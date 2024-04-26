«Планета обезьян: Новое царство»: сай-фай превращается в вестерн

В мировой прокат вышла новая глава франшизы про нашу планету, которая стала не совсем нашей. Говорящий шимпанзе и молчаливая девушка бросают вызов мохнатому тирану. За обезьян болел Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Спустя много поколений после смерти обезьяньего вождя Цезаря единства в рядах приматов снова нет. Молодой шимпанзе Ной (Оуэн Тиг) живет в небольшом мирном племени, которое специализируется на дрессировке орлов. Где-то неподалеку в долине обитают люди, которых обезьяны называют «эхо», стараясь не обращать на них внимания.

Однажды на клан Ноя нападают воинственные обезьяны в масках, вооруженные электропогонялками, убивают его отца, а многих других уводят в рабство. Автократ-бонобо, назвавший себя Проксимусом Цезарем (Кевин Дюран), разбил лагерь в сгнившем нефтяном танкере и пытается вскрыть гигантский бункер с артефактами человеческой цивилизации, в том числе оружием. Ною ничего не остается, как отправиться на поиски родни. По дороге к нему присоединяется загадочная девушка (Фрейя Аллан).

После семилетней паузы, во время которой человечество сделало еще несколько решительных шагов в сторону собственного уничтожения, «Планета обезьян» возвращается с новыми скептическими комментариями на тему эволюции. Мэтта Ривза, снявшего последние две серии, сменил Уэс Болл, режиссер на удивление неплохой антиутопической трилогии «Бегущий в лабиринте». Трилогией, судя по всему, обернется и этот новый сиквел, он же приквел, он же немножко ребут.

Фрейя Аллан

Стилистически изменилось, пожалуй, не так много: это по-прежнему старомодное по сути, хотя и ультрасовременное в техническом плане кино — неторопливое, размашистое, с эпическим дыханием. В этой серии чуть меньше личной шекспировской драмы, чуть больше размышлений на тему морали и истории. Покойный Цезарь, как положено настоящему мессии, продолжает незримо присутствовать: одни бережно распространяют его учение, другие его, предположительно, извращают. Хотя и сам он, как мы помним, не был чужд противоречиям. Могут ли люди и обезьяны сосуществовать мирно? Кажется, даже с собственным видом не выходит нормально ужиться ни у тех, ни у других.

Мудрый пожилой орангутан (Питер Мейкон), с которым по дороге знакомится Ной, убежден, что Цезарь был пацифистом. А диктатор-визионер Проксимус хочет огнем и мечом строить новое царство из названия фильма, вдохновляясь историей Древнего Рима; на его танкере имеются библиотека и специальный человек, который читает ему учебники и Воннегута. Этого коллаборациониста играет Уильям Х. Мэйси, хотя пока был жив Джон Хёрт, такие роли обычно доставались ему. У Проксимуса, помимо короны, есть еще и набедренная повязка, хотя скрывать компьютерным приматам совершенно нечего.

Кевин Дюран

Обезьяны бойко говорят на чуть упрощенном английском (интересно, что происходит в других частях света), и поначалу это смешно и странно, но на это довольно быстро перестаешь обращать внимание, как и на то, что они ездят на лошадях. Люди же, как известно, отупели и в своей массе потеряли дар речи в результате пандемии. Обезьяны в основном отзываются о них пренебрежительно: бегают паразиты в кустах, что-то вроде кабанов. Пахнут неприятно. Впрочем, с героиней Фрейи Аллан, возможно, не все так просто. Аллан, как почти что единственный наш представитель в фильме (у Мэйси роль небольшая), выглядит вполне достойно, может быть, даже слишком хорошо для постапокалиптического пейзажа. Правда, ей бывает трудновато соперничать в выразительности с окружающими цифровыми обезьяньими мордами.

Длинный, на два с половиной часа, фильм медленно запрягает (хочется добавить — как обезьяна кобылу), но в дальнейшем экшена хватает, и в любом случае смотреть его нескучно: величественные пейзажи, серьезные эмоции, массивные идеи. По большому счету это вестерн — жанр, который не терпит суеты и вознаграждает терпение. Что бы сказал Джон Уэйн, узнав, что его не без успеха заменили шимпанзе? Вероятно, примерно то же самое, что Чарльтон Хестон в легендарном финале самой первой «Планеты» («Горите в аду, маньяки!»). Но ответ тут может быть только один: сами виноваты.