Александр Цыпкин — фанат исторических фильмов и сериалов! А что еще он смотрит? Мы узнали!

Мы смотрели экранизацию сатирических рассказов Александра Цыпкина «Беспринципные», слушали его выступления на многочисленных конференциях и узнали, что в этом году снимается еще один проект по произведением Цыпкина с удивительно многословным названием — «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Возможно, пришло время выяснить, какие фильмы и сериалы вдохновляют самого звездного русскоязычного писателя.