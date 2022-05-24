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Павел Табаков готов бесконечно пересматривать «Гарри Поттера» и фильмы Гильермо дель Торо! А что еще?

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9 сентября на more.tv выходит криминальный драматический сериал «Стая», где Павел Табаков играет одну из главных ролей. Но профессиональный год для актера на этом не заканчивается, потому что зрители все еще ждут отложенную премьеру «Ампира V» по роману Виктора Пелевина, фантастический сериал «Суперпозиция» и фильм о подростковом шоу «Лэйт Найт Скул», а в прокате до сих можно посмотреть комедию про нынешних тридцатилетних «Молодой человек», которая вышла в июне этого года. Для нашей рубрики «Киноблиц» мы поговорили с актером о проектах, которыми он особенно гордится, и даже о любимых вампирах!

Последний фильм, который вы посмотрели

«Убойный монтаж» Мишеля Хазанавичуса. Здесь очень смешные диалоги, и показаны типы людей, которые часто встречаются на площадке в реальной жизни.

Ваш любимый российский фильм или сериал

«Семнадцать мгновений весны». Мне кажется, это вообще один из лучших сериалов по всем параметрам.

Лучший анимационный фильм

«Король Лев».

Последний фильм, над которым вы плакали

«Отец» с Энтони Хопкинсом. Прекрасная игра актерского состава и очень сильная тема.

Какой фильм должен посмотреть каждый подросток?

«Скотт Пилигрим против всех».

«Афера по-американски»

Какая у вас любимая пара из кино?

Все пары в фильмах в исполнении Кристиана Бэйла и Эми Адамс.

Вас часто можно увидеть в исторических проектах, а какой ваш любимый исторический фильм или сериал?

Для меня это «Дуэлянт», потому что это был мой первый масштабный проект в карьере.

Герой из фильма, с которым вы себя ассоциируете?

Я Гэрри Локхарт из «Поцелуя навылет».

В «Ампире V» вы играете вампира. Какой ваш любимый вампир из кино?

Дракула в исполнении Гэри Олдмана из одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы. Очень красивое кино и еще костюмы!

«Сентенция»

Каким фильмом или сериалом с вашим участием вы больше всего гордитесь? А выход какого больше всего ждете?

Вопрос, конечно, сложный, но самые значимые для меня — это «Звезда», «Орлеан» и «Сентенция».

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Какой фильм вы можете пересматривать бесконечное число раз?

Все фильмы о Гарри Поттере и всего «Властелина колец»!

«Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»

В сериале «Суперпозиция» вы играете физика, который доказывает существование мультивселенной. А во вселенной какого фильма вы бы хотели оказаться?

Я бы очень хотел побывать в «Звездных войнах» во времена Галактической республики.

«Аллея кошмаров»

Самый визуально красивый фильм

«Аллея кошмаров» и «Лабиринт Фавна» дель Торо.

«Стражи Галактики»

Фильм с лучшим саундтреком

Любой из фильмов Тарантино и обе части «Стражей Галактики» — песни оттуда постоянно переслушиваю.

Автор: Кира Голубева

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Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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