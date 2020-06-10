«Межсезонье». Криминальная драма про конфликт поколений от автора «Витьки Чеснока». В гостях — Александр Хант

В августе подкасту «Крупным планом» исполняется 2 года! В честь этого события мы проведем открытую запись и встретимся с нашими слушателями в Москве 7 августа в 16:00 на Плюс Даче. Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов обсудят тему «Как анализировать фильмы», поделятся лайфхаками и ответят на вопросы из зала. Следите за новостями и розыгрышем билетов в нашем Telegram!

У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.