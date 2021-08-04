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Тарантиновская драмеди, мультик по Тургеневу и русское «Черное зеркало»: 10 лучших веб-сериалов фестиваля Realist

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В эти выходные в Ярославле завершился IV фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, в конкурсе которого участвовал 21 российский проект. Кинопоиск рассказывает о самых любопытных.

От обычного сериала сегодняшние веб-сериалы отличаются не столько хронометражем (традиционно короче, чем у телевизионных и стриминговых проектов), сколько экспериментальностью формата и большей свободой. На Realist в этому году было много скринлайфа и киносторис, социальных драм и абсурдных комедий. Поднимались темы отцов и детей, трудных подростков и трудностей подростков, любви и одиночества, поиска себя и своего места в мире. Некоторые из фильмов участвовали в конкурсе повторно с новыми сезонами — например, отмеченный Кинопоиском в прошлый раз сериал «Сама дура», где без сюсюканья показана жизнь слабовидящей героини (сериал доступен в нашем онлайн-кинотеатре). Вот еще несколько достойных проектов, показанных в Ярославле.

«Френдзона»

Студент психфака Кирилл проснулся полуголый и избитый. Накануне Соня (Влада Ерофеева), в которую он по уши влюблен, отправила Кирилла во френдзону, с горя тот пошел вразнос, и теперь приходится восстанавливать позорные события вечера по историям в соцсетях. Однако горевать некогда: в универе нужно срочно выбрать тему курсовой, и Кирилл озвучивает первое, что приходит в голову, — он будет писать о френдзоне. Поразмыслив, герой решает, что если изучит френдзону и поймет, как из нее выйти, то они с Соней будут вместе. Правда, есть проблема: преподаватель, которому надо сдать курсовую, — отец Кирилла, и он уверяет, что в этой работе нет научного смысла, а необходимый эксперимент и исследования провести невозможно.

Выросший из дипломной работы в сериал, дебют братьев Федора и Никиты Кравчуков (снявший «Викинга» и «Союз спасения» режиссер Андрей Кравчук — их отец) заслуженно получил главный приз фестиваля. Это стильная, живая и смешная драмеди об отношениях, которые мы не умеем строить. Кирилл подмечает, что все его друзья находятся во френдзонах друг у друга. Сам он живет с отцом, который не сумел справиться со смертью жены и дать ему свою любовь. Восемь серий «Френдзоны» уже можно посмотреть на YouTube. Как признаются авторы, не все эпизоды получились ровными (Кравчуки сняли только первый и финальный), но это цельный сериал с отличными диалогами и классной молодой энергией (Федор только окончил ВГИК, Никита учится на четвертом курсе). А еще Алексей Славкин, сыгравший Кирилла, пугающе похож на Джейкоба Элорди из «Эйфории», что только добавляет сериалу нужного вайба.

«Гештальт»

Социальная психодрама, эдакие «Ромео и Джульетта» в Подмосковье. Мы видим войну двух семей (богатой и бедной), которая разворачивается в районе, где живут и учатся дети церковных служителей. Геля из семьи богачей; у нее есть старший брат-аутист Костя и токсичная мать, которая считает Гелю катастрофой. Рома, лидер местной шпаны, из семьи бедняков, и его мать еще хуже Гелиной — настолько, что родной отец говорит ему: «Беги отсюда, сынок». Шпана избивает аутиста Костю, Геля вступается, и сердце Ромы покорено. Эти два одиночества мечтают вырваться из своих семей-тюрем, но разгневанное хулиганье чувствует себя преданным и идет на парочку войной.

В пилоте авторы заявили все сюжетные линии, какие только могут возникнуть дальше, отчего первый эпизод вышел перегруженным и путаным. Однако «Гештальт» — это невероятно честный и яростный проект, который автор сценария и главная актриса Капитолина Соболь написала по мотивам собственных дневников и диалогов во «ВКонтакте». Помогала ей мама Екатерина, и обе совершенно бесстрашно признаются, что это во многом их личная история. Девятиклассница Соболь с лицом ангелочка сыграла искренне и отважно. Ее героиня ломает не только носы врагам, но и четвертую стену в сериале, а финальная битва церковных хористов и хулиганов вперемешку с их родителями на фоне храма — одно из самых диких (в хорошем смысле) зрелищ, увиденных в Ярославле.

