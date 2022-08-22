«А я один не смотрю „Дом Дракона“»? Как в мире встретили первую серию спин-оффа «Игры престолов»

22 августа одновременно со всем миром в России состоялась долгожданная премьера «Дома Дракона», посвященного гражданской войне между членами дома Таргариен. Мы изучили, сколько студия HBO потратила денег на продвижение сериала и как его встретили зрители.

Как HBO готовился к выходу сериала?

По сообщению Deadline, HBO потратил более 100 млн долларов на маркетинговую кампанию «Дома Дракона». Глава Warner Bros. Дэвид Заслав в письме для сотрудников компании поделился, что старания студии окупились: только на территории США промокампания охватила почти 130 миллионов человек.

Продвижение началось с двух тизер-трейлеров, выпущенных 5 октября 2021 года (17,1 млн просмотров на YouTube) и 5 мая 2022 года (14 млн просмотров). Маркетинг набрал обороты, когда начался Comic-Con в Сан-Диего, на котором 20 июля был показан первый трейлер (18,8 млн просмотров). По данным аналитической компании RelishMix, совокупный охват кампании во всех социальных сетях составил 313 миллионов человек по всему миру. Для раскрутки сериала использовали тематические подкасты, баннеры (одной из рекламных площадок в Москве, например, стал фасад гостиницы «Космос», а в Нью-Йорке на Таймс-сквер красовался 3D-билборд с разъяренным драконом). В конце июля было запущено приложение дополнительной реальности «House of the Dragon: DracARys», которое доступно на устройствах Android и iOS в странах официального вещания HBO. В игре можно вырастить своего дракона, выбрать ему характер, а также попрактиковаться в валирийском языке, который также можно было подтянуть в Duolingo.

И что случилось после выхода?

Первую серию спин-оффа «Игра престолов» посмотрело 2,6 миллиона американских домохозяйств, что является самым высоким показателем дневной аудитории за 2022 год, по данным Samba TV Metrics. До этого рекорд принадлежал первой серии «Эйфории» — ее посмотрело 2,4 миллиона. Более того, «Дракон» побил и рекорд первой серии четвертого сезона «Очень странных дел» на Netflix (1,2 миллиона). Общее число зрителей премьерного эпизода — 9,9 миллиона («Игра престолов» в 2011 году собрала 4,2 миллиона), что стало лучшим показателем сервиса за всю его историю. Приложение HBO Max также оказалось самым скачиваемым приложением среди развлекательных в американских App Store и Google Play.

А что в социальных сетях?

В TikTok завирусилось видео, на котором видно, как жители нью-йоркских квартир синхронно смотрят первый эпизод «Дома Дракона» на своих телевизорах, но главной площадкой для обсуждения и мемов стал, конечно же, Twitter.

Некоторые пользователи начали сравнивать принца Деймона в исполнении Мэтта Смита с Ведьмаком Генри Кавилла, которому «было лень расчесаться», но зато все в восторге от драконов, возвращения главной музыкальной темы из заставки оригинального сериала и ликуют каждый раз, когда в шоу звучит «дракарис!». Особенно бурно обсуждают в сети бой Деймона Таргариена, который «вызвал стресс и немедленное желание закурить», и сцену с родами.

Учитывая, как многих разочаровал финал «Игры престолов», зрители радуются, что за спин-офф отвечает другая команда. Один из твитов со сладко спящим Гомером Симпсоном сопровождается подписью: «Как я засыпаю, зная, что Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф не имеют к этому никакого отношения».

Кто-то обратил вниманиие на то, что в книгах Рейнире Таргариен 8 лет, а актрисе Милли Олкок на момент съемок было 22 года. Ну и, конечно, вернулся долгожданный мем, ставший классикой: «А я один не смотрел „Игру престолов“?»

Стоит отметить, что негативных реакций практически нет ни в социальных сетях, ни в Telegram-каналах. «Дракона» называют достойным преемником «Престолов», а единственное, чем недовольны некоторые пользователи, — то, что у них нет времени посмотреть первую серию.