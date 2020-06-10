«Межсезонье». Криминальная драма про конфликт поколений от автора «Витьки Чеснока». В гостях — Александр Хант

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Как основанная на реальных событиях история о подростках связана с тотальной дискоммуникацией в российском обществе? За счет чего фильм выходит за рамки стандартной истории о сепарации? Как документальное в этой истории превратилось в художественное? Что общего у «Межсезонья» и «Пацанов» Динары Асановой? Как в «Межсезонье» показан вечный конфликт поколений? И почему фильм получился актуальным?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Межсезонье» Александра Ханта, основанный на истории псковских подростков, и рассуждают о том, как он показывает позиции взрослых и подростков и почему никогда не бывает поздно прислушаться друг к другу. О том, как подбирался саундтрек к фильму и почему эта история не документальная, рассказал Александр Хант, режиссер «Межсезонья» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
В августе подкасту «Крупным планом» исполняется 2 года! В честь этого события мы проведем открытую запись и встретимся с нашими слушателями в Москве 7 августа в 16:00 на Плюс Даче. Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов обсудят тему «Как анализировать фильмы», поделятся лайфхаками и ответят на вопросы из зала. Следите за новостями и розыгрышем билетов в нашем Telegram!
У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов