Разбираем последние серии «Оби-Вана Кеноби». Почему он нас разочаровал?

На Disney+ завершился первый (но, по слухам, не последний) сезон нового шоу во вселенной «Звездных войн». Рассказываем, что происходило в финальных сериях и чем запомнится этот противоречивый проект.

Пятая серия

Оби-Ван (Юэн Макгрегор) и Лея (Вивьен Лира Блэр) прибывают на Джабиим, где подпольное движение «Путь» прячет тех, кто бежит от репрессий Империи. Но Дарт Вейдер (Хейден Кристенсен) и Третья Сестра (Моусес Ингрэм) тоже на подлете к планете — жучок в дроиде Леи выдает местоположение беглецов. Штурмовики наступают, в бою погибает Тала (Индира Варма), а Кеноби пытается прикрыть соратников и сдается Третьей Сестре. Оби-Ван узнает, что Рева была юнлингом во время Приказа 66 и ненавидит джедаев, которые не остановили Энакина, перешедшего на Темную сторону Силы. Все это время она выслуживалась перед Вейдером, чтобы в самый неожиданный момент отомстить ему.

Но ситх куда хитрее и умнее Ревы. Оказывается, Гранд-инквизитор (Руперт Френд) все это время был жив, просто Вейдер решил использовать тщеславие Третьей Сестры, чтобы отыскать бывшего учителя. Он пронзает ее световым мечом и пытается остановить транспорт с беженцами, на котором находились Кеноби и Лея, но тратит свои силы на обманку, в то время как настоящий транспорт успевает улететь. А раненая Рева находит передатчик Кеноби с сообщением от Бейла Органы (Джимми Смитс) — так она узнает, что Люк (Грант Фили) находится на Татуине.

Шестая серия

Лиам Нисон

Раненая Рева прибывает на Татуин в поисках фермера Оуэна (Джоэл Эдгертон), который узнает об этом и предлагает своей жене Беру (Бонни Пессе) бежать вместе с Люком. Но та отказывается, достает ружья и предлагает защищать свой дом. Ночью на пороге объявляется Рева, она хочет убить Люка, отомстив Энакину/Вейдеру за юнлингов.

Тем временем корабль «Пути» вместе с Кеноби и Леей пытается выстоять под обстрелом имперских флагманов. Оби-Ван решает оставить девочку под присмотром Хаджи (Кумэйл Нанджиани) и покинуть судно. Только так Вейдер оставит других пассажиров в покое. Учитель и бывший ученик высаживаются на ближайшей планете и вступают в бой. Кеноби дерется в полную силу, а Вейдер заваливает джедая камнями, хороня его заживо. Оби-Ван выбирается из импровизированной могилы и атакует Вейдера, проделывая в его шлеме дыру. Джедай в ужасе смотрит на изуродованное лицо бывшего ученика и оставляет его в живых.

Кеноби спешит на Татуин, где Рева преследует Люка в пустыне. Но она не может убить мальчика и приносит его обратно к Оуэну и Беру. Лея возвращается на Альдераан, и в гости к ее приемным родителям прилетает Оби-Ван, обещая помощь принцессе в будущем, если та попадет в беду. А на Татуине он навещает Люка. Также Кеноби наконец-то является призрак его старого учителя Квай-Гон Джинна (Лиам Нисон).

Отсылки

Юэн Макгрегор

В пятой серии Кеноби оказывается на базе «Пути» и рассматривает надписи, оставленные теми, кто скрывался от Империи. Среди них есть сразу несколько имен героев, которые были представлены в старом каноне (до покупки Lucasfilm компанией Disney), который теперь называется «Легенды». Это джедаи Корвин Шелвей из видеоигры «Star Wars The Roleplaying Game», Тиберус Андерлок из видеоигры «Star Wars Galaxies Jump to Lightspeed», Роганда Исмарен из романа «Дети джедаев» Барбары Хэмбли и Дрейк Ло’гаан из веб-комикса «Маневр уклонения». Таким образом, Disney включила их в новый канон, но пока непонятно, появятся ли герои в последующих медиапродуктах.

Во флешбэке молодой Энакин во время тренировки говорит Кеноби фразу «It’s over». Ее произносил Оби-Ван во время сражения с учеником в фильме «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов», вскоре после этого Кеноби отрубил Скайуокеру конечности и оставил его гореть рядом с потоком лавы.

В финальной серии Оби-Ван приветствует Люка фразой «Hello there». Кеноби также произносил ее в третьем эпизоде «Звездных войн», и позже она стала мемом.

Чем запомнились финальные серии?

Хейден Кристенсен

В пятой серии мы наконец-то увидели Хейдена Кристенсена. До этого момента не было понятно, зачем вообще создатели сериала сделали большое событие из возвращения актера во франшизу, если Вейдер постоянно ходит в шлеме. Сцена тренировки Энакина и Оби-Вана оказалась приятным воспоминанием о тех временах, когда талантливый джедай еще не превратился в Вейдера и был лишь заносчивым учеником Кеноби. Также мы узнали, что движет Третьей Сестрой. Получилось довольно предсказуемо (с самого начала сериала было понятно, что она тот самый юнлинг, переживший Приказ 66), а мотивация героини вызывает большие вопросы (неужели единственным способом добраться до Вейдера была поимка Кеноби?).

Шестая серия порадовала зрелищной схваткой главного героя и Вейдера и крохотным камео Лиама Нисона в роли Квай-Гон Джинна в самом конце сериала. Но никаких намеков на второй сезон (по слухам, Disney срочно изменила финал первого сезона, чтобы оставить задел на продолжение) мы не увидели. Впрочем, это никак не помешает компании продолжить «Оби-Вана Кеноби», если она посчитает рейтинги удачными.

Каким получился сериал?

«Оби-Ван Кеноби» стартовал очень неплохо, но есть ощущение, что посередине сезона что-то забуксовало: сюжет начал ходить по кругу, интересные события можно пересчитать по пальцам одной руки, а драма про джедая с ПТСР превратилась в историю о том, как Вейдер, Третья Сестра и главный герой играют в кошки-мышки. Возможно, это связано с переписыванием сценария: первоначальный текст Хуссейна Амини был забракован президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, а переписывал его Джоби Харольд (в титрах имя Амини пропадает как раз после третьей серии).

Хейден Кристенсен

А еще «Оби-Вану Кеноби» отчаянно не хватает эпичности. Любое столкновение с Вейдером проигрывает в зрелищности дуэли ученика и учителя из третьего эпизода саги. Да и сам сериал в итоге оказался одним большим филлером — промежуток между трилогией приквелов и оригинальной трилогией заполнен довольно бессмысленными событиями. Зритель в курсе, что Лее, Люку, Оби-Вану и Вейдеру ничего не грозит, поэтому переживать за них не получается.

«Мандалорец» показал, что во вселенной «Звездных войн» хорошо приживаются новички, поэтому в будущем хотелось бы увидеть истории про них. Желательно, чтобы происходили они вдали от Татуина. Песчаные ландшафты тоже порядком надоели.