На Кинопоиске выходит эксклюзивное шоу Василия Уткина. Вот как его смотреть

Кто это?

Василий Уткин — легендарный спортивный журналист и телеведущий. На его комментариях выросло не одно поколение любителей футбола, а на блог Уткина на YouTube подписано более 600 тысяч человек.

О чем передача?

«Вечерний Уткин» — большой разговор о главных событиях футбольной недели и не только. В первом выпуске ведущий с гостями обсудят матч «Спартака» — «Зенита», погоню «Ливерпуля» сразу за четырьмя трофеями и трансферы Эрлинга Холанда и Киллиана Мбаппе.

Когда, где и как ее смотреть?

Шоу будет идти в прямом эфире по понедельникам в 22:00 по московскому времени. Его можно смотреть в разделе «Спорт» в приложении Кинопоиска для Smart TV и на Яндекс Спорте. После эфира запись будет доступна на карточке «Вечернего Уткина» в онлайн-кинотеатре и в разделе «Подкасты» на Яндекс Музыке.