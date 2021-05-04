Долгожданное возвращение джедая! Что мы увидели в первых двух сериях «Оби-Вана Кеноби»

27 мая на Disney+ состоялась премьера двух эпизодов «Оби-Вана Кеноби». Новый сериал по вселенной «Звездных войн» рассказывает, что творилось с героем Юэна Макгрегора в промежутке между третьим и четвертым эпизодами саги. Мы составили рекап и разобрали пасхалки.

В предыдущих сериях

Сериал начинается с канонической надписи «Давным-давно в далекой-далекой галактике…» и ультрабыстрого рекапа первых трех эпизодов «Звездных войн». За четыре минуты мы видим, как молодой падаван Оби-Ван (Юэн Макгрегор) теряет своего учителя-джедая Квай-Гон Джинна (Лиам Нисон) в поединке с ситхом Дартом Молом (Рэй Парк). Затем он берет шефство над юным Энакином Скайуокером (Джейк Ллойд), который вырастает в непокорного и своевольного джедая (Хейден Кристенсен). В галактике начинается Война клонов, Республика побеждает сепаратистов, но затем превращается в грозную Империю благодаря коварному плану сенатора Палпатина (Иен Макдермид), который оказался ситхом Дартом Сидиусом. По его приказу с роковым номером 66 клоны начинают уничтожать всех сторонников Светлой стороны Силы, а в это время Энакин переходит на Темную сторону, берет себе имя Дарт Вейдер и зверски убивает юнлингов, малолетних учеников джедаев.

Кеноби побеждает своего ученика в бою, но не убивает его. Оби-Ван вместе с Йодой решают спрятать детей Энакина и его возлюбленной Падме Амидалы (Натали Портман), которая погибает при родах; Энакин-Вейдер не знает об их существовании. Лею Скайуокер усыновляет супружеская чета Органа с планеты Альдераан, а Люк отправляется на Татуин к дальним родственникам. Туда же направляется и Кеноби, он обещает присматривать за сыном своего бывшего ученика.

Первая серия

Моусес Ингрэм

Короткий пролог, действие которого происходит во время третьего эпизода «Звездных войн». Клоны выполняют Приказ 66 и убивают юнлингов, но пятерым детям удается улизнуть из Храма джедаев, их учительница жертвует собой, чтобы спасти подопечных.

Татуин, 10 лет спустя. На планету прибывают элитные агенты Империи — Гранд-инквизитор (Руперт Френд) и его подчиненные, Пятый Брат (Сон Ган) и Третья Сестра (Моусес Ингрэм), она же Рева Севандер. Инквизиторий выслеживает и добивает джедаев, переживших Приказ 66. В одном из татуинских салунов прячется некий Нари (Бенни Сэфди, один из братьев Сэфди, снявших «Неограненные алмазы»). Пока Третья Сестра угрожает местным жителям и отрубает им руки световым мечом, Пятый Брат обещает щедрую награду тем, кто поможет найти беглеца. Но в суматохе джедаю удается ускользнуть.

Оби-Ван закопал свои мечи в пустыне и устроился на завод, где фасует мясо в компании таких же простых работяг. Он живет в слегка обустроенной пещере, а в свободное время издалека наблюдает за Люком (Грант Фили); бойкий мальчик живет на ферме у своего дяди Оуэна Ларса (Джоэл Эдгертон) и тети Беру (Бонни Пессе). Однажды ночью Кеноби находит Нари, узнавшего в отшельнике с простецким именем Бен легендарного джедая. Но Оби-Ван отказывается ему помогать и дает совет закопать мечи в пустыне и стать обычным человеком. Битва давно проиграна, и время джедаев осталось в прошлом.

Тем временем на Альдераане растет принцесса Лея (Вивьен Лира Блэр), приемная дочь Брехи Органы (Симона Кэссел) и бывшего сенатора Бейла (Джимми Смитс). Она ненавидит светские приемы и предпочитает бегать по лесу вместе с любимым карманным дроидом. Принимать гостей все равно приходится, хотя обычно высокопоставленные визитеры свысока смотрят на дроидов (у семьи Органа живет легендарный С-3PO) и явно не разделяют демократических взглядов Бейла. Однажды Лею похищают злоумышленники, обеспокоенные Бейл и Бреха связываются с Оби-Ваном и просят о помощи, но тот отвечает отказом. Мол, он уже давно не тот человек, которого они когда-то знали.

