Мюзиклы и азиатское кино! Узнали, что смотрит Светлана Устинова

«Время года зима» — это мой режиссерский дебют с прекрасными актрисами Евгенией Добровольской и Юлией Снигирь. Еще один фильм, который я очень надеюсь, что выйдет у нас, — «Жена Чайковского» Серебренникова. Это кино о том, что любовь — это самое сильное чувство на Земле и она может не только созидать, но и выжигать все внутри и вокруг тебя.