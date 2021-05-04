Долгожданное возвращение джедая! Что мы увидели в первых двух сериях «Оби-Вана Кеноби»

27 мая на Disney+ состоялась премьера двух эпизодов «Оби-Вана Кеноби». Новый сериал по вселенной «Звездных войн» рассказывает, что творилось с героем Юэна Макгрегора в промежутке между третьим и четвертым эпизодами саги. Мы составили рекап и разобрали пасхалки.
В предыдущих сериях
Сериал начинается с канонической надписи «Давным-давно в далекой-далекой галактике…» и ультрабыстрого рекапа первых трех эпизодов «Звездных войн». За четыре минуты мы видим, как молодой падаван Оби-Ван (Юэн Макгрегор) теряет своего учителя-джедая Квай-Гон Джинна (Лиам Нисон) в поединке с ситхом Дартом Молом (Рэй Парк). Затем он берет шефство над юным Энакином Скайуокером (Джейк Ллойд), который вырастает в непокорного и своевольного джедая (Хейден Кристенсен). В галактике начинается Война клонов, Республика побеждает сепаратистов, но затем превращается в грозную Империю благодаря коварному плану сенатора Палпатина (Иен Макдермид), который оказался ситхом Дартом Сидиусом. По его приказу с роковым номером 66 клоны начинают уничтожать всех сторонников Светлой стороны Силы, а в это время Энакин переходит на Темную сторону, берет себе имя Дарт Вейдер и зверски убивает юнлингов, малолетних учеников джедаев.
Кеноби побеждает своего ученика в бою, но не убивает его. Оби-Ван вместе с Йодой решают спрятать детей Энакина и его возлюбленной Падме Амидалы (Натали Портман), которая погибает при родах; Энакин-Вейдер не знает об их существовании. Лею Скайуокер усыновляет супружеская чета Органа с планеты Альдераан, а Люк отправляется на Татуин к дальним родственникам. Туда же направляется и Кеноби, он обещает присматривать за сыном своего бывшего ученика.
Первая серия
Короткий пролог, действие которого происходит во время третьего эпизода «Звездных войн». Клоны выполняют Приказ 66 и убивают юнлингов, но пятерым детям удается улизнуть из Храма джедаев, их учительница жертвует собой, чтобы спасти подопечных.
Татуин, 10 лет спустя. На планету прибывают элитные агенты Империи — Гранд-инквизитор (Руперт Френд) и его подчиненные, Пятый Брат (Сон Ган) и Третья Сестра (Моусес Ингрэм), она же Рева Севандер. Инквизиторий выслеживает и добивает джедаев, переживших Приказ 66. В одном из татуинских салунов прячется некий Нари (Бенни Сэфди, один из братьев Сэфди, снявших «Неограненные алмазы»). Пока Третья Сестра угрожает местным жителям и отрубает им руки световым мечом, Пятый Брат обещает щедрую награду тем, кто поможет найти беглеца. Но в суматохе джедаю удается ускользнуть.
Оби-Ван закопал свои мечи в пустыне и устроился на завод, где фасует мясо в компании таких же простых работяг. Он живет в слегка обустроенной пещере, а в свободное время издалека наблюдает за Люком (Грант Фили); бойкий мальчик живет на ферме у своего дяди Оуэна Ларса (Джоэл Эдгертон) и тети Беру (Бонни Пессе). Однажды ночью Кеноби находит Нари, узнавшего в отшельнике с простецким именем Бен легендарного джедая. Но Оби-Ван отказывается ему помогать и дает совет закопать мечи в пустыне и стать обычным человеком. Битва давно проиграна, и время джедаев осталось в прошлом.
Тем временем на Альдераане растет принцесса Лея (Вивьен Лира Блэр), приемная дочь Брехи Органы (Симона Кэссел) и бывшего сенатора Бейла (Джимми Смитс). Она ненавидит светские приемы и предпочитает бегать по лесу вместе с любимым карманным дроидом. Принимать гостей все равно приходится, хотя обычно высокопоставленные визитеры свысока смотрят на дроидов (у семьи Органа живет легендарный С-3PO) и явно не разделяют демократических взглядов Бейла. Однажды Лею похищают злоумышленники, обеспокоенные Бейл и Бреха связываются с Оби-Ваном и просят о помощи, но тот отвечает отказом. Мол, он уже давно не тот человек, которого они когда-то знали.