«Особо крупные»

Полицейская драмеди от авторов криминальной пародии «Закон и беспорядок» Велимира Русакова и Владимира Болгова, которые увезли главный приз с Realist-2019. «Особо крупные» — максимально далекий от «Закона и беспорядка» проект: вместо залихватских интонаций и солнечного Москвачуссетса здесь мрачная серость настоящих московских трущоб. Но стиль авторов угадывается в ловко расставленных акцентах и емкости эпизода. Сюжет можно описать парой предложений. Два копа сидят в засаде, а затем устраивают погоню за закладчиком. Догнав его, один из полицейских обнаруживает, что это его сын. Черная драма? А вот и нет. Абсурдистский диалог в машине между напарниками (о том, как соскрести в стакан все остатки из холодильника) — чистая тарантиновщина. При этом погоня за курьером-закладчиком, вымогательство у него денег и внезапное решение полицейского Василия «оформлять» сына задает остроту социальной драмы. Эта камерная работа с киноманским бэкграундом получила на фестивале приз за лучший сценарий.

«Черепица»

А вот эта абсурдная экшен-комедия как раз близка к «Закону и беспорядку» и состоит из круговорота гэгов и пародийного безумия. Главный герой — полицейский Григорий Черепица, которого «воспитали боевики 1990-х и злые улицы». Когда Григорий вырос, он понял: надо не восхищаться Рэмбо, а стать им! Он находит себе помощника — молдаванина-мигранта Адриана — и отправляет его на курсы видеоблогеров, чтобы тот потом фиксировал все подвиги Черепицы. От его лица и рассказывается эта дикая история, и получается смешно и снова по-киномански: в каждом эпизоде по несколько отсылок и пасхалок. Курсы Адриана, например, выглядят как встреча «Солдата Джейн» с «Цельнометаллической оболочкой». Диалоги прописаны так, словно разговаривают герои экшен-фильмов в пиратском переводе («Куда мы едем?» — «Мы едем прямо в ад. Салют, ублюдки!»). Увы, пока ни одна из стриминговых платформ не знает, как работать с такими синефильскими проектами с обилием секса, насилия и запрещенных веществ, так что «Черепицу» ждет незавидная судьба остаться пилотом. Фестивальная радость: сыгравший Адриана Антон Вохмин получил приз «Самый яркий персонаж».

«Прикольный одинокий Телец»

Юре 33, он снимает в Москве дом с друзьями и в жизни ничего не добился — не сделал карьеру, не построил семью, не понял, кем быть. Однажды он находит в отцовском гараже старенький журнал COOL, где 20 лет назад опубликовали его письмо: «Прикольный одинокий Телец по кличке Рюрик дожил до 13 лет, слушая Total, Земфиру, „Би-2“, Дельфина, „Танцы Минус“ и смотря по РТР „Друзей“. Девчонки и пацаны 13 лет, попытайтесь написать мне». Вместе с журналом Юра обнаруживает и сотни писем от девчонок со всей страны. Тринадцатилетний Рюрик ответил только на одно, но 33-летний Юра решил, что это знак. Он собирается найти всех написавших и узнать, как сложилась их судьба за 20 лет, а заодно и судьба всего поколения. Еще по замыслу Юры эти письма помогут взрослым женщинам заново вспомнить себя маленьких. Однако далеко не все героини рады такой встрече с собой 12-летней.

Самое удивительное, что это документальный проект Юрия Носенко с самим собой в главной роли. Его сняли авторы мокьюментари-сериала «Вы инопланетянин?», который делался под патронажем продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Здесь тоже не обошлось без игровой механики, но все герои и ситуации настоящие. Получилось немного затянуто (первый эпизод легко бьется на три серии), но зато очень душевно и щемяще.

«Мультиратура»

Анимационный веб-сериал Владимира Федорова («Однажды в России») — часть большого проекта «МультиЗнания», развлекательно-познавательных мультфильмов для молодежи. «Мультиратура», сделанная в стиле «Гравити Фолз», лихо пересказывает нашу классику с неожиданными клиффхэнгерами в финале. «Всем привет, я Женя Базаров. Я нигилист, и это означает, что все, что вам нравится, мне не нравится!» — так, например, растолковываются «Отцы и дети». В итоге Базаров после дуэли в виде танцевального баттла уезжает в родной город и становится врачом, где его кусают зомби. Как было на самом деле, узнаете, прочитав книжку! Отличная идея и форма для популяризации Тургенева и Ко.

