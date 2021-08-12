«Аннетт» Леоса Каракса: Как антимюзикл с Адамом Драйвером исследует отношения

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, чем раздражает и чем удивляет мюзикл Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером в главной роли.

После этого выпуска «Крупным планом» уходит в небольшой отпуск, но вернется уже в сентябре. Чтобы вы не скучали без новых эпизодов, мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.