Инквизиторы продолжают кошмарить местное население на Татуине и даже пытаются выведать информацию у Оуэна, но тот не выдает Оби-Вана, хотя явно его недолюбливает. Оуэн терпеть не может джедаев и считает, что Кеноби не смог спасти своего ученика, а потому нечего ему и пытаться опекать Люка. Вскоре Кеноби видит пойманного и повешенного Нари, который обращался к нему за советом. А через некоторые время к нему прибывает лично Бейл Органа и повторно просит о помощи. Кеноби находит в пустыне шкатулку со световыми мечами и отправляется на поиски Леи.
Вторая серия
Оби-Ван прибывает на планету Дайю, где на мрачных улицах, залитых неоновым светом, кишат мелкие преступники. Он встречает клона-ветерана (Темуэра Моррисон, который сыграл всех клонов в приквелах), который просит денег на еду. Империи бывшие солдаты не нужны, теперь главную боевую силу представляют штурмовики, которые патрулируют улицы. Кеноби также встречает парнишку, обещающего отвести его к джедаю, который может помочь найти похищенную Лею. Джедаем оказывается мошенник Хаджа Эстри (Кумэйл Нанджиани), который не владеет Силой, но все же как-то помогает своим клиентам.
По его наводке Кеноби находит и побеждает наемников, а затем сбегает с девочкой. Лея не очень-то ему доверяет, но выбора у принцессы нет. Инквизиторы поднимают тревогу, объявляют джедая в розыск, и все местные охотники за головами бросаются на его поиски. Лея убегает от спасителя и падает с небоскреба. Оби-Ван благодаря своей Силе не дает ей разбиться. Хаджа Эстри помогает беглецам и рекомендует воспользоваться грузовым космопортом, чтобы долететь до звездной системы Мапузо, там их должен ждать некий единомышленник.
Третья Сестра следует за ними до космопорта и сообщает Кеноби шокирующую новость: его бывший ученик Энакин Скайуокер жив. Подоспевший Гранд-инквизитор отчитывает свою подчиненную за постоянное нарушение приказов, но она пронзает его световым мечом. В это время Оби-Вану и Лее удается сесть на корабль, который покидает Дайю. В финале серии мы видим Вейдера (Хейден Кристенсен) с обожженной кожей и кислородной маской, он лежит в целительной бакта-камере без своего черного костюма.
Отсылки и детали
- Пятый Брат и Гранд-инквизитор были героями мультсериала «Звездные войны: Повстанцы», действие которого разворачивается за пять лет до Битвы при Явине (в русском фандоме принято сокращение ДБЯ) — это ключевое событие четвертого эпизода, также известное как Битва при «Звезде смерти»; вокруг него строится вся хронология саги. Действие «Оби-Вана Кеноби» происходит за девять лет до ДБЯ, то есть раньше за четыре года до первых серий «Повстанцев», поэтому Гранд-инквизитор должен выжить, после того как Третья Сестра пронзила его мечом.
- Третья Сестра — новая героиня саги, поэтому природа ее особенного интереса к Оби-Вану Кеноби пока неизвестна. Видимо, она ненавидит его настолько сильно, что даже готова пойти на прямую конфронтацию со своим начальством.
- Пока неясен смысл пролога. Кем были пять юнлингов, избежавших Приказа 66? И зачем нам их показали? Возможно, кто-то из них связан с Третьей Сестрой или присоединится к Оби-Вану в его путешествии.
- Одного из разбойников, похитивших Лею, сыграл Фли, басист Red Hot Chili Peppers. Режиссер «Оби-Вана Кеноби» Дебора Чоу с ним знакома, она сняла для рок-группы клип Black Summer, который вышел в феврале этого года.
