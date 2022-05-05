От VHS-боевиков до Параджанова: якутский режиссер Дмитрий Давыдов — о повлиявших на него фильмах

Режиссура пришла в мою жизнь планомерно. В школе, где я работал учителем, а впоследствии и директором, по моей инициативе появился настоящий видеоклуб. В рамках его деятельности мы с ребятами снимали различные видео: это были и короткие телепередачи, и ролики для выступления местного КВН. В итоге все пришло к тому, что мы с учениками стали снимать первые любительские фильмы, конечно, преимущественно короткометражные. Потом я уже стал интересоваться кино более детально. Изучал, как фильмы монтируются, как пишутся сценарии, как режиссер работает с актерами на площадке. В 2009–2010 годах случился «якутский бум»: работы примерно такого же формата, что делали мы с учениками, стали прокатывать в кинотеатрах Республики. К тому времени у меня и взыграли амбиции: были и знания, и умения, чтобы делать кино на уровне, достойном проката в регионе и показа на большом экране. Я ушел от «легкого» школьного формата, пришел в театр и предложил актерам: «Давайте снимем настоящий фильм». Так в 2014 году мы начали работать над лентой «Костер на ветру».

Вообще, осознание того, что я режиссер, пришло еще не до конца. Вплоть до прошлого года я работал в школе, это было моим основным местом работы. Параллельно с этим снимал кино. Такая двойная жизнь супергероя: учитель — днем, вечером — режиссер. В итоге я уволился из школы, и за прошлый год мы сняли три фильма: «Нелегал», «Молодость» («Эдэр Саас») и «Песни лета» — проект, который мы сделали при поддержке фонда «Кинопрайм». Мы их полностью закончили. Возможно, «Молодость» и «Песни лета», как и «Нелегал», выйдут в прокат. Но мне бы хотелось, чтобы у них была пусть небольшая, но фестивальная история. С «Нелегалом» ситуация уникальная: я выступил на этом проекте как режиссер и автор сценария. Но продюсеры у проекта московские, они занимаются и прокатом, и продвижением фильма. В предыдущих картинах я был сам себе продюсер.