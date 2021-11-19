Александр Цыпкин — фанат исторических фильмов и сериалов! А что еще он смотрит? Мы узнали!

Мы смотрели экранизацию сатирических рассказов Александра Цыпкина «Беспринципные», слушали его выступления на многочисленных конференциях и узнали, что в этом году снимается еще один проект по произведением Цыпкина с удивительно многословным названием — «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Возможно, пришло время выяснить, какие фильмы и сериалы вдохновляют самого звездного русскоязычного писателя.
Последний фильм, который вы посмотрели
«Дом Gucci» Ридли Скотта. Я очень люблю исторические фильмы. Игра актеров тут потрясающая, а также работа художников, которые восстанавливали ту эпоху. Ну и, конечно же, преображение Джареда Лето абсолютно гениальное! Я даже не сразу понял, что это был он.
Лучшая экранизация книги
«Властелин колец». Эпическое полотно, которое навсегда изменило киноиндустрию, и, мне кажется, фильмов, соизмеримых с этим, в ближайшее время не предвидится.
Любимый российский фильм
«Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Хоть это советское кино и было создано в тоталитарной системе, оно достаточно доброе. В нем доходчиво объясняется любому человеку, что такое хорошо, а что такое плохо.
Выход какого сериала вы больше всего ждете?
Единственным сериалом, который я когда-либо ждал, была «Игра престолов».
Самый переоцененный фильм
Мне кажется, что оценивать кино — это всегда вкусовщина. Думаю, неуместно было бы вставать в один ряд с критиками и рассуждать о подобном. Их и без меня хватает.
Сможете назвать фильм, в котором вам было стыдно или неловко за главного героя?
Я не помню, чтобы мне когда-то было стыдно за главного героя. Я очень благодарный зритель.
О сценарии какого фильма или сериала вы жалеете, что его написали не вы?
Очень жаль, что не я написал «Облачный атлас».
Фильм, который бы вы хотели увидеть на большом экране?
Сериал «Карамора».
Кто ваш любимый герой из «Беспринципных»?
Все герои «Беспринципных» мои любимые!
Автор: Кира Голубева
Фото: Михаил Пешков