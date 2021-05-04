Дарт Вейдер возвращается! Рассказываем все, что известно о сериале «Оби-Ван Кеноби»

27 мая на Disney+ стартует сериал «Оби-Ван Кеноби». К заглавной роли вернется Юэн Макгрегор, а Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера. Мы собрали официальные анонсы и фанатские теории о сериале, который расширит вселенную «Звездных войн».

Что будет происходить в сериале?

Действие сериала разворачивается спустя 10 лет после событий фильма «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов». Республика пала, и ее место заняла тоталитарная Империя. Большая часть джедаев была истреблена, а молодой Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен) перешел на Темную сторону и стал Дартом Вейдером. Его бывший учитель Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) затаился на пустынной планете Татуин. Он присматривает за Люком Скайуокером (Грант Фили), который живет у дяди Оуэна (Джоэл Эдгертон) и тети Беру (Бонни Пессе). В какой-то момент Кеноби придется отправиться в опасное приключение и вновь столкнуться с бывшим учеником.

«Оби-Ван Кеноби» будет состоять из шести серий, хронометраж каждой, видимо, будет как в «Мандалорце», 30–50 минут. А сам сериал посвящен тому, что происходило со знаменитым джедаем в промежутке между третьим и четвертым эпизодами «Звездных войн» — не мог же Оби-Ван просто сидеть в татуинских пустынях почти 20 лет? Тем более что в трейлерах Кеноби разгуливает по неоновым улицам города на планете Дайю. Это новая локация вдохновлена ночным Гонконгом. Сценарист Джоби Харольд придумал ее специально для сериала. Но что приведет туда главного героя, пока неизвестно.

Возможно, он будет бороться со специальными отрядами Империи, которые разыскивают оставшихся джедаев. Судя по всему, главным антагонистом станет новый персонаж — инквизитор Рева Севандер, она же Третья Сестра (Моусес Ингрэм). В кадре появится и сам Вейдер.

Ветеран франшизы Джон Уильямс сочинил главную музыкальную тему, а режиссер Дебора Чоу вдохновлялась фильмами Акиры Куросавы и неовестернами «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «Предложение» (в общем, всё по заветам Джорджа Лукаса).

Сон Ган

Как «Оби-Ван Кеноби» связан с другими проектами по «Звездным войнам»?

Новые сериалы франшизы тесно связаны с уже существующими мультсериалами, Disney считает их полноправной частью канона. Так, в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта» уже появлялось несколько персонажей из анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов». В «Оби-Ване Кеноби» такие герои тоже будут: злодеи Пятый Брат (Сон Ган) и Гранд-инквизитор (Руперт Френд) дебютировали в мультсериале «Звездные войны: Повстанцы» (его действие происходит примерно в том же временном промежутке, что и «Оби-Ван Кеноби»).

Есть и новые персонажи — например, Индира Варма сыграла имперского офицера. А еще в сериале снялись Майя Эрскин, Кумэйл Нанджиани, О’Ши Джексон-мл., Симона Кэссел и Бенни Сэфди. Про их персонажей нам пока ничего не известно. Кстати, сам Хейден Кристенсен в интервью рассказал, что устроил себе запойный просмотр «Войн клонов» и «Повстанцев» перед возвращением к роли Вейдера.

Фанаты надеются на камео командира клонов Коуди (Темуэра Моррисон) и джедайки Асоки Тано (Розарио Доусон). Она была падаваном самого Энакина в «Войнах клонов», пережила имперские времена, вновь объявилась в «Мандалорце», а в следующем году получит сольный сериал. Возможно, главного героя навестит призрак его покойного учителя Квай-Гон Джинна (в фильме «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» его сыграл Лиам Нисон). А еще есть теория, что в сериале дебютирует молодой джедай Кел Кестис (Кэмерон Монахэн), главный герой популярной видеоигры «Star Wars Jedi: Fallen Order».

Почему сериал про Кеноби так долго не выходил?

В 2013 году, после того как Disney приобрела права на франшизу, Боб Айгер заявил, что в разработку запущено несколько спин-оффов — сольные фильмы про молодого Хана Соло и Бобу Фетта. В 2017 году было объявлено, что сольный фильм про Оби-Вана Кеноби также находится в разработке, режиссером должен был стать Стивен Долдри («Жутко громко и запредельно близко»), а сценарий писал Хуссейн Амини («Драйв»). Но вскоре Disney отменила фильмы про Кеноби и Фетта: полнометражный «Хан Соло: Звездные войны. Истории» провалился в прокате, поэтому компания решила сосредоточиться на стриминговом направлении.

В 2019 году был анонсирован уже сериал «Оби-Ван Кеноби» для Disney+. Режиссером всех эпизодов стала Дебора Чоу, которая хорошо проявила себя на «Мандалорце». Но у проекта возникла другая трудность: в начале 2020 года стало известно, что президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди была недовольна сценарием Амини (по слухам, он был слишком похож на «Мандалорца»), поэтому съемки отложили, а перерабатывать текст наняли Джоби Харольда («Меч короля Артура»). В октябре 2020 года съемки снова сорвались, на этот раз из-за пандемии, поэтому снимать сериал начали только в марте 2021 года.