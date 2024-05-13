Кинопоиск
Сборы

Праздники закончились — в кинотеатры вернулись «параллельный прокат» и Гай Ричи

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Кинопоиск посчитал, что число сеансов голливудских релизов в рамках «предсеансового обслуживания» увеличилось более чем в 10 раз за неделю.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), 13 мая количество показов 14 короткометражных фильмов, вместе с которыми демонстрируются голливудские новинки в российских кинотеатрах, увеличилось до 136. 6 мая на этих же фильмах было зафиксировано 11 сеансов по всей стране. При этом уже вчера, 12 мая, в кинотеатрах прошло 46 сеансов в рамках «предсеансового обслуживания».

Напомним, что в начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала площадки отказаться от показа фильмов, у которых нет официального правообладателя в России. Таким образом Ассоциация призвала остановить «предсеансовое обслуживание» и другие виды показа нелегальных голливудских релизов в период с 18 апреля по 12 мая. С аналогичным призывом выступили кинопрокатные компании «Централ Партнершип», «Атмосфера кино» и «Карропрокат».

Позднее РБК рассказала, что российские киносети отказались от пиратских показов якобы после ультиматума от кинопрокатчиков: если кинотеатры продолжат показывать такие фильмы в течение «месяца без пиратского контента», дистрибьюторы не будут продлевать ключи на легально распространяемые ими картины, и их показ будет невозможен. На это глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков отреагировал в ответ на запрос издания Cinemaplex, что ему «даже страшно становится, где российские СМИ черпают информацию». По словам Воронкова, ряд дистрибьюторов действительно направили письма в кинотеатры с поддержкой акции. «Возможно, кто-то и усмотрел в этом угрозу, но только потому, что до сих пор не может поверить, что рынок может регулировать себя самостоятельно, а кинотеатры, дистрибьюторы и Минкульт время от времени могут решать общие задачи», — подчеркнул глава Ассоциации.

18 апреля на старте проведения антипиратской акции в прокат вышла фантастическая картина «Сто лет тому вперед». Спустя неделю в намеченную ранее дату, 25 апреля, в кинотеатрах не вышел фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, так как ему не выдали прокатное удостоверение. Как отметила пресс-служба министерства культуры, в ведомство поступили письма от продюсеров с указанием на то, что «в кинотеатрах уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее „Министерства неджентльменских дел“». Деловые СМИ сообщали, что перенос проката новинки Гая Ричи якобы связан с выходом фильма «Блиндаж», герои которого попадают из современности в 1941 год. В итоге новинка Гая Ричи появилась в российских кинотеатрах 13 мая и одновременно стала доступна на Кинопоиске.

«Министерство неджентльменских дел»

В целом результат минувших майских праздников оказался скромнее относительно прошлого года. По данным ЕАИС, в уик-энде 2–5 мая 2024 года площадки заработали суммарно 327,3 млн рублей и продали 898 тыс. билетов (81,8 млн рублей и 224 тыс. билетов в среднем в день). При этом в аналогичный уик-энд 2023 года кинотеатры собрали 652 млн рублей при 2 млн проданных билетах (или 108,6 млн рублей и 333 тыс. билетов в среднем в день). Во многом такой результат обусловлен и отсутствием голливудских новинок, и меньшим интересом к легальному контенту.

В настоящий момент касса фильма «Сто лет тому вперед» — лидера проката на протяжении «месяца без пиратского контента» — составляет чуть менее 1,2 млрд рублей. Для сравнения: лидер уик-энда 4–9 мая 2023 года — фильм «Вызов» — заработал в среднем за день 56,8 млн рублей против 35,2 млн рублей в среднем у «Ста лет тому вперед» с 2 по 5 мая 2024-го. Сборы картины «Блиндаж» на 13 мая достигли отметки 103 млн рублей.

Автор: Вита Иванова

Фото: iStock / Getty Images Plus

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