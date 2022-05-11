Василий Уткин обожает Уэса Андерсона! А кого еще?

16 мая на Кинопоиске стартовало новое шоу «Вечерний Уткин», которое ведет комментатор и журналист Василий Уткин. В нем он обсуждает главные футбольные события прошедшей недели. Мы решили запустить рубрику «Киноблиц», в которой звезды будут делиться впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. Василий Уткин — наш первый герой.

Шоу можно смотреть в прямом эфире в приложении Кинопоиска на Smart TV и на Яндекс Спорте. Запись эфира доступна в карточке «Вечернего Уткина» на Кинопоиске и в виде подкаста на Яндекс Музыке.