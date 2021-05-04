Трейлер «Андора» и Джуд Лоу в «Звездных войнах». Что показали на презентации Lucasfilm?

26 мая состоялся первый день фан-мероприятия Lucasfilm — Star Wars Celebration, которое продлится до 29 мая. 27 мая пройдет празднование 20-летия «Атаки клонов», 28 мая — беседа с создателями «Мандалорца» Джоном Фавро и Дэйвом Филони, а также презентация Star Wars: Tales of the Jedi — серии короткометражных анимационных антологий. 29 мая расскажут о втором сезоне анимационного сериала «Бракованная партия» и обсудят аниме-антологию «Звездные войны: Видения». За некоторыми трансляциями можно следить на официальном YouTube-канале Star Wars и на сайте. Рассказываем, что интересного мы узнали на презентации студии Lucasfilm.

Полная запись презентации

Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023-го

Об этом сообщили создатели сериала Джон Фавро и Дэйв Филони. Присутствующие на презентации также увидели тизер продолжения, в котором Мандалорец разбирался с последствиями снятия своего шлема. Стало известно, что Кэти Сакхофф вернется в роли антагонистки Бо-Катан Крайз. Больше подробностей про третий сезон расскажут на специальном мероприятии в субботу.

К «звездной» вселенной присоединился Джуд Лоу

Звезда «Фантастических тварей» сыграет в сериале Skeleton Crew, который готовят режиссер Джон Уоттс и сценарист Кристофер Д. Форд (они снимали «Человек-паук: Возвращение домой» для Marvel). Действие происходит в эпоху Новой Республики, как в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта». В центре событий окажутся 10-летние дети, которые заблудились в галактике и ищут путь домой. «В сериале снимаются четверо детей, но это не детское шоу», — заявил Уоттс на вчерашней презентации. Съемки должны начаться летом, премьера запланирована на 2023 год. В продюсерах также значатся Джон Фавро и Дэйв Филони, работающий над «Мандалорцем».

Показали тизер-трейлер «Андора», приквела «Изгоя один»

Сериал посвящен капитану разведки Кассиану Андору, которого играет Диего Луна (он же снимался в «Изгое-один»). Действие разворачивается за пять лет до событий «Изгоя», во времена расцвета Империи, и начинается с разрушения родного мира Андора. В «Изгое-один» Кассиан пожертвовал собой, передавая планы «Звезды смерти» принцессе Лее, и погиб на планете Скарифф. Также объявили дату премьеры: первые два эпизода из двенадцати выйдут 31 августа на Disney+. Работа над проектом велась с 2018 года. Шоураннер Тони Гилрой, сценарист «Изгоя-один», подтвердил, что сериал уже продлили на второй сезон, съемки начнутся осенью.

А вот первый кадр из пятого «Индианы Джонса»

Харрисон Форд лично объявил на презентации, что фильм выйдет в мировой прокат 30 июня 2023 года. Актер также рассказал, что фильм почти готов и в нем будет звучать музыка Джона Уильямса. Композитор писал музыку к «Королевству хрустального черепа» и «Гарри Поттеру», а также получил «Оскар» за саундтрек к «Звездные войны: Новая надежда». Подробнее про творчество Уильямса можно узнать в нашем подкасте.

Сюжетные детали на презентации не раскрыли. Компанию Харрисону Форду составят Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж и Антонио Бандерас. Режиссером выступает Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»), Стивен Спилберг в числе продюсеров.

«Звездные войны» Тайки Вайтити покажут в 2023 году

В мае 2020 года стало известно, что режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм по вселенной «Звездных войн». Он также напишет сценарий в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»). На мероприятии была анонсирована дата релиза — конец 2023 года. Подробностей сюжета новой картины пока нет.

Дебют Вайтити во вселенной «Звездных войн» состоялся в прошлом году. Он срежиссировал финальный эпизод первого сезона «Мандалорца» и озвучил одного из героев сериала — дроида IG-11.

Премьера сериала «Асока» — тоже в 2023-м

Сериал коротко представили Джон Фавро и Дэйв Филони, последний и придумал персонажа для мультсериала «Войны клонов», а еще написал сценарий вместе с Джорджем Лукасом. Съемки сейчас в самом разгаре, поэтому исполнительница главной роли Розарио Доусон не смогла быть на презентации. Никаких подробностей, кроме премьеры в 2023-м, не раскрыли. Асока в исполнении Доусон появлялась в «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта».

Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Она охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.

Вышел трейлер сериала «Уиллоу»

Это сиквел фильма 1988 года, с которым Джордж Лукас и Рон Ховард хотели создать новую франшизу и повторить успех «Звездных войн». Сюжет посвящен маленьким людям, живущим в сказочной деревушке. Они находят ребенка «больших людей» и пытаются вернуть его родителям. Картина была дважды номинирована на «Оскар» — за монтаж звука и визуальные эффекты.

Действие сериала развивается после событий фильма в мире, где существуют домовые, колдуны, тролли и другие мистические существа. Группа героев отправляется в опасное путешествие далеко за пределы дома, чтобы спасти свой мир. Других сюжетных подробностей нет, но, судя по кастинг-объявлениям, героям предстоит помочь похищенному принцу. К главной роли вернется Уорвик Дэвис, в касте также заявлены Элли Бамбер, Руби Крус, Эрин Келлиман, Амер Чадха-Патель и Тони Револори. Рон Ховард занимается продюсированием. Премьера — 30 ноября на Disney+.

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