- В конце третьего эпизода «Звездных войн» Йода обещает, что Оби-Ван в своем заточении сможет продолжить совершенствовать свои джедайские навыки, к нему должен явиться дух его старого учителя Квай-Гона Джинна (тот первым из джедаев научился возвращаться с того света в виде синеватого призрака, позже этим будут пользоваться и другие герои). Эту сцену даже повторили в коротком рекапе в начале первой серии «Оби-Вана Кеноби», но никакого духа Квай-Гона мы так и не увидели. Возможно, Кеноби решительно оборвал все ниточки с Силой и намеренно избегал встречи с учителем. Но велика вероятность, что они все-таки увидятся в следующих сериях.
- Темуэра Моррисон вновь сыграл клона. Он появлялся в этой роли в трилогии приквелов, а также сыграл Бобу Фетта в сольном сериале (напомним, Боба — тоже клон). Возможно, в следующих сериях мы увидим Моррисона в роли кого-то из постаревших солдат — героев мультсериала «Звездные войны: Войны клонов».
Какими получились первые две серии?
Стоит отметить решение Disney+ выпустить сразу два эпизода «Оби-Вана Кеноби». Обычно этот стриминговый сервис так не поступает. Первая серия — довольно размеренная экспозиция с общим настроением четвертого эпизода «Звездных войн»: песчаные ландшафты Татуина, герои вне закона и всесильная Империя. Это довольно атмосферное и ностальгическое зрелище, но тем, кто в ожидании сериала пересматривал всю сагу, оно может показаться скучноватым. А вот следующая серия напоминает, скорее, о втором эпизоде с его погонями-перестрелками в декорациях неонового мегаполиса (это, если что, комплимент). Тут есть место добротному экшену, комедийным сценам (за юмор пока отвечает герой Кумэйла Нанджиани) и интересному взаимодействию персонажей.
Логично было предположить, что в «Оби-Ване» будет уделено много внимания дуэту главного героя и молодого Люка Скайуокера, но здесь создатели обманули ожидания и пошли более интересным путем: джедай-отшельник будет путешествовать в компании его сестры Леи. Она не менее яркая героиня, ведь Лея также дочка Энакина-Вейдера, но в классической трилогии Джорджа Лукаса сестра оставалась в тени своего брата. Сейчас явно настало время по-другому расставить гендерные акценты. Лея знакома с Кеноби не случайно, в классическом четвертом эпизоде она записывает к нему послание с просьбой о помощи («Помогите мне, Оби-Ван Кеноби, вы моя единственная надежда»). Видимо, в этом сериале мы увидим, как бойкая и смышленая принцесса превратится в мудрого политика и храбрую революционерку, какой мы видели ее в исполнении Кэрри Фишер.
Еще одно очевидное достоинство «Оби-Вана Кеноби» — собственный стиль. Это уже третий игровой сериал во вселенной «Звездных войн». Вначале был успешный «Мандалорец» — фантастический вестерн про опытного охотника за головами, воскресивший веру фанатов после спорной трилогии сиквелов. Затем вышел сериал «Книга Бобы Фетта» — у него были свои достоинства, но он слишком явно паразитировал на успехе предыдущего проекта (и даже позаимствовал главного героя «Мандалорца», задвинув самого Бобу на второй план!). «Оби-Ван Кеноби» от этих проектов сильно отличается. Это история о сломленном джедае, который потерял ученика и веру в свое дело. Когда-то он был смелым генералом республиканской армии, а теперь затаился в тени и не может помочь коллеге по заводу и другому разыскиваемому джедаю. Но судьба все-таки дает ему второй шанс: в маленькой Лее он видит ее смелую мать Падме, которую ему тоже не удалось спасти от гибели. Новое приключение Кеноби — попытка встретиться лицом к лицу со своими страхами, которые являются к нему в ночных кошмарах. В этом плане сериал действительно смахивает на меланхоличные неовестерны — всё как и обещала режиссер Дебора Чоу.
«Оби-Вана Кеноби» уже можно назвать первым драматическим сериалом Disney+ во вселенной «Звездных войн», соответствующим масштабам киноэпопеи (Юэн Макгрегор все-таки один из лучших актеров саги). А сюжетный накал — очевидно, что его пик произойдет при встрече главного героя и Вейдера где-нибудь ближе к концу сезона — тут украшен всеми достоинствами франшизы: пробирающей темой Джона Уильямса, многообразием планет, ковбойско-самурайским духом и характерным жужжанием световых мечей.