«Если Батлер не возьмет „Оскар“, я откушу себе ногу»: за что хвалят «Элвиса»

Вне конкурсной программы Канн 25 мая показали новый фильм База Лурмана «Элвис», его первую работу после «Великого Гэтсби». Сценаристы байопика — Сэм Бромелл («Отжиг») и Крэйг Пирс, работавший с режиссером над фильмами «Великий Гэтсби», «Мулен Руж», «Танцы без правил» и «Ромео + Джульетта». Лурман с командой были удостоены 12-минутных оваций после показа. Рассказываем почему.

О чем это?

В фильме история восхождения Элвиса Пресли (Остин Батлер) на музыкальный олимп показана через призму сложных отношений с его менеджером Томом Паркером, которого играет Том Хэнкс. Лурман охватывает детство музыканта, трудные годы, когда он уже стал любимцем публики, и встречу с Присциллой (Оливия ДеДжонг), которая стала его единственной женой. Батлер воплотил короля рок-н-ролла в трех его ипостасях: молодой бунтарь, голливудская звезда и угасающая легенда.

Остин Батлер, кстати, был не единственным претендентом на роль Пресли. Лурман также рассматривал Энсела Элгорта («Малыш на драйве»), Майлза Теллера («Дело храбрых»), Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи») и Гарри Стайлса («Дюнкерк»). А вот Том Хэнкс был сразу утвержден на роль Паркера. В одном из интервью Deadline Лурман дал комментарий относительно выбора актера на главную роль: «Я слышал об Остине Батлере благодаря его выдающейся роли в бродвейской постановке „Продавец льда грядет“ вместе с Дензелом Вашингтоном. В ходе большого количества проб и музыкальных номеров, которые мы с ним ставили, я понял, что нашел того, кто сможет идеально воплотить образ одной из самых знаковых фигур в поп-культуре».

И что пишут критики?

Судя по отзывам, у Лурмана получился его типичный фильм: яркий, визуально роскошный и с идеальным саундтреком (здесь рядом с хитами Пресли звучат, например, Бритни Спирс и Backstreet Boys). Критики отмечают, что именно таким должен быть фильм про короля поп-музыки, и благодаря таланту режиссера Пресли оживает на экране. Впечатление от байопика, скорее всего, будет зависеть только от того, нравится ли вам стиль Лурмана. Если да, вы будете очарованы.

Остина Батлера нахваливают почти в каждой рецензии и пишут, что он обладает невероятной харизмой, абсолютно органичен в этом образе и не пытается пародировать музыканта.

«Батлер в точности повторяет движения, манеры, проникновенный голос и каким-то образом даже передает харизму иконы. Когда девушки кричат на него во время музыкальных выступлений, ты просто поражаешься его актерской игре», — пишет Энди Леа из Daily Mirror (UK).

Ричард Лоусон из Vanity Fair тоже остался в восторге от Батлера: «Эта роль вполне может стать ключевой в его карьере. Он заявляет о себе как смелый и изобретательный актер, которого может ждать большое будущее. Жаль только, что Лурман изо всех сил пытается его затмить своим авторским почерком».

Джим Вейвода из IGN Movies согласен с коллегами: «„Элвис“ — головокружительная и временами даже ошеломляющая хроника жизни короля рок-н-ролла. Батлер великолепно исполняет роль Элвиса, выкладываясь в каждой сцене, как в последний раз. Поистине звезда родилась!»

«Хотя в драме База Лурмана о жизни Элвиса от колыбели до могилы мало правды, австралийский режиссер создал нечто гораздо более захватывающее, чем обычный байопик, — американскую сказку», — говорится в рецензии Клариссы Лафри для Independent (UK).

Остин Батлер и Том Хэнкс

А ругают?

Оуэн Глибельман из Variety остался в смешанных чувствах: «Фильм выглядит как лихорадочный и навязчивый сон. Лурман превращает историю об Элвисе, с которой мы уже и так знакомы, в роскошную поп-оперу. Но при всем лурмановском фейерверке это очень странный фильм, не всегда убедительный и немного скомканный. Пресли временами кажется фигурой не столько драматичной, сколько просто красиво иллюстрированной».

«Это скорее не фильм, а 159-минутный трейлер к нему, — пишет Питер Брэдшоу из The Guardian. — С безумно ярким монтажом, эпичный, но при этом незначительный и не динамичный. В конце концов вы задаетесь вопросами: а что вообще Лурман думает о музыке Элвиса? Слушал ли он хоть одну его песню до конца?». Критик также не оценил Остина Батлера в главной роли. «Фильм не спасает даже единственный потенциальный козырь — Том Хэнкс в роли жуткого менеджера музыканта, полковника Тома Паркера, который безжалостно эксплуатировал Пресли и отказывал ему в зарубежных гастролях», — к такому выводу приходит Брэдшоу.

Дэвид Эрлих из IndieWire назвал фильм сущим кошмаром, обозвав творение Лурмана «Богемской рапсодией» с разгоном 4000 миль в час. «Это 159-минутное раздражение для глаз с садистически монотонным монтажом. Фламандец манипулирует молодым мечтателем до того момента, пока тот не впадет в депрессию и не умрет. Эрлих также отметил, что Лурман всегда был неудержимым максималистом, но по уровню визуального анархизма в «Элвисе» он переплюнул даже „Спиди-гонщика“ сестер Вачовски. Критик подытожил свое негодование, сказав, что фильм получился бездушным, потому что Лурман использовал образ Элвиса в своем фильме так же корыстно, как это сделал Паркер в реальной жизни.

Остин Батлер

А что еще известно о фильме?

На CinemaCon Лурман поделился, что «Элвис» в первую очередь не байопик, а фильм об Америке 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Поскольку Пресли был главной американской звездой того времени, он и стал центральной фигурой истории.

«Я с большим уважением и любовью отношусь к поклонникам Элвиса, поэтому решил ближе познакомить с ним новую аудиторию, которая знает только парня в красивом костюме, но может быть не в курсе, что он был великим бунтарем». Лурман в шутку называет свой фильм «Апокалипсисом сегодня» среди мюзиклов. «Это красивая поп-культурная опера из трех актов, в каждом из которых мы узнаем разную сторону Пресли», — говорит режиссер в интервью IndieWire.

Дочь Элвиса Пресли, Лиза Мари Пресли, осталась в восторге от игры Батлера и пророчит ему номинацию на «Оскар»: «Он играет просто фантастически! Наконец к образу отца отнеслись бережно и с уважением». И шутливо добавляет, что «если он не выиграет „Оскар“, то я просто откушу себе ногу». Лиза Мари Пресли — единственный ребенок Элвиса и Присциллы. Когда певец скончался в 1977 году, девочке было 9 лет.

Кинопоиск в Telegram Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Автор: Кира Голубева