Варвара Шмыкова обожает Фрэнсис МакДорманд и «Древо жизни». А что еще? Сейчас расскажем!

У меня есть настольное кино, в котором все прекрасно, — это «Титаник». Хочется, чтобы эти три часа длились вечно. Когда я мечтаю о подобных проектах, то хочется, чтобы они были именно такими. С такой же трогательной историей, масштабом и актерами-профессионалами уровня Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Музыка там вообще на разрыв аорты. Так что с точки зрения ремесла меня он очень вдохновляет.