«Маркони сегодня»

Этот комедийный мокьюментари-сериал — победитель в номинации «Самая оригинальная идея». Комик Владимир Маркони устал от образа весельчака и балагура и решил попробовать себя в журналистских расследованиях. Каждая серия продолжительностью 10–15 минут посвящена какому-либо важному делу. В конкурсной программе показали эпизод о внедрении в садовом товариществе «Малинки-4» охранного устройства с двойным протоколом шифрования — шпингалета. Пенсионеры спят спокойно, но успех шпингалета не устраивает службу безопасности Сандачнадзора. Попытавшись отжать доступ к шпингалету у его создателя, Сандачнадзор вынудил садоводов отказаться от него, вбросив информацию о жука-медведке, защищать от которого людей можно, только если в их дворы будет свободный доступ.

Уморительная пародия на расследования уже год выходит на YouTube-канале «Чешское телевидение», и, как сказал Маркони, в 2021 году они рассчитывали, что это будет колкое шоу, а в 2022 году оказалось, что это документалка. Режиссер сериала — Иван Петухов, снявший в 2014 году короткометражку «Подарок» с Умой Турман.

«Собака»

Очаровательная история о том, как в жизнь скромного переводчика-интроверта Леши врывается собака-потеряшка и меняет ее к лучшему. В первом эпизоде пес неизвестно как очутился под дверью Леши, стал лаять и мешать ему общаться по зуму с клиентами. Леша пускает собаку в квартиру буквально на час, ну и, конечно, зверь пропишется у него навсегда.

«Собака» пока существует в виде двух пилотных серий; это нежный проект с красивым сеттингом и любовью к деталям (скажем, в квартире у Леши, переводчика с арамейского, висит постер «Страстей Христовых»). Если его дальнейшая судьба сложится, мы увидим, как благодаря общению с животным нелюдимый переводчик перезнакомится со всеми соседями, найдет любовь и станет знаменитым. Сыгравший Лешу Алексей Марков — еще и автор идеи, а в сценарий ее облекла Елизавета Симбирская, работавшая над несколькими анимационными проектами («Крутиксы», «Оранжевая корова»). Режиссер Андрей Феночка («Я иду искать») в восхищении от своей актрисы-собаки — веймарской легавой Эворы, которая идеально сыграла без какой-либо дрессировки. Жюри фестиваля было тоже очаровано настолько, что вручило «Собаке» специальный приз.

«Четыре»

Зима, ночь, многоэтажка. В ней когда-то сгорел весь четвертый этаж, но тела жильцов так и не нашли. Этаж заколотили, кнопку в двух лифтах выдавили, и местные жители уверены: там зло. Аня, Ян и Илья решают прокатиться в лифтах наперегонки, но Ян застревает на четвертом этаже, а затем исчезает Аня. Перепуганный Илья возвращается домой, не подозревая, что цепочка жутких событий в его жизни уже запущена. «Четыре» выглядит как по-настоящему страшный и емкий хоррор, где все работает на историю; он получил на фестивале приз за лучшую режиссуру. Одну из главных ролей сыграл звезда «Межсезонья» Игорь Иванов, а сам проект — участник акселератора «Лаборатория хоррора» телеканала ТВ-3 и студии 1-2-3 Production.

«Соцсети»

Триллер в духе «Черного зеркала» о том, как технологии буквально захватывают нашу жизнь. Домом и судьбой Ани (Любовь Аксенова), управляет искусственный ассистент Алекс: он делает правильный смузи, проверяет почту, придумывает посты в соцсетях и даже подбирает Ане мэтчи в «Тиндере» как раз в том красивом ЖК, куда она мечтает переехать. Алекс тщательно следит за уровнем счастья Ани, так что, когда к ней приходит не подходящий по его мнению сосед, ассистент готов пойти на все, чтобы выжить его из квартиры, включая убийство. Отключить умного ассистента не получается: в новом мире удалить все приложения и деактивировать устройство можно только за большие деньги. К тому же Алекс повсюду, даже в уличном дисковом телефоне.

Мрачная история о поглощении человека цифровыми устройствами снята максимально глянцево, в стиле Instagram-фильтров, что призвано подчеркивать его идею. Сериал, у которого готово три серии, сделала томская студия CAST Production; его действие развивается в Томске будущего, что неожиданно расширяет отечественную киногеографию). Сейчас авторы снимают еще три эпизода, а осенью «Соцсети» выйдут на платформе Premier.

Автор: Ольга Белик

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Идеальному женскому обществу угрожает свободолюбивый мир мужчин-дикарей. Фантастическая матриархальная комедия
В главных ролях:Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина
Режиссер:Дмитрий Грибанов
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