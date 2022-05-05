От VHS-боевиков до Параджанова: якутский режиссер Дмитрий Давыдов — о повлиявших на него фильмах

В прокат выходит новая работа Дмитрия Давыдова «Нелегал» — социальная драма о мигранте, который путешествует из Киргизии в Якутию. По случаю выхода нового фильма режиссер «Пугала» поделился с Кинопоиском, как он пришел в кино и чьими работами вдохновлялся.
Режиссура пришла в мою жизнь планомерно. В школе, где я работал учителем, а впоследствии и директором, по моей инициативе появился настоящий видеоклуб. В рамках его деятельности мы с ребятами снимали различные видео: это были и короткие телепередачи, и ролики для выступления местного КВН. В итоге все пришло к тому, что мы с учениками стали снимать первые любительские фильмы, конечно, преимущественно короткометражные. Потом я уже стал интересоваться кино более детально. Изучал, как фильмы монтируются, как пишутся сценарии, как режиссер работает с актерами на площадке. В 2009–2010 годах случился «якутский бум»: работы примерно такого же формата, что делали мы с учениками, стали прокатывать в кинотеатрах Республики. К тому времени у меня и взыграли амбиции: были и знания, и умения, чтобы делать кино на уровне, достойном проката в регионе и показа на большом экране. Я ушел от «легкого» школьного формата, пришел в театр и предложил актерам: «Давайте снимем настоящий фильм». Так в 2014 году мы начали работать над лентой «Костер на ветру».
Вообще, осознание того, что я режиссер, пришло еще не до конца. Вплоть до прошлого года я работал в школе, это было моим основным местом работы. Параллельно с этим снимал кино. Такая двойная жизнь супергероя: учитель — днем, вечером — режиссер. В итоге я уволился из школы, и за прошлый год мы сняли три фильма: «Нелегал», «Молодость» («Эдэр Саас») и «Песни лета» — проект, который мы сделали при поддержке фонда «Кинопрайм». Мы их полностью закончили. Возможно, «Молодость» и «Песни лета», как и «Нелегал», выйдут в прокат. Но мне бы хотелось, чтобы у них была пусть небольшая, но фестивальная история. С «Нелегалом» ситуация уникальная: я выступил на этом проекте как режиссер и автор сценария. Но продюсеры у проекта московские, они занимаются и прокатом, и продвижением фильма. В предыдущих картинах я был сам себе продюсер.
Боевики 1990-х
Стоит сказать, что увлечение кинематографом в принципе возникло еще в 1990-е. В те годы у нас появились видеомагнитофоны с кассетами. Постепенно у меня сформировалась привычка смотреть как минимум один фильм в день. Кассеты с голливудскими боевиками 1980-х и 1990-х ходили по деревне из рук в руки, мы меняли их целыми пачками. Это воспитало всеядность к самому разному кино. В основном на кассетах, конечно, было голливудское кино: Сталлоне, Шварценеггер, Робертс, «Хищник», «Рэмбо», «Рокки» — всё в таком духе. Привычка смотреть кино, разбираясь в истории героев, у меня осталась на долгие годы. Но всеядность со временем трансформировалась во вкус, теперь я довольно легко отделяю хорошее кино от плохого.
Я даже вел тетрадь для просмотренных фильмов: фиксировал каждую картину в списке, где были графы «название», «режиссер», «жанр» и «дата просмотра». Причем вел списки достаточно долго. Забросил это дело, когда количество просмотренного кино перевалило за 40 тысяч картин. В последние годы смотрю кино реже — сложно найти фильм, который действительно заслуживает моего внимания. Поэтому тенденция «один фильм в день» превратилась в «одно кино в неделю», и то не всегда. При таком уровне насмотренности неизбежна проблема вторичности, если говорить о создании собственных картин. Такие вещи происходят, как правило, неосознанно, когда ты копируешь какие-то эпизоды или постановочные решения, отложившиеся в подсознании. В этом плане мои ранние фильмы мне не очень нравятся — где-то недоработал, где-то заигрывал со зрителем, чтобы сделать попроще. У меня большие претензии к себе как к режиссеру. Поэтому ранние картины стараюсь не пересматривать.
