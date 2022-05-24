Варвара Шмыкова обожает Фрэнсис МакДорманд и «Древо жизни». А что еще? Сейчас расскажем!

Варвара Шмыкова получила первую главную роль в сериале «Чики» на more.tv. После него актриса снялась в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», «Микулае» вместе с Виктором Сухоруковым и сатирическом сериале «Горемыки», главном хите фестиваля «Пилот». На очереди — роли в дебютном фильме Айсултана Сеитова «Беги», исландско-российском проекте Louis Pavilion и сериале «Приход» Резо Гигинеишвили. Так что самое время узнать, что смотрит сама Варвара, новая героиня нашей рубрики «Киноблиц».
Вы снялись в фильме Айсултана Сеитова «Беги», а чей режиссерский дебют вам запомнился больше всех?
Фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов». Поразила его легкость, это такой русский роуд-муви с невероятно крутой музыкой, актерами и цветокором, как будто бы даже немножко не из нашей действительности и от этого прекрасным.
Любимый российский сериал без вашего участия
Совсем недавно я досмотрела второй сезон «Эпидемии». Помню, как нервно смотрела ночами первый сезон, который совпал с реальной пандемией, и это было очень интересное совпадение. Несмотря на то, что съемочная команда второго сезона уже другая, мне все равно безумно понравилось. Очень переживала за героев!
Кого из российских актеров вы бы номинировали на «Оскар» и за какую роль?
Юру Борисова! Я могу повторить это три раза: «Дайте „Оскар“ Юре Борисову!» Я считаю его одним из самых интересных и глубоких артистов сегодня и мечтаю с ним вместе сниматься.
В «Нелюбви» Звягинцева вы играете сотрудницу поискового отряда «ЛизаАлерт». А у вас есть любимые социальные драмы?
«Дурак» Юрия Быкова. Меня всегда очень сильно цепляет кино на социальную тему, а здесь еще главная роль у невероятного Артема Быстрова, артиста МХАТа, которому веришь беспрекословно, поэтому фильм попал в меня на все 100%.
Первый мультфильм или фильм, который вы показали своему сыну
Думаю, это были какие-то советские мультики из серии «Карусель, карусель начинает рассказ», но вот на репите мы точно повторяли «Бременских музыкантов».
Очень популярный фильм, который вы не смотрели
Таких очень много! Из сериалов я, например, не смотрела «Игру престолов» и «Игру в кальмара», а из фильмов — «Дюну», большую часть работ Вуди Аллена и «Сияние» Кубрика.
Самый смешной фильм
Классика «Лжец, лжец» с моим любимейшим Джимом Керри. Мне кажется, я знаю фильм наизусть, так как в детстве пересмотрела его миллион раз.
Актриса, которой вы восхищаетесь
Я обожаю Фрэнсис МакДорманд. Безумное сочетание внутренней красоты, интеллекта и чувства юмора. Меня почему-то иногда с ней сравнивают, и это не может не льстить!
Экранизация книги, о которой вы мечтаете
«Лавр. Неисторический роман» Евгения Водолазкина про средневекового врача с даром исцеления. Меня эта книга поразила во время учебы в институте. Было бы очень интересно посмотреть на экранизацию. Думаю, из нее мог получиться прекрасный сериал.
Фильм, который не оправдал ваших ожиданий
«Довод» Кристофера Нолана. Я зашла, посмотрела, вышла и ничего не получила от просмотра.
Кто был вашим кинокрашем в детстве?
Неловко в этом признаваться, но это был Зак Эфрон. Я ходила на мюзикл «Лак для волос» раз восемь или девять, а все песни оттуда знала наизусть. Потом моим крашем стал Брэдли Купер.
Вы часто говорите о том, как важно любить себя и свое тело. А какой фильм или героиня из кино вдохновляют лично вас?
У меня есть настольное кино, в котором все прекрасно, — это «Титаник». Хочется, чтобы эти три часа длились вечно. Когда я мечтаю о подобных проектах, то хочется, чтобы они были именно такими. С такой же трогательной историей, масштабом и актерами-профессионалами уровня Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Музыка там вообще на разрыв аорты. Так что с точки зрения ремесла меня он очень вдохновляет.
Если бы вы встретили человека, который не видел ни одного фильма за всю жизнь, что бы вы ему обязательно посоветовали посмотреть?
«Древо жизни». Максимально поэтичное и при этом очень простое человеческое кино, которое сняли невероятные Терренс Малик и Эммануэль Любецки — творческий союз, который я очень люблю.
Автор: Кира Голубева
Фото: Саша Маслова