зеленый мэр»

13 августа1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт