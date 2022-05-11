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Василий Уткин обожает Уэса Андерсона! А кого еще?

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16 мая на Кинопоиске стартовало новое шоу «Вечерний Уткин», которое ведет комментатор и журналист Василий Уткин. В нем он обсуждает главные футбольные события прошедшей недели. Мы решили запустить рубрику «Киноблиц», в которой звезды будут делиться впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. Василий Уткин — наш первый герой.

Шоу можно смотреть в прямом эфире в приложении Кинопоиска на Smart TV и на Яндекс Спорте. Запись эфира доступна в карточке «Вечернего Уткина» на Кинопоиске и в виде подкаста на Яндекс Музыке.

Последний фильм, который вы посмотрели

«Французский вестник». Я поклонник режиссера Уэса Андерсона, так что фильм абсолютно не разочаровал. Мне нравится, как он говорит о настоящем добре и зле, о любви в обстоятельствах, казалось бы, искусственных, кукольных. Но каждый раз у него это получается! И любовь драматичнее, и зло страшнее.

«Каждое воскресенье»

Любимый спортивный фильм

Назову два, не могу выбрать: «Каждое воскресенье» с Аль Пачино и «Человек, который изменил все». В них минимум фальши, что редкость для таких картин. В спорте уже есть собственная драма, туда ничего не требуется привносить, а только прочувствовать. Это большая редкость.

Фильм, над которым вы плакали

Таких много. Я довольно сентиментальный… Но пусть будет «Отель „Гранд Будапешт“». Эти слезы мне, пожалуй, особенно дороги.

Фильм, который вас раздражает

«Легенда № 17». Жизнь Валерия Харламова удивительно кинематографична сама по себе, ее следовало бы изучить, а не переписывать заново. Рассказывать на таком уровне некомпетентности о Суперсерии просто возмутительно.

На какой фильм похожа ваша жизнь?

Единственный персонаж, с которым я могу себя хоть как-то сравнить, — сериальный, Доктор Хаус. Извините, фильма пока такого не встретил.

Самый недооцененный фильм

Скажу скорее не про недооцененность, его оценили в свое время, а про то, что зря забыли. Посмотрите фильм «Замри — умри — воскресни!» режиссера Каневского.

Фильм с вашим любимым актером или актрисой

«Сердце ангела» с Робертом Де Ниро. Он попал еще в поздний советский прокат, я впервые увидел его подростком на большом экране. Ничего не ясно до конца, развязка сумасшедшая, и реально страшно.

Какой футболист, по вашему мнению, достоин байопика?

Павел Садырин. Это бывший футболист и тренер, приводивший к чемпионству «Зенит» и ЦСКА. Он был первым тренером сборной России. Он создавал команды, где главным принципом было, что все играли друг за друга; это называется «команда-банда». И каждая история заканчивалась тем, что его предавали. Я очень хорошо представляю себе сценарий такого фильма.

Фильм, который вы чаще всего пересматриваете

Любой фильм Тарантино. Но надо, чтобы никто не отвлекал и не мешал. Это такой экстракт счастья.

Фильм, который бы вы хотели увидеть в кинотеатре

«Побег из Шоушенка». Он не был в широком прокате в 1994 году, а когда его выпускали у нас в 2019, мне сходить, к сожалению, не удалось, а я очень его люблю и с удовольствием посмотрел бы его как полагается.

Автор: Кира Голубева

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

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