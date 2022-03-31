Мюзиклы и азиатское кино! Узнали, что смотрит Светлана Устинова

Новая героиня нашей рубрики, где звезды делятся впечатлениями о любимых фильмах, — Светлана Устинова, которая играет женщину-тренера мужской футбольной команды в сериале «Домашнее поле» от more.tv. Мы узнали у актрисы, какие фильмы она ждет и с кем из режиссеров мечтает поработать.
Последний фильм, который вы посмотрели
«Сядь за руль моей машины». Подход к работе над постановкой пьесы в японском театре был мне очень интересен, а Хамагути вообще сделал из этого психологический детектив, где предметом расследования становится собственная жизнь героя. Три часа пролетели незаметно!
Какой из сериалов вы обожаете?
«Станция одиннадцать». Авторам удалось создать, на мой взгляд, убедительную картину того, как может выглядеть наш мир спустя 20 лет после пандемии. Сериал лично меня настроил на созидание, на желание делать фильмы, которые будут менять человека в лучшую сторону.
Вы интересовались футболом до «Домашнего поля»? Какие спортивные фильмы вы посмотрели перед съемками? Норвежский оригинал проекта?
До работы над сериалом футбол не был неотъемлемой частью моей жизни, хотя я люблю ходить на стадион и смотреть матчи вживую. Норвежский аналог я посмотрела за один присест. Считаю, что главная героиня там отличная. Она находится на мужской территории, но следует принципу, который мне очень близок: в работе не должно быть гендерного разделения, есть только профессионализм, трудолюбие и умение брать на себя ответственность.
Режиссер, с которым вам хотелось бы поработать
Очень бы хотелось встретиться с режиссером «Паразитов» Пон Джун-хо, с Рюсукэ Хамагути, со шведским режиссером Рубеном Эстлундом, который в этом году получил вторую «Золотую пальмовую ветвь». Конечно, Кирилл Серебренников — режиссер-мечта, а Наташа Меркулова и Алексей Чупов — одни из самых ярких представителей профессии, и мне бы очень хотелось попасть в их руки. Еще мечтаю быть частью вселенной Дени Вильнёва.
Какую картину, в которой вы снялись, вы пересматриваете и вам хорошо?
Честно признаться, я не смотрю фильмы со своим участием, если только не оказываюсь на их премьере, а сериалы смотрю только на озвучании. Я всегда очень переживаю, и мне до сих пор непривычно видеть себя на экране.
Идеальный фильм для первого свидания
Думаю, что для первого свидания подойдет совершенно любой фильм: вряд ли вы вообще запомните его от волнения и будете больше сконцентрированы на той истории, которая происходит сейчас с вами.
Фильм с самым запоминающимся саундтреком
Обожаю мюзиклы! Например, саундтрек к «Мулен Руж» База Лурмана я знаю наизусть. Могу постоянно этот фильм пересматривать. Также очень впечатлили два черно-белых фильма, показанных в программе Каннского кинофестиваля в 2018 году: «Лето» и «Холодная война», чьи саундтреки были заслушаны и залюблены, как и сами фильмы.
Любимый анимационный фильм из детства
Одним из любимых были диснеевская «Спящая красавица» (кстати, тоже с прекрасным музыкальным сопровождением). И мне еще очень нравится русский мультфильм «Золушка», очень чувственный и красивый.
Какой фильм вы смотрите, когда вам тревожно?
Это может быть и «Корона» с отлично продуманными женскими персонажами, да и в целом очень профессионально сконструированный фильм — просто мастер-класс по созданию мировых шедевров. Или классика советского кино: фильмы «Родня» и «Любовь и голуби» — всегда беспроигрышный вариант!
Назовите российский фильм, чей прокат вы ждете больше всего в этом году?
«Время года зима» — это мой режиссерский дебют с прекрасными актрисами Евгенией Добровольской и Юлией Снигирь. Еще один фильм, который я очень надеюсь, что выйдет у нас, — «Жена Чайковского» Серебренникова. Это кино о том, что любовь — это самое сильное чувство на Земле и она может не только созидать, но и выжигать все внутри и вокруг тебя.
Автор: Кира Голубева
Фото: Imeh Akpanudosen / Getty Images