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Крупным планом

Подкаст«Межсезонье». Криминальная драма про конфликт поколений от автора «Витьки Чеснока». В гостях — Александр Хант

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Как основанная на реальных событиях история о подростках связана с тотальной дискоммуникацией в российском обществе? За счет чего фильм выходит за рамки стандартной истории о сепарации? Как документальное в этой истории превратилось в художественное? Что общего у «Межсезонья» и «Пацанов» Динары Асановой? Как в «Межсезонье» показан вечный конфликт поколений? И почему фильм получился актуальным?

В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фильм «Межсезонье» Александра Ханта, основанный на истории псковских подростков, и рассуждают о том, как он показывает позиции взрослых и подростков и почему никогда не бывает поздно прислушаться друг к другу. О том, как подбирался саундтрек к фильму и почему эта история не документальная, рассказал Александр Хант, режиссер «Межсезонья» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

В августе подкасту «Крупным планом» исполняется 2 года! В честь этого события мы проведем открытую запись и встретимся с нашими слушателями в Москве 7 августа в 16:00 на Плюс Даче. Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов обсудят тему «Как анализировать фильмы», поделятся лайфхаками и ответят на вопросы из зала. Следите за новостями и розыгрышем билетов в нашем Telegram!

У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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9 лет спустя Мажор узнает, что он отец Сони. Борьба за дочь на фоне поисков виновного в смерти ее матери в новом сезоне
В главных ролях:Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко
Режиссер:Нурбек Эген
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