Инквизиторы продолжают кошмарить местное население на Татуине и даже пытаются выведать информацию у Оуэна, но тот не выдает Оби-Вана, хотя явно его недолюбливает. Оуэн терпеть не может джедаев и считает, что Кеноби не смог спасти своего ученика, а потому нечего ему и пытаться опекать Люка. Вскоре Кеноби видит пойманного и повешенного Нари, который обращался к нему за советом. А через некоторые время к нему прибывает лично Бейл Органа и повторно просит о помощи. Кеноби находит в пустыне шкатулку со световыми мечами и отправляется на поиски Леи.

Вторая серия

Оби-Ван прибывает на планету Дайю, где на мрачных улицах, залитых неоновым светом, кишат мелкие преступники. Он встречает клона-ветерана (Темуэра Моррисон, который сыграл всех клонов в приквелах), который просит денег на еду. Империи бывшие солдаты не нужны, теперь главную боевую силу представляют штурмовики, которые патрулируют улицы. Кеноби также встречает парнишку, обещающего отвести его к джедаю, который может помочь найти похищенную Лею. Джедаем оказывается мошенник Хаджа Эстри (Кумэйл Нанджиани), который не владеет Силой, но все же как-то помогает своим клиентам.

По его наводке Кеноби находит и побеждает наемников, а затем сбегает с девочкой. Лея не очень-то ему доверяет, но выбора у принцессы нет. Инквизиторы поднимают тревогу, объявляют джедая в розыск, и все местные охотники за головами бросаются на его поиски. Лея убегает от спасителя и падает с небоскреба. Оби-Ван благодаря своей Силе не дает ей разбиться. Хаджа Эстри помогает беглецам и рекомендует воспользоваться грузовым космопортом, чтобы долететь до звездной системы Мапузо, там их должен ждать некий единомышленник.

Третья Сестра следует за ними до космопорта и сообщает Кеноби шокирующую новость: его бывший ученик Энакин Скайуокер жив. Подоспевший Гранд-инквизитор отчитывает свою подчиненную за постоянное нарушение приказов, но она пронзает его световым мечом. В это время Оби-Вану и Лее удается сесть на корабль, который покидает Дайю. В финале серии мы видим Вейдера (Хейден Кристенсен) с обожженной кожей и кислородной маской, он лежит в целительной бакта-камере без своего черного костюма.

Отсылки и детали

Руперт Френд

Пятый Брат и Гранд-инквизитор были героями мультсериала «Звездные войны: Повстанцы», действие которого разворачивается за пять лет до Битвы при Явине (в русском фандоме принято сокращение ДБЯ) — это ключевое событие четвертого эпизода, также известное как Битва при «Звезде смерти»; вокруг него строится вся хронология саги. Действие «Оби-Вана Кеноби» происходит за девять лет до ДБЯ, то есть раньше за четыре года до первых серий «Повстанцев», поэтому Гранд-инквизитор должен выжить, после того как Третья Сестра пронзила его мечом.

Третья Сестра — новая героиня саги, поэтому природа ее особенного интереса к Оби-Вану Кеноби пока неизвестна. Видимо, она ненавидит его настолько сильно, что даже готова пойти на прямую конфронтацию со своим начальством.

Пока неясен смысл пролога. Кем были пять юнлингов, избежавших Приказа 66? И зачем нам их показали? Возможно, кто-то из них связан с Третьей Сестрой или присоединится к Оби-Вану в его путешествии.

Одного из разбойников, похитивших Лею, сыграл Фли, басист Red Hot Chili Peppers. Режиссер «Оби-Вана Кеноби» Дебора Чоу с ним знакома, она сняла для рок-группы клип Black Summer, который вышел в феврале этого года.