«Ворон» и «Брат»
Безусловно, среди тысяч просмотренных фильмов есть и те, что оставили неизгладимое впечатление, застряли в памяти. К этим картинам я периодически возвращаюсь. Например, «Ворон» Алекса Пройаса с Брэндоном Ли. Это фильм детства; кассету с ним я буквально до дыр засмотрел на видеомагнитофоне. Меня околдовали эта готическая, мрачная атмосфера и идея народной мести. Наверное, это такие идеальные истории, где торжествует истинная справедливость. Людей это привлекает, получается народное кино. Взять «Брата» Балабанова — история праведного гнева, который обрушивается на врагов во имя справедливости. Тема маленького человека, который может постоять за себя и защитить близких.
Параджанов
С детства я люблю фильм Параджанова «Тени забытых предков». С ним у меня связана интересная история. Я посмотрел это кино, но забыл название — мог узнать фильм, если его крутили по ТВ, но не знал, что это именно Параджанов. Однако разделение на главы, красные буквы, визуальный ряд, операторские решения — все это в памяти отложилось. Красивая история любви украинских Ромео и Джульетты. Позже искал информацию об этом кино; узнал, что снимала Киностудия им. Довженко, просматривал списки их проектов и наконец нашел, как фильм называется и кто автор. Кажется, в 2006 году заказал себе CD-диск и пересмотрел кино от начала до конца. Не так давно показывал эту картину оператору нашего будущего проекта — изображение в фильме Параджанова и сейчас меняет наше восприятие.
«Сад» Мартина Шулика
Словацкий фильм «Сад» Мартина Шулика — замечательное кино, в котором в то же время нет ни конфликта, ни антагонистов. Когда-то общался с преподавателями сценарного мастерства — все, как один, утверждают, что захватывающей истории без конфликта просто не бывает. На этот случай у меня и припасен фильм «Сад». И в нашей картине «Песня лета» у нас тоже конфликта нет, я опирался именно на этот показательный словацкий пример. Это другое кино, не такое схематичное, где есть главный герой и антагонист, и вот они решают некую проблему. Большинство фильмов работают по этой схеме, а после просмотра ленты «Сад» понимаешь: эмпирическое кино тоже имеет право на жизнь и может сработать.
«Туринская лошадь» Белы Тарра
Два года назад я познакомился с удивительной картиной «Туринская лошадь» Белы Тарра. Это не фильм-впечатление, это фильм-событие с уникальной стилистикой. Первая сцена длится минут пять-семь, в ней просто идет лошадь. Нас с оператором это так поразило, что мы потом нашли фильм о фильме на польском языке, где были редкие кадры и воспоминания съемочной группы о том, как снималось это кино. Это, как мне кажется, тот случай, когда картинка, визуал влияют на историю, а не наоборот.
Marvel, «Аватар» и Джим Керри
Среди моих любимых актеров — Джим Керри. На мой взгляд, одна из его лучших ролей — фильм «Лемони Сникет: 33 несчастья» Брэда Силберлинга. Понимаю, возможно, это кино несколько выбивается на фоне упомянутого. Но это кино ценно прежде всего хорошо рассказанной историей. Меня очень прельщают миры «Аватара» Кэмерона, как и вселенная Marvel. Но то, что делают, например, дель Торо и Силберлинг, — это совершенно другой уровень. В нашем будущем проекте «Песни лета» мы тоже придумали свой собственный мир: там будет целый народ со своей особой культурой и языком. Мне интересно сделать что-то в этом направлении.
Интервью: Тимур Алиев
Фото: пресс-служба компании «МВК»