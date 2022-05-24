Павел Табаков готов бесконечно пересматривать «Гарри Поттера» и фильмы Гильермо дель Торо! А что еще?

9 сентября на more.tv выходит криминальный драматический сериал «Стая», где Павел Табаков играет одну из главных ролей. Но профессиональный год для актера на этом не заканчивается, потому что зрители все еще ждут отложенную премьеру «Ампира V» по роману Виктора Пелевина, фантастический сериал «Суперпозиция» и фильм о подростковом шоу «Лэйт Найт Скул», а в прокате до сих можно посмотреть комедию про нынешних тридцатилетних «Молодой человек», которая вышла в июне этого года. Для нашей рубрики «Киноблиц» мы поговорили с актером о проектах, которыми он особенно гордится, и даже о любимых вампирах!