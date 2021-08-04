Тарантиновская драмеди, мультик по Тургеневу и русское «Черное зеркало»: 10 лучших веб-сериалов фестиваля Realist

Студент психфака Кирилл проснулся полуголый и избитый. Накануне Соня (Влада Ерофеева), в которую он по уши влюблен, отправила Кирилла во френдзону, с горя тот пошел вразнос, и теперь приходится восстанавливать позорные события вечера по историям в соцсетях. Однако горевать некогда: в универе нужно срочно выбрать тему курсовой, и Кирилл озвучивает первое, что приходит в голову, — он будет писать о френдзоне. Поразмыслив, герой решает, что если изучит френдзону и поймет, как из нее выйти, то они с Соней будут вместе. Правда, есть проблема: преподаватель, которому надо сдать курсовую, — отец Кирилла, и он уверяет, что в этой работе нет научного смысла, а необходимый эксперимент и исследования провести невозможно.

Выросший из дипломной работы в сериал, дебют братьев Федора и Никиты Кравчуков (снявший «Викинга» и «Союз спасения» режиссер Андрей Кравчук — их отец) заслуженно получил главный приз фестиваля. Это стильная, живая и смешная драмеди об отношениях, которые мы не умеем строить. Кирилл подмечает, что все его друзья находятся во френдзонах друг у друга. Сам он живет с отцом, который не сумел справиться со смертью жены и дать ему свою любовь. Восемь серий «Френдзоны» уже можно посмотреть на YouTube. Как признаются авторы, не все эпизоды получились ровными (Кравчуки сняли только первый и финальный), но это цельный сериал с отличными диалогами и классной молодой энергией (Федор только окончил ВГИК, Никита учится на четвертом курсе). А еще Алексей Славкин, сыгравший Кирилла, пугающе похож на Джейкоба Элорди из «Эйфории», что только добавляет сериалу нужного вайба.