В конце третьего эпизода «Звездных войн» Йода обещает, что Оби-Ван в своем заточении сможет продолжить совершенствовать свои джедайские навыки, к нему должен явиться дух его старого учителя Квай-Гона Джинна (тот первым из джедаев научился возвращаться с того света в виде синеватого призрака, позже этим будут пользоваться и другие герои). Эту сцену даже повторили в коротком рекапе в начале первой серии «Оби-Вана Кеноби», но никакого духа Квай-Гона мы так и не увидели. Возможно, Кеноби решительно оборвал все ниточки с Силой и намеренно избегал встречи с учителем. Но велика вероятность, что они все-таки увидятся в следующих сериях.

Темуэра Моррисон вновь сыграл клона. Он появлялся в этой роли в трилогии приквелов, а также сыграл Бобу Фетта в сольном сериале (напомним, Боба — тоже клон). Возможно, в следующих сериях мы увидим Моррисона в роли кого-то из постаревших солдат — героев мультсериала «Звездные войны: Войны клонов».

Какими получились первые две серии?

Юэн Макгрегор

Стоит отметить решение Disney+ выпустить сразу два эпизода «Оби-Вана Кеноби». Обычно этот стриминговый сервис так не поступает. Первая серия — довольно размеренная экспозиция с общим настроением четвертого эпизода «Звездных войн»: песчаные ландшафты Татуина, герои вне закона и всесильная Империя. Это довольно атмосферное и ностальгическое зрелище, но тем, кто в ожидании сериала пересматривал всю сагу, оно может показаться скучноватым. А вот следующая серия напоминает, скорее, о втором эпизоде с его погонями-перестрелками в декорациях неонового мегаполиса (это, если что, комплимент). Тут есть место добротному экшену, комедийным сценам (за юмор пока отвечает герой Кумэйла Нанджиани) и интересному взаимодействию персонажей.

Логично было предположить, что в «Оби-Ване» будет уделено много внимания дуэту главного героя и молодого Люка Скайуокера, но здесь создатели обманули ожидания и пошли более интересным путем: джедай-отшельник будет путешествовать в компании его сестры Леи. Она не менее яркая героиня, ведь Лея также дочка Энакина-Вейдера, но в классической трилогии Джорджа Лукаса сестра оставалась в тени своего брата. Сейчас явно настало время по-другому расставить гендерные акценты. Лея знакома с Кеноби не случайно, в классическом четвертом эпизоде она записывает к нему послание с просьбой о помощи («Помогите мне, Оби-Ван Кеноби, вы моя единственная надежда»). Видимо, в этом сериале мы увидим, как бойкая и смышленая принцесса превратится в мудрого политика и храбрую революционерку, какой мы видели ее в исполнении Кэрри Фишер.

Еще одно очевидное достоинство «Оби-Вана Кеноби» — собственный стиль. Это уже третий игровой сериал во вселенной «Звездных войн». Вначале был успешный «Мандалорец» — фантастический вестерн про опытного охотника за головами, воскресивший веру фанатов после спорной трилогии сиквелов. Затем вышел сериал «Книга Бобы Фетта» — у него были свои достоинства, но он слишком явно паразитировал на успехе предыдущего проекта (и даже позаимствовал главного героя «Мандалорца», задвинув самого Бобу на второй план!). «Оби-Ван Кеноби» от этих проектов сильно отличается. Это история о сломленном джедае, который потерял ученика и веру в свое дело. Когда-то он был смелым генералом республиканской армии, а теперь затаился в тени и не может помочь коллеге по заводу и другому разыскиваемому джедаю. Но судьба все-таки дает ему второй шанс: в маленькой Лее он видит ее смелую мать Падме, которую ему тоже не удалось спасти от гибели. Новое приключение Кеноби — попытка встретиться лицом к лицу со своими страхами, которые являются к нему в ночных кошмарах. В этом плане сериал действительно смахивает на меланхоличные неовестерны — всё как и обещала режиссер Дебора Чоу.

«Оби-Вана Кеноби» уже можно назвать первым драматическим сериалом Disney+ во вселенной «Звездных войн», соответствующим масштабам киноэпопеи (Юэн Макгрегор все-таки один из лучших актеров саги). А сюжетный накал — очевидно, что его пик произойдет при встрече главного героя и Вейдера где-нибудь ближе к концу сезона — тут украшен всеми достоинствами франшизы: пробирающей темой Джона Уильямса, многообразием планет, ковбойско-самурайским духом и характерным жужжанием световых мечей.